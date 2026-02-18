رمضان در افغانستان زیر سایۀ فقر آغاز شد

امروز چهارشنبه ۲۹ دلو، در افغانستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر نخستین روز ماه رمضان است.

عاطفه باشنده شهر کابل است.

او در بارۀ آمادگی برای تهیۀ افطاری در روز اول ماه رمضان به رادیو آزادی گفت:

«معمولاً در روز اول ماه رمضان غذاهای مختلف آماده می‌کنیم؛ مثلاً آشک، بولانی، منتو و دیگر غذاهای هوسانه را تهیه می‌کنیم و روز خود را با آمادگی‌ها برای رمضان سپری می‌کنیم.»

اما گلدسته، زنی که سرپرستی چهار فرزندش را بر عهده دارد، از وضعیت دشوار زندگی‌اش قصه می کند:

قسم می‌خورم که در خانه من آرد نیست

«امروز روز اول رمضان است، من به خدا قسم می‌خورم که در خانه من آرد نیست، خیلی جگرخون هستم.»

او افزود که بیکاری و نبود درآمد ثابت، زندگی را برایش دشوارتر از گذشته ساخته و بیشترین نگرانی‌اش، نگاه‌های منتظر کودکانش هنگام افطار است.

یک زن دیگر از ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز از تنگدستی شکایت دارد.

او گفت: «قرار روزه به دهن در زیر صندلی افتیدیم، بسیار معده‌ام را درد گرفته؛ چون از نان و چای چی جور می‌شود که بخوری؟ سحری باید کمی قیماق و مربا باشد. مردم چه چیزهایی می‌خورند، برنج می‌خورند؛ هوسم می‌ماند که کاش کمی برنج باشد که بخورم»

بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت ماه رمضان گفته است که بسیاری از مردم در افغانستان، یمن، غزه، سودان و دیگر مناطق با جنگ، گرسنگی، آوارگی و تبعیض رو به رو هستند و جامعهٔ جهانی باید برای پر کردن شکاف‌ها، رساندن کمک و امید به نیازمندان و حفظ حقوق و کرامت هر انسان تلاش کند.

مردم در افغانستان نیز می‌گویند که رمضان ماه امید، همدلی و دستگیری از نیازمندان است.

کسانی که دارند باید به نیازمندان کمک کنند

مهرانگیز از ولایت تخار به رادیو آزادی گفت: «این ماه، ماه بخشش است، ماه دوری از گناه، ماه مغفرت است؛ ماهی است که ما باید دست همدیگر را بگیریم. کسانی که دارند باید به نیازمندان کمک کنند، چون اقتصاد همه، اقتصاد بالایی نیست.»

علی‌حیدر، باشندۀ ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، از مشکلات اقتصادی مردم در مناطق دوردست سخن می‌گوید:

«متأسفانه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، به‌خصوص برای مردم دهات و مناطق دوردست؛ چون بسیاری از خانواده‌ها فقیر هستند. ولی با این همه مشکلات و سختی‌ها، در این ماه مبارک با ایمان قوی به عبادت و روزه‌داری خود ادامه می‌دهیم.»

برخی نهادهای امدادرسان وعده داده‌اند که در جریان این ماه کمک ‌های‌شان را افزایش دهند.

ستیفن رودریکس، نمایندۀ برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان، سه‌شنبه ۲۸ دلو در یک ویدیو در شبکهٔ ایکس گفت که ماه رمضان یادآور اهمیت شفقت، همبستگی و حمایت از یکدیگر به‌ویژه در زمان‌های دشوار است و تأکید کرد که این نهاد همچنان در این ماه در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد.

پیش از این شماری از عالمان دین بر اهمیت وحدت، صبر و رسیدگی به فقرا در این ماه تأکید کرده و از مردم خواسته اند که با وجود مشکلات، روحیه همدلی و همکاری را تقویت کنند.



