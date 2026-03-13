هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که آنان در حملات هوایی شب گذشتهٔ پاکستان، کشته شدن دست‌کم ۴ غیرنظامی افغان و زخمی شدن ۱۴ تن دیگر، به شمول زنان و کودکان را، مستند کرده‌اند.

یوناما در بیانیه‌ی که روز جمعه ۲۲ حوت در صفحهٔ اکس تویتر سابق خود نشر کرده گفته است که خواستار توقف فوری درگیری‌ها برای جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان است، زیرا به‌گفتهٔ این نهاد، غیرنظامیان که بیشتر آنان زنان و کودکان اند، بهای افزایش خشونت‌های اخیر فرامرزی را می‌پردازند.

بر اساس آمار یوناما، از ۲۶ فبروری به این‌سو، در نتیجهٔ درگیری‌های مسلحانهٔ جاری در افغانستان دست‌کم ۷۵ غیرنظامی کشته و ۱۹۳ تن دیگر زخمی شده‌اند

در همین حال، خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از مقام‌های ولایت ننگرهار گزارش داده که در ولسوالی مهمند دره این ولایت نیز در نتیجهٔ اصابت یک هاوان از سوی پاکستان، دست‌کم دو غیرنظامی، یک زن و یک دختر، کشته شده‌اند.

حکومت طالبان نیز این حملات را تأیید کرده‌است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، روز جمعه در بیانیه‌ی که در صفحهٔ اکس خود نشر کرده نوشته است که پاکستان یک‌بار دیگر به‌گفتهٔ او «در ادامهٔ تجاوزات خود» بخش‌هایی از کابل، کندهار، پکتیا، پکتیکا و برخی مناطق دیگر را بمباردمان کرده‌است.

به‌گفتهٔ او، در برخی مناطق خانه‌های مسکونی هدف قرار گرفته که در نتیجهٔ آن زنان و کودکان کشته شده‌اند؛ اما در برخی مناطق دیگر، به‌گفتهٔ وی، مناطق خالی و دشت‌های بدون سکنه هدف قرار داده شده‌اند.

مجاهد این حملات پاکستان را «تجاوز ظالمانه» خوانده و هشدار داده که آنان پاسخ قاطع خواهند داد.

او افزده که پاکستان همچنان ذخایر تیل شرکت هوایی خصوصی کام‌ایر را در نزدیکی میدان هوایی کندهار نیز هدف قرار داده‌است.

او گفته است که این شرکت به طیاره‌های شرکت‌های هوایی ملکی و همچنان طیاره‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد استفاده می‌شوند، تیل فراهم می‌کند.

حکومت و مقام‌های پاکستان تا هنوز در مورد این حملات چیزی نگفته اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ملکی که از این حملات هوایی آسیب دیده‌اند نیز به رادیوآزادی گفته اند که متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شده‌اند.

یکی از باشنده‌گان منطقهٔ پلچرخی مربوط ناحیهٔ ۲۱ شهر کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیوآزادی گفت که در منطقهٔ آنان به شمول خودش، به بیش از ۱۴ خانه و باشنده‌گان محل تلفات جانی و خسارات مالی وارد شده‌است.

او که خود نیز از ناحیهٔ دست به گونهٔ سطحی زخمی شده روز جمعه ۲۲ حوت افزود:

یک هاوان در این‌جا در منطقهٔ فرقهٔ پلچرخی، در سرای کنار دریا اصابت کرده و یکی دیگر بر یک خانه اصابت کرده‌است

در این‌جا چندین خانهٔ دیگر نیز تخریب شده‌اند. شیشه‌های خانه‌های ما شکسته، مردم مصروف کمک به یکدیگر بودند و زخمی‌ها را بیرون می‌کشیدند. بسیاری از مردم که در خواب بودند، به دلیل شکستن همین شیشه‌ها زخمی شده‌اند. دیوارهای برخی خانه‌ها نیز فرو ریخته و این رویداد تأثیر بسیار بدی بر روحیهٔ کودکان گذاشته است."

یکی دیگر از باشنده‌گان این منطقه و یک دکاندار که به‌گفتهٔ او خودش و دو کودک‌اش در این رویداد به گونهٔ سطحی زخمی شده‌اند، نیز می‌گوید که شیشه‌ های اکثر خانه‌ها در منطقه شکسته و بسیاری از مردم به همین دلیل زخمی شده‌اند.

او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید به دکانش نیز خسارات سنگین مالی وارد شده‌است:

"ساعت ۱۲ شب بود که ناگهان صدا شنیده شد. بیدار شدیم و دیدیم که بمباردمان شده‌است. در این‌جا یک کلینیک حیوانات هم است که در کنار آن چند عضو یک خانواده جان باخته اند؛ چهار تن آنان شهید شده‌اند که شامل دو زن و دو مرد می‌شوند. خانه‌های همسایه‌ها آسیب دیده و شیشه‌های‌شان شکسته است. در این‌جا در بازار، شیشه‌های ورکشاپ ما و تمام دکان‌ها نیز شکسته و فرو ریخته است."

شماری از باشنده‌گان ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا نیز به رادیوآزادی گفته اند که شب گذشته مناطق آنان هدف حملات هوایی قرار گرفته که در نتیجهٔ آن به شفاخانهٔ ملکی، خانه‌ها و دکان‌ها خسارات وارد شده‌است.

یکی از باشنده‌گان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود، روز جمعۀ به رادیو آزادی گفت که شفاخانه به دلیل آسیب‌دیدن، به روی مردم بسته شده‌است: "ساعت ۱۲ شب بود که دو طیارهٔ جت پاکستان آمدند و در این‌جا بازار شهرنو ولسوالی سمکنی را به شدت بمباردمان کردند. در نتیجهٔ آن شیشه‌های تمام دکان‌های این بازار شکسته شد. همچنان سقف چهار یا پنج خانه نیز فرو ریخته است. ما برای سقف خانه‌های خود از تیرها استفاده می‌کنیم که آن‌ها هم شکسته اند. هر روز از منطقهٔ پتان زخمی‌ها را به این شفاخانهٔ ملکی می‌آوردند، اما اکنون این شفاخانه به روی مردم بسته شده و ما هیچ شفاخانهٔ بدیل دیگری نیز نداریم."

در همین حال، وزارت دفاع حکومت طالبان روز جمعه در صفحهٔ اکس خود با نشر یک ویدیو ادعا کرده که نیروهای هوایی آنان در واکنش به حملات شب گذشتهٔ پاکستان، صبح روز جمعه مناطق استراتژیک نظامی و تأسیسات نیروی پاکستان را در منطقهٔ کوهات ایالت خیبرپختونخوا هدف قرار داده‌اند.

به‌گفتهٔ وزارت دفاع طالبان، در این حملات قلعهٔ نظامی کوهات هدف قرار گرفته و همچنان در فاصلهٔ حدود دو کیلومتری آن، مرکز قومانده جنگ در امتداد خط دیورند و دفتر قوماندان قلعهٔ نظامی نیز هدف قرار داده شده‌است.

این وزارت همچنان ادعا کرده که در نتیجهٔ این حملات، به تأسیسات و نیروهای پاکستانی خسارات سنگین جانی و مالی وارد شده‌است؛ ادعایی که رادیوآزادی نمی‌تواند آن را به‌گونهٔ مستقل تأیید کند.

با این حال، یک سخنگوی پولیس پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا به رسانه‌های پاکستانی گفته است که در حملهٔ طالبان بر مناطق کوهات و لکی مروت این ایالت، شش پولیس پاکستانی کشته و یک تن دیگر زخمی شده‌است.

درگیری‌ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان روز جمعه ۲۲ حوت وارد شانزدهمین روز خود شده‌است.

پیش از این، افراد ملکی دو کشور، شماری از کشورها و سازمان ملل متحد بر پایان جنگ و حل مشکلات از راه‌های دیپلوماتیک تأکید کرده بودند، اما تا کنون هیچ آتش‌بسی اعلام نشده‌است.

با این حال، روز پنجشنبه ۲۱ حوت مقام‌های پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که پاکستان با میانجی‌گری چین حملات هوایی خود بر افغانستان را کاهش داده‌است.