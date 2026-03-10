مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا گفته که طالبان برای بدست آوردن امتیازات سیاسی از روش‌های «تروریستی»استفاده می‌کنند و به گفتهٔ او چنین رفتاری در برابر حکومت کنونی امریکا موثر نخواهد بود.

او روز دوشنبه ۱۸ حوت در پیامی در صفحهٔ ایکس خود در این باره نوشته است:«طالبان هنوز هم از تکتیک‌های تروریستی استفاده می‌کنند، مردم را می‌ربایند تا یا در بدل آن باج بگیرند و یا در بخش پالیسی‌ها امتیاز به‌دست آورند. استفاده از این روش‌های ناپسند باید پایان یابد.»

او تاکید کرده که در حال حاضر افغانستان به دلیل خطر بازداشت برای شهروندان امریکایی کشور امنی نیست.

روبیو افزوده که ایالات متحده برای آزادی شهروندانش به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و طالبان باید هرچه زودتر همهٔ شهروندان امریکایی را که به گفتهٔ او به‌گونهٔ غیرقانونی در افغانستان بازداشت شده‌اند، از جمله دینس کویل و محمود شاه حبیبی، را از قید رها کنند.

با این حال حکومت امریکا در مورد این‌که پس از شامل شدن افغانستان در این فهرست چه اقداماتی انجام خواهد شد، جزئیات ارائه نکرده است.

در همین حال، آدم بوهلر نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور امریکا در امور گروگان‌ها، ، نیز از طالبان خواسته که شهروندان امریکایی بازداشت‌شده را آزاد بسازند.

او در پیامی در صفحهٔ ایکس خود که ناوقت دوشنبه ۱۸ حوت منتشر کرد هشدار داد که حکومت طالبان نباید اراده و عزم امریکا را در این مورد بیازماید، زیرا در غیر آن ممکن است با سرنوشت مشابه ایران و ونزوئلا روبه‌رو شود.

واکنش حکومت طالبان به اقدام تازۀ امریکا

وزارت خارجهٔ حکومت طالبان اقدام اخیر امریکا را تاسف‌بار خوانده و در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۹حوت منتشر کرده گفته که هیچ شهروند خارجی در افغانستان به‌عنوان ابزار معامله، بازداشت نشده است.

در این اعلامیه ادعا شده که شماری از شهروندان خارجی به دلیل نقض قوانین نافذهٔ این کشور بازداشت شده‌اند و پس از طی مراحل قانونی به‌گونهٔ عادی آزاد شده‌اند.

حکومت امریکا پیش از این گفته بود که در حال حاضر سه شهروند امریکایی، از جمله محمود شاه حبیبی افغان‌تبار، در زندان‌های طالبان هستند؛ اما حکومت طالبان بارها از بازداشت محمود شاه حبیبی انکار کرده و حضور او را در زندان‌های خود رد کرده است.

در مقابل، خانوادهٔ محمود شاه حبیبی و حکومت امریکا گفته‌اند که اطلاعات دقیق دارند که او در زندان طالبان نگهداری می‌شود.

ما تنها می‌خواهیم برادر ما آزاد شود.

احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز سه‌شنبه ۱۹ حوت در گفت‌وگو با رادیو آزادی، هرچند دربارهٔ اقدام اخیر امریکا چیزی نگفت، اما ابراز امیدواری کرد که رهبری کنونی ایالات متحده برای آزادی شهروندان امریکایی زندانی در دیگر کشورها ارادهٔ جدی داشته باشد.

«ما تنها می‌خواهیم برادر ما آزاد شود، در این بخش به حکومت ترمپ تا اندازه‌ای امیدواری وجود دارد، زیرا این حکومت از آغاز تلاش کرده است زندانیان امریکایی را آزاد بسازد؛ بنابراین ما امیدواریم که تلاش‌های آنان سبب آزادی برادرم شود.»

او بار دیگر تاکید کرد که برادرش بی‌گناه است و از طالبان خواست اگر فکر می‌کنند او مجرم است، باید محاکمه شود و حق دفاع از خود به او داده شود.

او همچنان گفت که گمان می‌کند وضعیت صحی برادرش خوب نباشد و از طالبان خواست زمینهٔ دیدار با او یا دست‌کم امکان صحبت با او را برای خانواده فراهم کنند.

در همین حال، جیم ریش، رئیس کمیتهٔ روابط خارجی سنای امریکا، نیز در پیامی در صفحهٔ ایکس خود که روز سه‌شنبه ۱۹ حوت منتشر کرد هشدار داد که طالبان به‌خاطر «جرایم» خود مجازات خواهند شد.

او اقدام اخیر حکومت امریکا را ستایش و ادعا کرده که طالبان پول مالیه‌دهندگان امریکایی را برای تمویل «کمپاین‌های تروریستی» خود استفاده کرده و شمار زیادی از امریکایی‌ها را زندانی کرده‌اند.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به نیویارک تایمز گفته بود که آنان آماده‌اند دو شهروند امریکایی را آزاد کنند، اما در هرگونه توافق باید سرنوشت محمد رحیم، که در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شود، نیز مشخص شود.

همچنان جورج گلزمن و فِی هال در ماه مارچ و امیر امیری در سپتمبر سال گذشته از بند طالبان آزاد شدند.

این شهروندان امریکایی پس از سفر آدم بوهلر و زلمی خلیل‌زاد، نمایندهٔ ویژهٔ پیشین امریکا برای افغانستان، به این کشور و پس از گفت‌وگو با مقام‌های طالبان آزاد شدند.

طالبان در چهار سال گذشته دست‌کم پنج شهروند امریکایی را از بند آزاد کرده‌اند. راین کوربت و ویلیام والاس مک‌کینتی در بدل خان محمد، که در امریکا به اتهام مواد مخدر زندانی بود، آزاد شدند.