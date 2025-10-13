لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۲۱ ميزان ۱۴۰۴

گروه حماس هفت گروگان اسرائیلی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه تحویل داد

گروه حماس بر اساس مرحلۀ نخست آتش‌بس با اسرائیل امروز هفت گروگان اسرائیلی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه تحویل داد.

بر اساس توافق آتش‌بس، قرار است اسرائیل نیز صدها زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد کند.

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس بزرگ‌ترین گام تا کنون در جهت پایان دادن به دو سال جنگ به شمار می‌رود.

این توافق با هدف فراهم‌سازی زمینه برای صلح پایدار بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امضا شده است.

دونالد ترمپ گفت برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کرده می‌تواند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در حال سفر به اسرائیل
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است که می‌تواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفته‌اش «در پایان دادن به جنگ‌ها مهارت دارد.»

ترمپ این سخنان را روز یک‌شنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.

او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل می‌کنم.»

ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.

وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگ‌ها خوب هستم.»

رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشه‌های طولانی‌مدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار می‌کند که از راه تلاش‌های صلح‌آمیز به پایان جنگ‌ها و نجات جان انسان‌ها کمک کرده است.

قرار است رئیس‌جمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادی‌اش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.

شاخهٔ نظامی حماس فهرست ۲۰ گروگان را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند

صدها نفر در ساعات اولیه روز دوشنبه در تل‌ابیب جمع شدند و منتظر بازگشت آخرین گروگان‌های اسیر در نوار غزه استند.
شاخهٔ نظامی گروه فلسطنی حماس روز دوشنبه فهرستی از ۲۰ گروگان زنده را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند.

انتظار می‌رود این گروگان‌ها بر اساس توافق با اسرائیل آزاد شوند.

کاروان‌های صلیب سرخ در غزه برای تسلیم‌گیری گروگان‌های اسرائیلی در حال حرکت استند.

بر اساس توافق‌نامه امضا شده میان حماس و اسرائیل در مرحله نخست، حماس گروگان‌های اسرائیلی را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.

حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ ده‌ها تن را گروگان گرفت. شماری از گروگان‌ها در جریان اسارت جان باختند.

فیلیپو گراندی: برای کمک به مردم آسیب‌دیده خشونت‌ها در مرز افغانستان و پاکستان کاهش یابد

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه با اشاره به درگیری‌ها در مرز میان پاکستان و افغانستان، خواستار کاهش فوری خشونت‌ها شد.

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از درگیری‌ها و خشونت‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوبی به‌دست نمی‌آید. مرزی حساس که در گذشته نیز صحنه منازعات، بی‌جاشدن‌های اجباری و بحران‌های انسانی چند دهه‌ای بوده است.»

گراندی ابراز امیدواری کرد که برای کمک به مردم آسیب‌دیده و حفظ ثبات منطقه‌ای، خشونت‌ها هرچه زودتر کاهش یابد.

حکومت پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.

به باور ناظران امور، هرگاه روابط میان کابل و اسلام‌آباد تیره شود، فشارهای پاکستان بر پناهندگان افغان در آن کشور افزایش می‌یابد.

 رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان دوشنبه در «اجلاس صلح شرم‌الشیخ» برای پایان جنگ غزه گردهم می‌آیند

نمای از غزه، عکس از آرشیف
قرار است بیش از بیست تن از رهبران کشورهای جهان روز دوشنبه در نشست شرم‌الشیخ مصر شرکت کنند؛ نشستی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری مصر که شامگاه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت. السیسی این نشست را «اجلاس صلح» نامیده است.

در بیانیه آمده است که هدف این اجلاس، پایان دادن به جنگ در غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در شرق‌میانه است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پیشاپیش حضور خود را در این نشست تأیید کرده‌اند. همچنین به رهبران ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود پس از دیدار با مقام‌های اسرائیل، برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح غزه به مصر خواهد رفت.


طبق مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی او که طرف‌های درگیر با آن موافقت کرده‌اند، جنگ دو ساله غزه متوقف می‌شود، گروه حماس، که در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تمام گروگان‌ها را آزاد می‌کند و اسرائیل نیز در مقابل صدها زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود رها خواهد کرد.

سومین بازی یک‌روزه کریکت‌بازان افغانستان و بنگله‌دیش سه‌شنبه برگزار می‌شود

کریکت‌بازان افغانستان و بنگله‌دیش پس از مسابقۀ ۱۲ آکتوبر
قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگله‌دیش روز سه‌شنبه (۲۲ میزان) در سومین بازی یک‌روزه به میدان بروند.

این بازی ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز می‌شود.

افغانستان در دو بازی قبلی یک روزه بنگله‌دیش را شکست داده است.

در بازی دیشب، تیم افغانستان بنگله‌دیش را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه گذشته، با تفاوت پنج ویکت پیروز شد.

پیش از این، در سه بازی بیست اووره (T20) میان دو تیم، بنگله‌دیش برنده شده است.

در رویداد ترافیکی در نزدیکی شرم‌الشیخ ۳ دیپلومات قطر کشته شدند

مصر - شفاخانۀ شرم‌الشیخ
در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرم‌الشیخ مصر سه دیپلومات قطر کشته شدند.

دو منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که دو دیپلومات دیگر قطر نیز زخمی شده‌اند.

به گفته منابع، موتر دیپلومات‌ها در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر، واژگون شده است.

هنوز روشن نیست که آیا این دیپلومات‌ها از اعضای هیئت مذاکره‌کننده قطر بودند یا نه.

این هیئت با مقام‌های مصر در شرم‌الشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترمپ، برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد.

قرار است روز دوشنبه در شرم‌الشیخ، نشست بین المللی برای نهایی‌سازی این توافق برگزار شود.

یک مقام حماس: روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد

مردم در تظاهراتی در تل‌آویو، به مناسبت دومین سالگرد حملات جنگجویان فلسطینی در ۷ اکتبر ۲۰۲۵، بنر و تصاویر اسرائیلی‌هایی را که از سال ۲۰۲۳ در نوار غزه به گروگان گرفته شده‌اند، در دست دارند.
اسامه حمدان، یک مقام بلندپایه گروه فلسطینی حماس گفته است که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، آغاز خواهد کرد.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.

حمدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «بر بنیاد توافق امضاشده، مبادله زندانیان طبق توافق، صبح دوشنبه آغاز می‌شود.»

بر اساس توافق‌نامه امضا شده، در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگان‌ها را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.

اسرائیل باور دارد بیست تن از گروگان‌ها هنوز زنده‌اند.

حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ ده‌ها تن را گروگان گرفت.

وزارت دفاع طالبان: حملات تلافی‌جویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد

مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)
مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)

به دنبال درگیری‌های شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کرده‌اند.

این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافی‌جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام داده‌اند.

این وزارت در بیانیه‌ای گفت که این عملیات نیمه‌شب به وقت محلی پایان یافت.

بازگشت هزاران آوارهٔ فلسطینی به خانه‌های ویران‌شدهٔ خود پس از برقراری آتش‌بس در غزه

تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان می‌دهد
در حالی که آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه ۱۹ میزان با پای پیاده، موتر و قایق به خانه‌های خود در شمال نوار غزه بازگشتند.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند.

نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، از برخی مناطق غزه عقب‌نشینی کرده‌اند، اما هنوز نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است.

طبق این توافق، حماس طی ۷۲ ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ گروگان اسرائیلی همچنان زنده باشند، ۲۶ نفر دیگر کشته شده‌اند و سرنوشت دو گروگان دیگر نامعلوم است.

در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ نفر از مجموع ۱۷۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. همچنین صدها لاری هر روز غذا و دارو به غزه ارسال می‌کنند.

