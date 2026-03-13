در چند روز اخیر شدت تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته بود و دلیل آن تلاش‌های میانجی‌گری چین عنوان شده، اما حملات هوایی پنج‌شنبه شب پاکستان بر ولایات کابل، پکتیکا، پکتیا و قندهار و سپس حملات انتقام‌جویانهٔ طالبان، این تلاش‌های چین را به آزمون کشیده است.

حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، گفت که وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ چین، روز جمعه(۲۲ حوت) با امیرخان متقی در مورد تحولات جاری از طریق تلیفون گفتگو کرده است.

متقی به وزیر خارجهٔ چین گفته که حملات پاکستان باعث واردن شدن تلفات و خسارات به افراد ملکی شده است.

در این حال جورجت گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) هشدار داده که درگیری‌های رو به افزایش میان افغانستان و پاکستان روند کمک‌های بشری را مختل کرده و باعث بی‌جا شدن مردم ملکی از مناطق اصلی و خانه‌های‌شان می‌شود.

گانیون گفته که حملات هوایی پاکستان و درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، روند کمک‌ رسانی را تحت تأثیر قرار داده و نهادهای بشری همکار گزارش می‌دهند که در روند انتقال مواد ضروری تأخیر و مشکلات به میان آمده است.

این اظهارات سرپرست یوناما در حالی صورت گرفته که اخیراً تنش‌ها در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته، وضعیتی که نگرانی‌ها را در مورد تلفات افراد ملکی و وخیم‌تر شدن وضعیت بشری افزایش داده است.

چند تن از ساکنان منطقهٔ پلچرخی در کابل در مورد بمباران پنج‌شنبه شب، به رادیو آزادی گفته اند:

"یک راکت در پلچرخی در نزدیک دریا در یک سرای و یک راکت دیگر هم به یک خانه در نزدیک هدیره کوچی ها، اصابت کرده است."

"ساعت دوازدۀ شب بود، همه خواب بودند که دفعتاً صدای یک انفجار شدید ما را بیدار کرد، دیدیم که بمبارد می شود، در نزدیک کلینک حیوانات در پلچرخی، همۀ اعضای یک خانواده، چهارتن، دو زن و دو مرد کشته شدند."

اما پاکستان گفته که پناهگاه‌های تروریستان را در داخل افغانستان هدف قرار داده است.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز هشدار داده که احتمال دارد، افزایش خشونت‌ها میان افغانستان علاوه بر افزایش رنج افراد ملکی به زیربنا‌های غیر نظامی نیز صدمه بزند.

دوجاریک افزوده که بر اساس معلومات کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان، از آغاز درگیری‌های اخیر منطقه‌ای تاکنون بیش از ۴.۱ میلیون تن در افغانستان، ایران، لبنان و پاکستان از مناطق اصلی شان بی‌جا شده‌اند.

جورجت گانیون سرپرست یوناما هشدار داده که بی‌ثباتی گسترده در منطقه از پیش بر اقتصاد و وضعیت بشری افغانستان تأثیر گذاشته که اختلال در مسیرهای سنتی تجارت و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی در افغانستان شده و فشار بیشتری بر اقتصاد ضعیف این کشور وارد کرده است.

موسسات و نهادهای بشری انتظار دارند که تعداد افغان‌هایی که از کشورهای همسایه برمی‌گردند، نیز افزایش یابد؛ امری که فشار بیشتری را بر جوامعی وارد خواهد کرد که از سال ۲۰۲۳ به این سو نیز میلیون‌ها مهاجر را پذیرفته‌اند.

جورجت گانیون سرپرست یوناما همچنین در مورد محدودیت‌های طالبان بر زنان و ادامهٔ ممنوعیت کار کارمندان زن ملل متحد در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که همچو سیاست‌ها، فرصت‌های بازگشت افغانستان به جامعهٔ جهانی را تضعیف می‌کند، به‌ویژه روند رسانیدن کمک‌ها را به زنان و دختران افغان آسیب می‌رساند.

گانیون تأکید کرده که ملل متحد به حمایت از افغانستانی که با خود و همسایگانش در صلح باشد و دوباره به نظام بین‌المللی بپیوندد، همچنان متعهد است. او از پاکستان و طالبان خواسته تلاش‌های میانجی‌گری را بپذیرند و از افزایش بیشتر خشونت ها جلوگیری کنند، زیرا این وضعیت می‌تواند بحران منطقه‌ای را عمیق‌تر سازد.