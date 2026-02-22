ذبیح الله مجاهد: نظامیان پاکستان را هدف قرار می دهیم

آقای مجاهد این مطلب را در گفت‌وگو با شبکۀ خصوصی آریانانیوز روز یکشنبه (۳ حوت ) ابراز کرد.

نظامیان پاکستان را هدف قرار می دهیم

«یک چیز را واضح کنیم که ما نمی توانیم قسمیکه آنها مردم ملکی را آماج قرار دادند ما هم برویم آنطرف مردم ملکی را هدف قرار بدهیم ، ما هرگز این کار را نمی کنیم ، ولی ما جنایت کاران اصیل را که نظامیان پاکستان اند هدف قرار می دهیم. بار قبل هم بیست پوستۀ آنها را از بین برده بودیم ، حدود ۵۸ نظامی شان را از بین برده بودیم و سه تن شان اسیر بودند که چند روز قبل رها شدند.»

پیش از این ، وزارت دفاع طالبان ضمن نکوهش حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان گفت که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.

این وزارت در اعلامیه ای دیروز افزود که در این حملات شنبه شب ده‌ها تن به‌ شمول کودکان و زنان کشته و زخمی شده اند.

اسلام آباد هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستان و داعش را هدف قرار داده است

آنسو ، وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که اسلام آباد هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستان و داعش را هدف قرار داده است ؛ اما طالبان می‌گویند که در این حملات اهداف ملکی نشانه گرفته شده اند.

سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

مصباح الله از بستگان این خانواده در بارۀ رویداد به فرانس پرس گفت:

جت های پاکستانی آمدند و اینجا را بمباران کردند

«او به نام شهاب الدین یک دهقان غریب و بیچاره بود ، جت های پاکستانی آمدند و اینجا را بمباران کردند، خانه ‌را ویران و همه کودکان و زنان را شهید کردند.»





وزارت معارف طالبان گفته است که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانش‌آموز کشته شده‌ اند.

این وزارت در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانش‌آموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که در ولسوالی برمل پکتیکا یک دانش‌آموز مدرسۀ دینی زخمی شده‌ است.

اسلام آباد پیش از حملات بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی‌های خوگیانی، بهسود و غنی‌خیل ولایت ننگرهار ، شارژدافیر طالبان در پاکستان را در پیوند به حمله در منطقۀ باجور احضار کرده بود.

در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی جان باخته بودند.

مقامات پاکستان مدعی اند که در حملات علیه نیروهای امنیتی آن کشور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی ، تی تی پی ، دست دارند که به باور اسلام آباد در قلمرو افغانستان پنهان شده اند.

اسلام آباد از طالبان در افغانستان پیوسته خواسته است که علیه تی تی پی اقدام کنند.

حکومت طالبان ، ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته است که تی تی پی مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد.

پاکستان پیش از این نیز مناطقی را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده بود.



