"در ولسوالی بهسود، ۲۳ عضو یک خانواده زیر آوار شدند که ۱۸ نفر از آنها شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین یک خانه در ولسوالی خوگیانی هدف قرار گرفت که در آن دو نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. یک خانه نیز در غنی‌خیل هدف قرار گرفت که کاملاً ویران شد، اما در آنجا تلفاتی وارد نشد."

علاوه بر ننگرهار، ارتش پاکستان دیشب حملاتی را به ولسوالی‌های ارگون و برمل پکتیکا نیز انجام داد.

یک منبع حکومت محلی طالبان در پکتیکا که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که یک حمله هوایی ساعت ۱۲ شب گذشته به یک مدرسه دینی در منطقۀ مارغۀ ولسوالی برمل و ساعت ۲ بجۀ شب هم یک خانۀ قدیمی در ارگون هدف حمله قرار گرفت. به گفته این منبع، در این حملات هوایی در هر دو محل در پکتیکا به کسی آسیبی نرسیده است.

این در حالیست که حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و وابستگان آنها و شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار داده است."

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیه‌ای گفته که در این حملات کسانی را هدف قرار داده که در حملات اخیر به یک مسجد در اسلام‌آباد و برخی مناطق دیگر در باجور و بنو دست داشتند.

وزارت دفاع حکومت طالبان تأیید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند "خانۀ مسکونی و یک مدرسۀ دینی" را در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار هدف قرار داده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود مدعی شده که در این حملات "ده‌ها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند."

وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بین‌المللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات "پاسخ لازم و سنجیده" خواهد داد.

مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلام‌آباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.