نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد شکایت از حملات اخیر پاکستان را به شورای امنیت سپرد

نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی، صبح روز دوشنبه ۴حوت، در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود نوشته است: "ما خواهان توقف فوری این تخطی‌ها، انجام تحقیق، پاسخ‌گویی، احترام به تمامیت ارضی، پابندی به منشور ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین‌المللی هستیم."

به گفتۀ فایق، در حملات اخیر پاکستان، غیرنظامیان به‌شمول زنان و کودکان کشته شده‌اند.

حملات اردوی پاکستان ناوقت شنبه‌شب، شماری از مناطق در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا را هدف قرار دادند.

مقام های طالبان تایید کردند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بهسود ننگرهار، ۱۸ عضو یک خانواده، به‌شمول زنان و کودکان، جان باخته‌اند.

در همین حال، ادارۀ روابط عامۀ اردوی پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) امروز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که حکومت طالبان در افغانستان در سرکوب جنگجویانی که به ادعای این کشور از خاک افغانستان حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می‌کنند، ناکام بوده است. آی‌اس‌پی‌آر افزوده که اردوی پاکستان عملیات خود را علیه این جنگجویان ادامه خواهد داد.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هشدار داد که آنان "در پاسخ به این حملات، نظامیان پاکستانی را هدف قرار خواهند داد."

مجاهد این اظهارات را روز یکشنبه در گفت‌وگو با آریانا نیوز بیان کرده است.