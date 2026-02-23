شکایت نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل از حملات پاکستان به شورای امنیت؛ طالبان: پنج جسد ناپدید است

نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد،روز دوشنبه ۴ حوت در صفحه ایکس (سابق توییتر) خود نوشته که در این حملات هوایی غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفته اند.

او افزوده: «ما خواهان پایان فوری این تخطی‌ها و بررسی، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، تعهد به منشور سازمان ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین‌المللی هستیم.»

در همین حال، مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند که هنوز اجساد پنج نفر از جمله قربانیان این حمله هوایی که شنبه ۲ حوت رخ داده ،پیدا نشده است.

طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار، دوشنبه۴ حوت به رادیو آزادی گفت که از میان ۱۸ عضو یک خانواده که در منطقه گردی کڅ ولسوالی بهسود این ولایت کشته شدند، اجساد ۱۳ تن نفر روز یکشنبه به خاک سپرده شد، اما اجساد پنج تن دیگر هنوز ناپدید است.

او افزود: «اجساد پنج تن باقی مانده هنوز مفقود است، خاک منطقه ویران شده که اجساد در آنجا گم شده است، همه از یک محل به محل دیگر انتقال داده شده است، اما هیچ اثری از اجساد پیدا نشده است.»

نزاکت یکی از اعضای خانواده قربانیان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که جسد پسر، برادر، همسر برادر و دو برادرزاده‌اش مفقود است.

برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفته‌اند خانواده که هدف قرار گرفته غیرنظامی بوده و فعالیت سیاسی نداشته است.

پاکستان ادعا کرده که در این حمله، هفت مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و ۷۰ تن را کشته است.

آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان، به تازگی از این حمله دفاع کرده گفته کشورش حق اقدام علیه تروریزم فرامرزی را دارد، او تأکید کرده که اگر خشونت‌ها در پاکستان ادامه یابد، عاملان آن تعقیب و پاسخگو خواهند شد.

در بیانیه دفتر او آمده که اسلام‌آباد اقدامات برای حفاظت از شهروندانش را حق مشروع خود می‌داند و این اقدام پس از آن صورت گرفته که «به هشدارهای مکرر توجه نشده است.»

زرداری گفته که با وجود تعهدات توافق دوحه، همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد که خاک افغانستان ممکن است علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

اما حکومت طالبان بارها گفته که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

در ادامه واکنش‌ها، شورای هماهنگی نمایندگی‌ها و قنسولگری‌های سیاسی حکومت جمهوری افغانستان در خارج از کشور نیز در اعلامیه‌ای که یکشنبه (۳ حوت) منتشر شد، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده شده و تأکید شده که چنین حملاتی نه تنها منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند، بلکه رنج غیرنظامیان را افزایش می‌دهد.

این شورا از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته که تحقیقات مستقل انجام داده و روند پاسخگویی را تضمین کنند.

منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین‌المللی و تروریزم است، بلکه سلسله کشتار زنان و کودکان توسط حکومت پاکستان محسوب می‌شود.

وزارت خارجه هند نیز این حمله را تلاش پاکستان برای انداختن تقصیر ناکامی‌های داخلی‌اش بر دیگران دانسته و در بیانیه‌ای اعلام کرده که «هند حمایت خود از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را تکرار می‌کند.»

پاکستان این حملات را در حالی انجام داد که پیش از آن در دوم حوت در شهر بنو ایالت خیبرپختونخوا، در یک حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی، دو نفر از جمله یک افسر اردو آن کشور کشته شدند.

پیش از آن نیز در باجور و اسلام‌آباد حملات انتحاری رخ داده بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و داعش بر عهده گرفته بودند.

وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات در واکنش به آن رویدادها انجام شده است.

با این حال، وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان درباره این موضوع هشدار داده و از «پاسخ مناسب و حساب‌شده» هشدار داده است.