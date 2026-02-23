یوناما: در حملات هوایی پاکستان در ننگرهار دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته شده اند

یوناما در اعلامیه ای روز دوشنبه (۴ حوت) گفت که اردوی پاکستان همچنان حملاتی را به ولسوالی های برمل و ارگون ولایت پکتیکا انجام داده است ؛ اما از تلفات غیرنظامیان در این حملات گزارش نشده است.

از سوی دیگر ، ریچارد بنیت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در ایکس شب گذشته نوشت: «از گزارش ها در مورد کشته شدن اطفال و دیگر غیرنظامیان در پی درگیری جدید بین پاکستان و افغانستان عمیقاً نگران است.»

او افزوده است که از تمام طرف ها میخواهد تا از خویشتن داری کار بگیرند ، از غیرنظامیان محافظت و از قوانین بین المللی پیروی کنند.

یوناما نیز بر محافظت از غیرنظامیان تاکید کرده و گفته است که از همه طرف‌ها می‌خواهد که خصومت‌ها را به صورت دائمی پایان دهند.

در همین حال ، تهران بر حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است.

وزارت خارجۀ ایران در واکنش به افزایش تنش در روابط پاکستان و حکومت طالبان گفته است که تهران نگران اوضاع است.

اسماعیل بقائی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز دوشنبه گفت که تشدید تنش بین پاکستان و افغانستان، اثرات فراتر از این دو کشور خواهد داشت.

اردوی پاکستان شنبه شب حملات هوایی را بر مناطقی در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد.

سید طیب حماد سخنگوی قوماندانی امنیهٔ طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی روز یکشنبه (۳ حوت ) گفته بود که در حملۀ پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در حملات آن کشور هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.

رادیو پاکستان گزارش داده که رسانه‌های افغانستان تنها از یک خانه در ولسوالی بهسود ننگرهار گزارش تهیه کرده‌ اند و به رسانه ها به سایر مکان‌های که هدف حملات هوایی قرار گرفته ، اجازۀ دسترسی داده نشده است.

مقام های پاکستانی ادعا کرده اند که در حملات هوایی در افغانستان ، ده ها جنگجوی مسلح کشته شده ‌اند.

وزارت دفاع طالبان ، حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان را محکوم کرده و گفته است که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.

پاکستان در گذشته نیز شماری از مناطق افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده بود و درگیری هایی بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته بود.

اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان طرح ریزی و اجرا می کنند.

اما حکومت طالبان با رد این ادعا به تکرار گفته است که به کسی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشور های دیگر استفاده کند.