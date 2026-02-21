فعلا وضعیت اقتصادی ما به صفررسیده است

برنامه جهانی غذا(دبلیو اف پی) می گوید نیازهای بشردوستانه در سراسر افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحران های متعدد همزمان، تشدید شده است.

این نهاد در گزارشی روز جمعه اول حوت، از جمله این شوک‌ها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برف‌باری‌های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشردوستانه اشاره کرده است.

(دبلیو اف پی) افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد.

به گفته این نهاد با بودجهٔ فعلی، (دبلیو اف پی) تنها می‌تواند ۲ میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که ۱۷.۴ میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند.

در این حال شماری از خانواده های بی بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می گویند با مشکلات جدی روبرو اند.

یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

«فعلا وضعیت اقتصادی ما به صفررسیده است بسیار یک حالت سخت بر،ما می گذرد، به اندازه صد یا پنجاه افغانی را از دکاندار آرد یا برنج قرض می گیریم، اگر دل اش شد مواد خوراکه را قرض میدهد اگر نشد نمی دهد، حالا حیران هستیم که شام برای اولاد ها نان پیدا خواهد شد یا نه .»

همچنان یک زن که اخیرا از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:

«سه روز شده حالم خیلی بد است طفلم هم مریض است، هم اسهال و هم سرما خورده ،نمی دانم خدای پاک چرا اینقدر خوار و زارم کرده،(شوهرم) را گفتم به یگان مسجد ها برو ، بیچاره رفت به مسجد ها،هیچ چیزی ندادند،بعد خانه آمد گریست،گریست گفت هیچ چیزی در مسجد ها نمی دهند من چه کار کنم.»

برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی)در این گزارش افزوده پیش‌بینی می‌شود که سوءتغذیه در افغانستان به سطح بی‌سابقه‌ای برسد؛ در ادامه آمده که هم‌اکنون ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده در این کشور دچار سوءتغذیه شدید هستند.

گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فعلی WFP تنها می‌تواند یک چهارم کودکان و یک سوم زنان باردار یا شیرده را پوشش دهد.

بر اساس گزارش سالانهٔ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) که در ۳۰ دسمبر ۲۰۲۵ منتشر شد، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.

پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار داده‌اند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوءتغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» نیز به تاریخ ۱۳ فبروری گفت که سرعت و میزان بازگشت‌ها، افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشردوستانه و حقوق بشر - به ویژه برای زنان و دختران - اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است.

حکومت طالبان در برخی گزارش‌ها ادعا کرده‌ که کمک‌های بین‌المللی به‌طور منصفانه توزیع می‌شود و ادعاهای سوء مدیریت را رد کرده‌، هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان‌های کمک‌رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت‌ها و شرایط محلی، از جمله فضاهای محدود برای زنان، باعث مشکلات در پاسخدهی به بحران شده است.



