این ظلم ترک‌ها را ببینید که می‌زنند، لت‌وکوب می‌کنند و باز پا برهنه رهای‌شان می‌کنند

این افراد ادعا می‌کنند که حدود ۲۵ تن توسط سربازان ترکیه لت‌وکوب شده ، بوت‌ها و لباس‌های زمستانی‌شان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه، در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شده‌ اند.

«این ظلم ترک‌ها را ببینید که می‌زنند، لت‌وکوب می‌کنند و باز پا برهنه رهای‌شان می‌کنند. آن برج ترکیه است که از آن تپه رهای ‌شان می‌کند پا برهنه. این مرده‌ها را ببینید....»

این بخشی از صدای ویدیویی است که از سوی شماری از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده است؛ ویدیویی که به گفته آنان، هنگام تلاش‌شان برای عبور غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه، روز یک‌شنبه ۲۵ جنوری ثبت شده است.

در این ویدیوها، اجساد شماری از جوانانی دیده می‌شود که گیرنده ویدیو آنان را افغان معرفی می کند، شاهدان این رویداد مدعی‌اند که این افراد توسط پولیس ترکیه، لت‌وکوب شده و پس از آن‌که بوت‌ها و لباس‌های زمستانی‌شان از آنان گرفته شده، در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شده‌اند.

شخصی که این ویدیو را ثبت کرده می گوید خودش نیز تلاش می کرد تا از راه غیرقانونی وارد ترکیه شود، که با این صحنه روبرو شد.

او به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز چهارشنبه ۲۸ جنوری، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حدود ۲۵ تن پس از رد مرز شدن از ترکیه، در نتیجه‌ سردی شدید هوا جان باخته‌اند.

"بیش از صد مهاجر افغان که عمرشان از ۱۵ تا ۲۵ سال است، دو سه تن از پشاور و دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند که از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پولیس ترکیه گرفته شدند، دو شب و دو روز با خود گرسنه نگه داشتند. بعداً بوت‌ها، جوراب و جمپرهای‌شان گرفته شد، شکنجه شدند و ساعت ۱۲ شب به سوی ایران رها شدند. به دلیل سردی شدید هوا، تاکنون ۲۵ جسد بیرون شده و ۲۰ تن زنده آورده شده‌اند. وضعیت صحی آنان وخیم است و متباقی لادرک هستند."

یکی دیگر از شاهدان این رویداد که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"آن یک روز هیبت‌ناک بود، چون انسان‌ها افتاده بودند؛ بعضی چیغ می‌زدند و بعضی مرده بودند و تو در آن ساحه بروی، خیلی وحشتناک است، افراد زیادی مرده‌اند."

به گفته این مهاجران، فقر، بیکاری و نبود فرصت ‌های کاری در افغانستان، علت اصلی روی آوردن جوانان به چنین راه‌های پرخطر مهاجرت است؛ راه‌هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، هر سال جان ده‌ها مهاجر افغان را می‌گیرد.

همچنان شماری از ویدیو‌ها در رسانه های اجتماعی نیز پخش شده که کودکی را نشان می‌دهد که دست‌ها و پاهایش دچار یخ‌زدگی شده و در وضعیت صحی وخیم قرار دارد.

رادیو آزادی اما به‌صورت مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این ویدیوها را تأیید کند.

حکومت طالبان و مقام‌های ترکیه تا زمان نشر این گزارش در باره این رویداد واکنشی نشان نداده‌اند.

مرز ایران و ترکیه که نزدیک به دو هزار کیلومتر طول دارد، یک مسیر خطرناک‌ مهاجرت غیرقانونی برای افغان‌ها است و شامل مناطق بیابانی و کوهستانی می‌شود.

پیش از این، شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، گفته‌ که مهاجران افغان در مرز ایران–ترکیه با بازگرداندن‌های خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌شوند.

ترکیه به علت نزدیکی به یونان، یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجرین افغان و مهاجرینی از برخی کشورهای دیگر است که تلاش می‌کنند از این طریق به اروپا برسند.

مهاجرین افغان اما اغلب در عملیات‌ های پولیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی خوانده می شود، هدف قرار می‌گیرند.

اداره مهاجرت ترکیه همچنان یک ماه قبل گفته بود که در نزدیک به یک سال گذشته بیش از ۴۲ هزار پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شده‌اند.