در این حملۀ انتحاری که روز جمعه، ۱۷ دلو در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقۀ ترلای رخ داد، دست کم ۳۱ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

این حمله یکی از مرگبارترین حمله‌ها در سال‌های اخیر در پاکستان به شمار می‌رود.

داعش ساعاتی پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت.

چنین حمله‌ای به چه معناست؟

حملۀ ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد.

لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخۀ ولایت پاکستان داعش است.

"حملۀ ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل ۳۱ نفر را بکشد و بیش از ۱۶۰ نفر را زخمی کند که این امر ترس را فراتر از حومۀ اسلام آباد تشدید می‌کند."

ویبر می‌گوید، شاخه ولایت پاکستان داعش در سال ۲۰۱۹ از دل پروژۀ گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است.

او افزود: "ولایت پاکستان داعش با حمله به یک جمع شلوغ نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای، به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است، تشدید کند."

ویبر گفت که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیت خود، مسئولیت حملات علیۀ شیعیان را بر عهده گرفته یا به آنها مرتبط بوده است.

شاخۀ دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال ۲۰۱۵ در مناطق قبایلی همرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است.

حملۀ مرگبار روز جمعه در اسلام‌آباد با محکومیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.

ایالات متحدۀ امریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیۀ اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌هایی حمله را به شدت محکوم کرده‌اند.

شاخۀ خراسان داعش نزدیک به سه هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستورانت چینی در شهر کابل را به عهده گرفت.

در این حملۀ انفجاری در ۲۹ جدی، دست‌کم هفت نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.

در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است.

هفتۀ گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه‌هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد.

در این نشست الکساندر زویف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریزم گفت که شاخأ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه به شمار می‌رود.

حکومت طالبان مدعی است که شاخهٔ خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده‌ای نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند.

اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریزم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنالوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال می‌کند.

این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک "خلافت" ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد.

داعش در اوج قدرت خود از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، بخش‌هایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیون‌ها نفر حکومت می‌کرد.

خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فروپاشید.

این گروه در سال‌های اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها بخاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخش‌هایی از افریقا از جمله منطقۀ ساحل و افغانستان و پاکستان دارد.

در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازۀ کلی نیروهای آن دشوار است، اما به گزارش رویترز، ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزی‌اش ۱۰ هزار عضو دارد.

بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخۀ خراسان این گروه پیوسته‌اند.

ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیای آن را رهبری می‌کند.