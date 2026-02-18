مشکل در توزیع کمک هاست، کمک ها می آید، ولی هیچ به غربا نمی دهند

در برنامه اوچا در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته شده که این کشور در سال جاری نیز با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری در سطح جهان مواجه است و تخمین می‌ شود که حدود نصف نفوس افغانستان، یعنی ۲۱.۹ میلیون تن، به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. به گفتۀ اوچا فقط یمن و سودان از نظر نیاز به کمک‌های بشری از افغانستان جلوتر اند.

با اینکه تا اکنون شماری از نهادهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد با مردم افغانستان کمک هایی را انجام داده اند، ولی هنوز هم شماری از نیازمندان از شیوه توزیع این کمک‌ها شکایت دارند.

یک شنونده رادیو آزادی که از گرفتن نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت:

"از ولایت هرات هستم، مشکل در زمینۀ توزیع کمک هاست، کمک ها می آید، ولی هیچ به غربا نمی دهند، فقط اگر رئیس شورا است، یا ارباب نام خود و نزدیکان خودرا می نویسند، به غریب نمی دهند. کسانی هستند که یک لقمه نان خشک ندارد که شام بخورند."

اوچا در گزارش اخیر خود گفته که بسیاری از افغان ها به دلیل ناامنی غذایی به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و تخمین می شود که ۱۷.۴ میلیون تن در افغانستان در سالجاری با ناامنی غذایی در سطح بحران مواجه شوند که از جمله، ۴.۷ میلیون تن آن با ناامنی غذایی اضطراری روبه‌رو خواهند بود.

اوچا می‌افزاید که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲.۷۸ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که خدمات اجتماعی را تحت فشار شدید قرار داده است.

اوچا تأکید کرده که تطبیق پلان پاسخ‌دهی به نیازهای بشری در سال ۲۰۲۶ (HNRP) به هزینه ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز دارد و براساس آن با ۱۷.۵ میلیون افغان نیازمند کمک خواهد شد.

اما آیا اوچا خواهد توانست که مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این پلان را دریافت کند؟

نهاد های بین المللی که بادست باز با افغانستان کمک می کردند، خود دیگر این امکانات را ندارند

از محمد اسحق اتمر آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی می شنویم:

"تا جایی که دیده می شود امروز نهاد های بین المللی که بادست باز با افغانستان کمک می کردند، خود دیگر این امکانات را ندارند، از جانب دیگر سایر بحران هایی که در جهان وجود دارد نیز به کمک نیاز دارند. جهان، ملل متحد، کشورها و نهاد های کمک کننده نمی توانند با دست باز رقمی را که اوچا برای افغانستان مطالبه کرده، پوره کنند. براساس راپور نشر شده، بیش از ده فیصد این کمک ها تعهد شده است."

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان با توجه به شدت بحران بشری در افغانستان، روی تطبیق پلان جدید و ارائه کمک‌های عاجل و حیاتی در این کشور تأکید کرده اند.

براساس گزارش های نهاد ها و موسسات بین المللی از جمله اوچا، وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان در سالجاری نسبت به سال گذشته وخیم‌تر پیش‌بینی شده، زیرا خشکسالی، عودت تعدادی زیادی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه، فقر، بحران اقتصادی و رویدادهای مکرر مرتبط با تغییرات اقلیمی، بحران غذایی در افغانستان را تشدید بخشیده است.