زلزله ۵.۸ ریشتری کابل را لرزاند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، پس از مشاجرۀ لفظی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در قصر سفید در هفته‌ گذشته، تمام کمک‌های نظامی به اوکراین را به حال تعلیق در آورده است.

این را رسانه‌ها در سوم مارچ گزارش دادند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید گزارش داده است که ایالات‌متحده در حال تعلیق و بازبینی کمک‌هایش به اوکراین است «تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به یک راه‌حل منجر می‌شود.»

بر اساس گزارش‌های شبکه‌های بلومبرگ و فاکس‌نیوز، تعلیق کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که ترمپ به این نتیجه برسد که رهبران اوکراین تعهدی صادقانه به برقراری صلح دارند.

شبکه‌ی فاکس‌نیوز به نقل از یکی از مقامات اداره‌ی ترمپ گزارش داده است: «این توقف دائمی کمک‌ها نیست، بلکه وقفۀ موقتی است.»

پیش از این، ایالات‌متحده در ۳ مارچ فشارها بر زلنسکی را افزایش داد تا از تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق جهت توقف جنگ در اوکراین حمایت کند.