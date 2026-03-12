گزارش سازمان ملل: رویدادهای امنیتی در افغانستان ۲۸ درصد افزایش یافته است

سازمان ملل متحد از افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان خبر دادهاست.
انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در گزارش سه ماههٔ خود گفته است که از اول نوامبر سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۶، حدود ۲،۶۶۰ رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۷ اعشاریه ۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
این گزارش که بر اساس قطعنامهٔ مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و بر مبنای اطلاعات و تحلیلهای جمعآوریشده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه شده، روز دوشنبه ۹ مارچ در شورای امنیت ارائه شد و روز پنجشنبه ۱۲ مارچ در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شدهاست.
در این گزارش همچنان به درگیریها و رویدادهای امنیتی که در فاصلهٔ اول نوامبر ۲۰۲۵ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ در مناطق مرزی با جمهوری اسلامی ایران و در امتداد خط دیورند با پاکستان رخ داده، اشاره شدهاست.
گزارش میافزاید که برخی افراد تلاش کردهاند از مرز افغانستان وارد تاجیکستان شوند؛ تلاشهایی که بر اساس این گزارش در جریان درگیریها به تلفات غیر نظامیان انجامیده است.
در گزارش سه ماههٔ سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که از اول نوامبر سال گذشته تا ۳۱ جنوری سال جاری، چندین حملهٔ هوایی و فعالیت طیارههای بیسرنشین در نقاط مختلف افغانستان گزارش شدهاست.
یکی از این حملات که در گزارش نیز از آن یادآوری شده، حملات هوایی در ۲۵ نوامبر در ولایتهای خوست، کنر و پکتیکا است.
بر اساس ادعای حکومت طالبان، این حملات از سوی حکومت پاکستان انجام شده و در آن دستکم ۱۰ غیرنظامی کشته و حداقل ۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
اما اردوی این کشور در گفتوگو با رسانههای پاکستانی گفته بود که در این حملات دخیل نبوده است.
با این حال، نوراسلم، باشندهٔ قریهٔ مغلگی ولسوالی گربز ولایت خوست، که به گفتهٔ خودش در حملهٔ هوایی ۲۵ نوامبر ۱۰ عضو خانوادهاش جان باخته اند، میگوید که پیامدهای آن رویداد هنوز هم بر زندهگیاش سایه افگنده است.
او روز پنجشنبه ۲۱ حوت در صحبت با رادیو آزادی افزود: "تکلیفاش صد در صد تا هنوز است، خانههای ما از بین رفت، از آنجا رفتیم، جاییکه خانهی ما بود جایداد پدری بود، بمبارد شد و کاملاً از بین رفت، حالا که رمضان است برای ما خیلی مشکل میگذرد."
در گزارش سه ماههٔ سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که از اول نوامبر تا ۳۱ جنوری، این سازمان ۴۷ رویداد امنیتی و مصونیتی را ثبت کرده که به گونهٔ مستقیم بر کارمندان این سازمان تأثیر گذاشته است؛ درحالیکه در دورهٔ مشابه سال گذشته ۴۲ رویداد ثبت شده بود.
شماری از کارمندان ادارههای مختلف سازمان ملل نیز در گفتوگو با رادیو آزادی گفته اند که از سوی افراد ناشناس تهدید شدهاند؛ موضوعیکه به گفتهی آنان امنیت و مصونیت آنان را با خطر مواجه ساخته است.
من درحالیکه یگانه سرپرست خانواده بودم، به دلیل تهدیدهایی که متوجه من بود مجبور شدم کار خود را ترک کنم.
یکی از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل تهدیدهایی که دریافت میکرد مجبور به ترک وظیفهاش شد: "من درحالیکه یگانه سرپرست خانواده بودم، به دلیل تهدیدهایی که متوجه من بود مجبور شدم کار خود را ترک کنم، چون خانواده هم میترسیدند و اجازه ندادند دیگر کار کنم."
در این گزارش همچنین به حمله بر یک رستورانت چینی در کابل در ماه جنوری اشاره شده که مسئولیت آن را شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) بر عهده گرفته است.
گزارش همچنان میافزاید که گروههای مسلح مخالف حکومت طالبان از جمله جبههٔ مقاومت ملی افغانستان، جبههٔ بسیج ملی افغانستان، جنبش اسلامی مردم افغانستان و جبههٔ آزادی افغانستان نیز مسئولیت مجموعاً ۳۶ رویداد را بر عهده گرفته اند که از میان آنها ۱۴ رویداد تأیید شدهاست.
بهگفتهٔ سازمان ملل متحد، این رویدادها که شامل حملات پراکندهٔ راکتی و نارنجک دستی، همچنان تیراندازی بر پوستهها و کاروانهای مقامهای طالبان بوده، چالش قابل توجهی را برای حکومت طالبان ایجاد نکردهاست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، وضعیت امنیتی افغانستان همواره مورد توجه جامعهٔ جهانی بوده است.
درحالیکه طالبان از بهبود وضعیت امنیتی در کشور سخن میگویند، گزارشهای نهادهای بینالمللی از ادامهٔ برخی تهدیدها، حملات پراکندهٔ گروههای مسلح مخالف و فعالیت شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) خبر میدهند.
سازمان ملل متحد نیز به طور منظم از طریق گزارشهای سه ماههٔ سرمنشی این سازمان، وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان را بررسی کرده و نتایج آن را به شورای امنیت ارائه میکند.
در این گزارش نیز برعلاوه چگونگی وضعیت امنیتی در افغانستان، به موضوعات چون وضعیت حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشری، کشت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، رشد اقتصادی و سیاسی، پیشرفتها، همکاریهای منطقوی و کمکهای بشردوستانه، پرداخته شدهاست.