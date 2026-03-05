هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود، جمهوری اسلامی کنترل برخی مناطق کشور را از دست بدهدمایکل هوروویتز، کارشناس مستقل امور دفاعی مستقر در اسرائیل
چندین گروه کُرد مخالف ایران در منطقه نیمهخودمختار کردستان عراق مستقر اند و سالهاست که برضد رژیم ایران شورش هایی در سطح پایین را انجام میدهند. شماری از این گروهها خواهان خودمختاری در ایران هستند، در حالی که برخی دیگر به خاطر جدایی از جمهوری اسلامی ایران میجنگند.
احتمال اینکه ایالات متحده به این گروههای کُرد ایرانی سلاح بدهد و از حملات زمینی فراسرحدی در بخش غربی ایران حمایت کند، در حالی مطرح شده که امریکا و اسرائیل بمباران گسترده هوایی را برضد ایران انجام میدهند.
به گفته کارشناسان، هدف امریکا این خواهد بود که منابع نظامی تهران را پراکنده کند، کنترل حکومت را تضعیف نماید و در داخل ایران، این کشوری چندملیتی با حدود ۹۰ میلیون نفوس زمینه را برای قیام ایجاد کند.
با وجود کشته شدن آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و چندین قوماندان ارشد نظامی، حاکمان روحانی این کشور تسلیم نشدهاند و از آغاز حملات هوایی مشترک امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری همچنان کنترل ایران را در دست دارند.
مایکل هوروویتز، کارشناس مستقل امور دفاعی مستقر در اسرائیل، می گوید:
«هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود، جمهوری اسلامی کنترل برخی مناطق کشور را از دست بدهد.»
هوروویتز افزود:
«ممکن است ارزیابی این باشد که با این کار، سایر اقلیتها و همچنین مخالفان گستردهتر الهام بگیرند. برخی عناصر درون حکومت که ممکن است وسوسه شوند، جدا شوند و یا فرار کنند نیز شاید این را نشانهای ببینند که اکنون باید همچو کاری را انجام دهند، پیش از آنکه اوضاع کاملاً از کنترل خارج شود.»
کُردها حدود ۱۰ درصد نفوس ایران را تشکیل میدهند و عمدتاً در غرب این کشور در امتداد سرحد با عراق زندگی میکنند. رژیم ایران مدتهاست که به سرکوب و تبعیض علیه اقلیتهای قومی خود، از جمله کُردها، متهم بوده است.
ساشا بروخمان، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در مؤسسه بینالمللی مطالعات سترایتژیک در لندن، می گوید که حملات زمینی احتمالی گروههای کُرد ایرانی بر غرب ایران، میتواند منابع نظامی تهران را تحت فشار قرار دهد.
بروخمان گفت:
«اگر گروههای کُرد یک سلسله حملات هماهنگ را انجام دهند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجبور خواهد شد تا نیروهای کمکی درخواست کند.»
به گفته او، این کار موضع نیروهای حکومتی را در شهرهای اصلی مانند تهران، اصفهان و یا کرج تضعیف میکند و برای رژیم یک دوراهی ایجاد خواهد کرد که نیروهای محدود خود را به کجا بفرستد، بهویژه در زمانی که هماهنگی نیز دشوارتر شده است. هدف عملیاتی همین ایجاد دوراهی و پراکنده کردن نیروهاست.
با این حال کارشناسان میگویند که خطرات مسلح ساختن گروههای کُرد مخالف رژیم ایران توسط امریکا در خور توجه است.
مایکل هوروویتز می گوید:
« ممکن است، واشنگتن باعث آغاز جنگ داخلی و تجزیه کشور(ایران) شود، چیزی که میتواند پیامدهای طولانیمدت داشته باشد.»
همچنین برای بیش از شش گروه کُرد ایرانی که در شمال عراق مستقر هستند نیز خطراتی وجود دارد. بسیاری از این گروهها قبلاً مسلح بودند اما بعدها سلاحهای خود را کنار گذاشتند.
هوروویتز می افزاید:
«اگر آنها وارد یک جنگ طولانیمدت با ایران شوند و حمایت امریکا از بین برود، برایشان بسیار خطرناک خواهد بود.»
ایالات متحدۀ امریکا نیز اخیراً حمایت خود از «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) را کاهش داد؛ یک نیروی شبهنظامی به رهبری کردها که سالها شریک مهم امریکا در جنگ علیه گروه افراطی «داعش» محسوب می شد.
اختلافات دیرینه
در آستانۀ حملۀ امریکا بر ایران، پنج گروه کُرد مخالف ایران که در کردستان عراق مستقر اند، در ماه گذشته یک ائتلاف سیاسی جدید را اعلام کردند که هدف آن سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت دستیابی به خودمختاری کُردهاست.
این ائتلاف شامل این گروههاست:
حزب آزادی کردستان (PAK)، حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI)، حزب حیات آزاد کردستان (PJAK)، سازمان مبارزه کردستان ایران (خبات) و کومله زحمتکشان کردستان. با این حال شماری از گروههای مهم کُرد مانند «کومله حزب کردستان ایران» در این ائتلاف حضور ندارند.
ایران هر از گاهی حملات نظامی را علیه این گروههای کُرد تبعیدی انجام داده است. تهران آنها را سازمانهای تروریستی میداند و متهم میکند که در خدمت منافع امریکا و اسرائیل قرار دارند. اگر ایالات متحدۀ امریکا این گروههای کُرد را مسلح کند، ممکن است این حملات تشدید شود.
در ۴ مارچ، ایران حملات راکتی را بر اردوگاهی در نزدیک سرحد که توسط حزب آزادی کردستان اداره میشد، انجام داد. این گروه اعلام کرد که در این حمله یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. یک روز پیش از آن نیز حملات طیارات بی پیلوت یک پایگاه متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران در شمال عراق را هدف قرار داد.
کارشناسان میگویند تا هنوز مشخص نیست که آیا گروههای مختلف کُرد ایرانی در عراق میتوانند، اختلافات عمیق خود را کنار بگذارند و اراده و توانایی جنگیدن علیه جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، یا خیر.
ساشا بروخمان، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در مؤسسه بینالمللی مطالعات سترایتژیک در لندن، می گوید:
«اختلافات دیرینه وجود دارد و آنها باید همبستگی خود را در میدان جنگ ثابت کنند. مسئله فقط داشتن سلاحهای بهتر یا بیشتر از امریکا نیست، بلکه اراده برای مبارزه قاطعانه با حکومت ایران و هماهنگی در حملات نظامی آنهاست که تعیین خواهد کرد، آیا کُردها میتوانند یک جبهۀ زمینی را به حملات هوایی امریکا و اسرائیل اضافه کنند، یا خیر.»