خبر تازه
جمعه ۱ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۳۵

خبر عاجل

زلزله ۵.۸ ریشتری کابل را لرزاند

لحظات پیش یک زلزله نسبتاً قوی کابل و بخش‌هایی از شرق افغانستان را لرزاند.

بر اساس اعلام اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، قدرت این زلزله ۵.۸ ریشتر بوده و در حدود ۱۳۰ کیلومتری شمال‌شرق کابل رخ داده است.

تاکنون جزئیات دقیقی از خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.


ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اپدیت شده

یک انفجار امروز در منطقۀ شهرنو کابل رخ داد

یک انفجار امروز در یک هوتل در کوچه گل‌فروشی منطقۀ شهرنو کابل رخ داد.

خالد زدران، سخنگوی قوماندان امنیه حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که این رویداد تلفات در پی داشته است.

او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار آغاز شده.

یک منبع در حکومت طالبان هم که بخاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی تایید کرد که این رویداد احتمالاً در نتیجۀ انفجار ماین به وقوع پیوسته است.

به گفتۀ منبع این انفجار که حوالی ساعت سه به وقت کابل رخ داد، سبب کشته و زخمی شدن شماری از افراد شده است.

اما او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است.

ادامه خبر ...

ترمپ: کناره‌گیری مادورو از قدرت اقدام عاقلانه خواهد بود

دونالد ترمپ
دونالد ترمپ

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه، اول جدی گفت که اگر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از قدرت کناره‌گیری کند، اقدامی عاقلانه خواهد بود.

او همچنین افزود که ایالات متحده می‌تواند نفتی را که در هفته‌های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است، نگه دارد یا آن را به فروش برساند.

کارزار فشار دونالد ترمپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه و انجام چندین حمله نظامی علیه کشتی‌هایی است که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور امریکای جنوبی، در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در این حملات دست‌کم ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.

وقتی خبرنگاران از رئیس‌جمهور امریکا پرسیدند آیا هدف این است که مادورو از قدرت کنار زده شود، او گفت: «خب، فکر می‌کنم احتمالاً همین‌طور باشد... این به خودش بستگی دارد که چه می‌خواهد بکند. فکر می‌کنم عاقلانه است که این کار را بکند. اما باز هم، خواهیم دید».

آقای ترامپ افزود: «اگر بخواهد کاری بکند، اگر بخواهد مقاومت کند، این آخرین باری خواهد بود که می‌تواند مقاومت کند».

ادامه خبر ...

بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ‌کانگ به اتهام قتل غیرعمد

آتش سوزی در ساختمان
آتش سوزی در ساختمان

پولیس هانگ‌کانگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوند به آتش‌سوزی بزرگی که از دو ساختمان بلند آغاز بود، به اتهام قتل غیرعمد بازداشت کرد.

این آتش‌سوزی دست‌کم ۹۴ نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

آتش‌نشانان صبح امروز، یعنی ۲۴ ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کردند که آتش تقریباً مهار شده است.

این دو ساختمان در حال بازسازی بودند و به‌گفتهٔ رسانه‌های هانگ‌کانگ در ۸۰ سال گذشته حادثه‌ای مشابه آن دیده نشده بود.

ادامه خبر ...

گروه حماس هفت گروگان اسرائیلی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه تحویل داد

گروه حماس بر اساس مرحلۀ نخست آتش‌بس با اسرائیل امروز هفت گروگان اسرائیلی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه تحویل داد.

بر اساس توافق آتش‌بس، قرار است اسرائیل نیز صدها زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد کند.

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس بزرگ‌ترین گام تا کنون در جهت پایان دادن به دو سال جنگ به شمار می‌رود.

این توافق با هدف فراهم‌سازی زمینه برای صلح پایدار بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امضا شده است.

ادامه خبر ...

حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران

آرشیف: نمایی از راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر
آرشیف: نمایی از راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر

اسرائیل می‌گوید به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله هوایی کرده است.

مقامات اسرائیلی اعلام کردند که اسرائیل بامداد ۱۳ جون پس از آنکه مردم در تهران با صدای انفجار در شهر از خواب بیدار شدند، یک حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده گفت که اسرائیل قلب برنامه راکت‌های بالستیک ایران را هدف قرار داده و هدف از این حملات آسیب رساندن به زیرساخت‌های هسته‌ای و بسیاری از قابلیت‌های نظامی ایران بوده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که ایران صبح جمعه پس از شنیده شدن انفجارهای مهیب در اطراف تهران، پروازهای میدان هوایی بین‌المللی امام خمینی پایتخت، را به حالت تعلیق درآورد.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، وضعیت اضطراری اعلام کرد و گفت که پس از این عملیات، اقدام تلافی‌جویانه از سوی تهران محتمل است.

ادامه خبر ...

سقوط طیارۀ مسافربری در غرب هند

خبر عاجل
خبر عاجل

یک طیارۀ شرکت هوایی ایر ایندیا که با ۲۴۲ سرنشین عازم لندن بود، روز پنج‌شنبه چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی شهر احمدآباد در غرب هند سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر صحت فدرال هند اعلام کرده که "تعداد زیادی" در این حادثه جان باخته‌اند، بی‌آنکه آمار مشخصی ارائه کند.

ایر ایندیا اعلام کرد که مقصد این طیاره، میدان هوایی گتویک در بریتانیا بوده.

پولیس گفته است که طیاره در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان هوایی احمدآباد سقوط کرده است.

یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که از مجموع ۲۴۲ سرنشین، ۲۱۷ نفر بزرگسال و ۱۱ نفر کودک بوده‌اند.

بر اساس اعلام ایر ایندیا، از این تعداد ۱۶۹ نفر تبعه هند، ۵۳ نفر بریتانیایی، ۷ نفر پرتگالی و یک نفر کانادایی بوده‌اند.

به گزارش سایت ردیابی هوانوردی Flightradar24 این طیاره از نوع بوئینگ 787-8 دریم‌لاینر بوده است که به عنوان یکی از مدرن‌ترین طیاره مسافربری در حال خدمت به حساب می‌آید.

این خبر به روز شده است.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا میگوید هند وپاکستان به آتش بس موافقه کردند

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا میگوید هند وپاکستان بدنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقه کردند.

اما هنوزهند وپاکستان این خبر را به گونه فوری تایید نکرده اند.

هند وپاکستان دوکشور متخاصم دارای اسلحه اتومی از چندین روز باهمدیگر درگیرجنگ بودند وتوسط راکت وطیاره های بدون سرنشین به همدیگر حمله کردند ودرامتداد سرحدات نیزبالای همدیگر آتشباری توپخانه داشتند.

این رویارویی جدی ترین درگیری از چندین دهه به این سو میان دوکشور پنداشته میشود.

تنش میان دوکشور همجوار بعد ازآن افزایش یافت که در حمله ۲۲ اپریل در کشمیر زیرتصرف هند ۲۶ تن از جهانگردان اکثریت هندو کشته شدند.

دهلی جدید پاکستان را به دست داشتن دراین حمله متهم کرد اما اسلام آباد این اتهام را رد کرد.

ادامه خبر ...

گزارش‌ها می‌رساند که دونالد ترمپ تمام کمک‌های نظامی به اوکراین را به حال تعلیق در آورده است

جنگ روسیه و اوکراین
جنگ روسیه و اوکراین

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، پس از مشاجرۀ لفظی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در قصر سفید در هفته‌ گذشته، تمام کمک‌های نظامی به اوکراین را به حال تعلیق در آورده است.

این را رسانه‌ها در سوم مارچ گزارش دادند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید گزارش داده است که ایالات‌متحده در حال تعلیق و بازبینی کمک‌هایش به اوکراین است «تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به یک راه‌حل منجر می‌شود.»

بر اساس گزارش‌های شبکه‌های بلومبرگ و فاکس‌نیوز، تعلیق کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که ترمپ به این نتیجه برسد که رهبران اوکراین تعهدی صادقانه به برقراری صلح دارند.

شبکه‌ی فاکس‌نیوز به نقل از یکی از مقامات اداره‌ی ترمپ گزارش داده است: «این توقف دائمی کمک‌ها نیست، بلکه وقفۀ موقتی است.»

پیش از این، ایالات‌متحده در ۳ مارچ فشارها بر زلنسکی را افزایش داد تا از تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق جهت توقف جنگ در اوکراین حمایت کند.

ادامه خبر ...

انفجار در دارالعلوم‌ حقانیه در پاکستان؛ منابع: مولانا حامدالحق مشمول کشته شدگان است

پاکستان - دارالعلوم‌ حقانیه
پاکستان - دارالعلوم‌ حقانیه

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پولیس پاکستان گفته که در اثر انفجار بمب در مدرسهٔ دارالعلوم‌ حقانیه در شمال‌غربی پاکستان، شش نمازگزار در جریان نماز جمعه کشته شدند.

در خبر گفته شده است که چندین تن دیگر، از جمله مولانا حامدالحق، فرزند مولانا سمیع‌الحق که پدر طالبان محسوب می‌شود، زخمی شده‌اند.

نجیب‌رحمان، یک افسر پولیس منطقه، گفت که وضعیت مولانا حمیدالحق وخیم است.

اما منابع به رادیو مشال تأیید کردند که حامدالحق بر اثر جراحات شدید جان باخته است.

مدرسهٔ دارالعلوم‌حقانیه که در یک شهر پاکستان، در نزدیکی بزرگراه اصلی به مرز افغانستان قرار دارد، یکی از مکان‌های جنبش طالبان در دههٔ ۱۹۹۰ بود و هنوز هم اغلب به‌عنوان مرکز رشد اسلام‌گرایان تندرو محسوب می‌شود.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

ادامه خبر ...

