درگیری‌ میان افغانستان و پاکستان برای هفتمین روز ادامه دارد

رژیم نظامی پاکستان به طور مداوم حریم هوایی افغانستان را نقض کرده استحمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان
در حالیکه جنگ آغاز شده ،میان طالبان و حکومت پاکستان روز سهشنبه، ۱۲ حوت همچنان ادامه دارد، نگرانیها درباره تلفات غیرنظامیان در افغانستان در نتیجه این درگیریها و حملات هوایی پاکستان رو به افزایش است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یونوما) درباره افزایش تلفات ملکی و پیامدهای بشری این درگیریها هشدار داده و خواهان پایان آن شده است.
(یونوما) سهشنبه ۱۲ حوت در اعلامیهای گفته که بر اساس ارقام ابتدایی، از ۲۶ فبروری تا دوم مارچ دستکم ۱۴۶ مورد تلفات ملکی ثبت شده که شامل ۴۲ کشته و ۱۰۴ زخمی، بهشمول زنان و کودکان، میشود.
اما حکومت طالبان اعلام کرده که از آغاز درگیریها تاکنون، در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان، شمار کشتهشدگان غیرنظامی به ۱۱۰ تن و زخمیها به ۱۲۳ تن رسیده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
«تا امروز (۱۲ حوت)، رژیم نظامی پاکستان به طور مداوم حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است و در این حملات هوایی و زمینی، متأسفانه ۱۱۰ نفر از هموطنان ما که ۶۵ نفر از آنها زن و کودک هستند، شهید و ۱۱۰ نفر دیگر که اکثر آنها زن و کودک هستند، در ولایت های ننگرهار، کنر، پکتیکا، پکتیا، خوست و کندهار زخمی شدهاند.»
او افزود که در این حملات ۳۷ خانه بهطور کامل و ۳۱۶ خانه در ولایات مختلف بهگونه قسمی تخریب شده، ۱۲ دکان، ۱۹ مسجد، یک مدرسه و یک مرکز صحی نیز ویران شدهاند.
سحری بود که طیاره ها قریه ما را بمباران کردند و ۱۴ تن از قریه ما، از جمله همسر و یک دختر پنج ماههام، شهید شدندشریفالله، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا
حکومت طالبان از جامعه جهانی، بهشمول سازمان ملل متحد، خواسته است هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی پاکستان را محکوم کند و برای توقف آنچه «اقدام غیرمسئولانه اردوی پاکستان» خوانده، اقدام کند.
در سوی دیگر خط دیورند نیز گزارشهایی از اصابت راکت به خانهها در وزیرستان و خیبرپختونخوا در نتیجه حملات طالبان منتشر شده است.
در منطقه انگور اده، مقامهای استخباراتی و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتهاند که شب سوم مارچ در حملات نیروهای طالبان، بر برخی خانهها راکت اصابت کرده، اما مقامها گفتهاند که تلفات جانی در پی نداشته است.
با این حال، مقامهای خیبرپختونخوا به رادیو مشال گفتهاند که در منطقه سدوخیل، در حملات نیروهای طالبان در همان شب ، چهار تن بهشمول یک کودک زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیه خود از طرفهای درگیر خواسته است که به تمامی تعهدات خود در چارچوب قوانین بینالمللی، بهشمول حقوق بشردوستانه بینالمللی، پابند باشند و مصونیت غیرنظامیان را تضمین کنند.
این اداره افزوده که بر اساس اطلاعات ابتدایی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، در نتیجه این درگیریها در ولایتهای پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست، حدود ۱۶۴۰۰ خانواده از مناطق آسیبدیده بیجا شدهاند.
در ادامه آمده که در نتیجه این درگیریها، تأسیسات بشردوستانه و صحی، از جمله شفاخانه اضطراری در تورخم و مرکز ترانزیتی سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نیز آسیب دیدهاند و محدودیت رفتوآمد در نزدیکی خط ، ظرفیت ارائه خدمات نجاتبخش بشردوستانه را کاهش داده است.
دیدم چهار کودک هدف قرار گرفتند که دو تن آنها جابجا شهید شدند و دو تن دیگر به شدت زخمی شدندجنتگل، باشنده ولسوالی خاص در ولایت کنر
در همین حال، شماری از اعضای خانوادههای قربانیان و شاهدان عینی پاکستان را متهم میکنند که بهجای هدف قرار دادن مواضع طالبان، خانهها و قریههای آنان را هدف قرار میدهد.
شریفالله، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، که دو روز پیش در نتیجه حمله هوایی پاکستان همسر و دختر پنجماههاش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
«زمان سحری بود که طیاره ها قریه ما را بمباران کردند و ۱۴ نفر از اهالی قریه ما، از جمله همسر و یک دختر پنج ماههام، شهید شدند. در میان آنها فرزندان کاکا هایم بودند که سه نفر از آنها زن و دو کودک بودند، حالا دو فرزند برایم باقی مانده است.»
جنتگل، باشنده ولسوالی خاص در ولایت کنر، نیز به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه ۱۱ حوت، در یک کمپ مهاجران تازهبرگشته، نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند:
«من ایستاده بودم که ناگهان مرمی آمد، روی زمین دراز کشیدم وقتی دوباره بلند شدم دیدم چهار کودک هدف قرار گرفته اند که دو نفر از آنها جابجا شهید شدند و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند. پاکستان خانههای مردم، کمپ مهاجران ، روستاها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.»
در همین حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) درباره گزارشها از تلفات کودکان در جنگ طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته که هرچند روشن است کودکان در درگیریها بیش از همه آسیب میبینند، اما این نهاد در همکاری با نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در تلاش است تا گزارشهای مربوط به تلفات کودکان ناشی از حملات پاکستان را تأیید کند.
سه طیاره بیسرنشین و دو طیاره کشفی پاکستان در ننگرهار، لوگر و پروان سرنگون شده اندعنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان
در خبرنامهای که این اداره روز دوشنبه، ۱۱ حوت، منتشر کرده آمده که در آن سوی خط نیز کودکان آسیب دیدهاند و در حال حاضر به دلیل نگرانیهای امنیتی، نزدیک به ۱۳۸ مکتب بسته شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان و پاکستان در ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر مدعی تلفات سنگین و حملات متقابل به یکدیگر شدهاند.
عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، ۱۲ حوت در یک کنفرانس خبری مدعی شد که یک شب قبل آن در امتداد خط دیورند در ولایتهای کندهار، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیکا و پکتیا ۲۵ درگیری رخ داده و در آن چندین پوسته پاکستان تخریب و به دهها نظامی پاکستانی تلفات وارد شده است.
او همچنین ادعا کرد که در ۲۴ ساعت گذشته سه طیاره بیسرنشین و دو طیاره کشفی پاکستان را در ننگرهار، لوگر و پروان سرنگون کردهاند و افزود که از آغاز درگیریها تاکنون بیش از ۲۸ جنگجوی طالبان کشته و بیش از ۴۲ تن زخمی شدهاند.
در مقابل، حکومت پاکستان نیز ادعاهایی درباره وارد کردن تلفات به طالبان مطرح کرده است.
عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیهای که سهشنبه ۱۲ حوت در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته که حملات طالبان در امتداد خط دیورند را دفع کرده اند و در حملات متقابل به آنان تلفات وارد کردهاند.
رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای دو طرف را بهطور مستقل تأیید کند.
این تنشها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب دوم حوت در برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. حکومت پاکستان مدعی شد که هفت مرکز وابسته به تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان داعش خراسان را هدف قرار داده و ۷۰ تن را کشته است.
اما یوناما آن زمان اعلام کرده بود که بر اساس اطلاعات ابتدایی، در آن حمله ۱۳ غیرنظامی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدهاند.