شنبه ۲۳ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۳۹

افغانستان

نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفت‌وگو سه روزه با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های مرزی خبر داد

شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرف‌ها بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفت‌وگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.

این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند این حملات پناهگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلام‌آباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.

سلطان‌علی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.

سلطان‌علی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.

کشتمند حدود یک دهه در دوران ببرک کارمل و سپس در دوره دکتر نجیب‌الله به‌عنوان صدراعظم افغانستان خدمت کرد.

او نخستین فرد از قوم هزاره بود که به این مقام رسید.

کشتمند در سال ۱۹۳۵ در ولسوالی چهاردهی کابل به دنیا آمده بود.

او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود همواره تأکید می‌کرد که برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهبود اقتصاد و بهتر شدن شرایط زندگی مردم بسیار مهم است.

تیم ملی فوتبال زیر هفده سال افغانستان برای اشتراک در «کافا» ۲۰۲۶ آماده می شود

تیم ملی فوتبال زیر هفده سال افغانستان

تیم ملی فوتبال زیر هفده سال افغانستان برای اشتراک در رقابت های مرکز آسیا «کافا» ۲۰۲۶ آماده می شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان ناوقت پنجشنبه در فیس بوک نوشت که مسابقات قهرمانی فوتبال زیر ۱۷ سال مرکز آسیا (کافا ۲۰۲۶) از تاریخ ۴ تا ۱۴ اپریل برگزار خواهد شد.

گفته شده است که این مسابقات پنج تیم بشمول افغانستان در شهر تاشکند راه اندازی خواهد شد.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان با پیروزی یک بر صفر مقابل ازبکستان در سال ۲۰۲۴ قهرمان جام ملت‌های مرکز آسیا شده بود.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان : ۲۱ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان های پاکستان به افغانستان بازگشتند

آرشیف

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در خبرنامه ای امروز پنج‌شنبه (۲۱حوت) گفت که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودند.

در بارۀ دلیل زندانی شدن این افغان ها چیزی گفته نشده است.

پیش از این ، برخی از مهاجران افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که مهاجران در پاکستان پس از بازداشت‌ به‌جای انتقال به کمپ‌ها یا برگشت دادن به افغانستان به زندان ها‌ منتقل می‌شوند.

پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی ، روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد اقامت را آغاز کرد.

نماینده‌ی ویژۀ چین: طالبان تلاش برای تأمین امنیت شهروندان چین را در افغانستان افزایش می‌دهند

امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و یو شیائو یونگ نمایندۀ ویژه‌ چین برای افغانستان

یو شیائو یونگ، نمایندۀ ویژه‌ چین برای افغانستان می‌گوید که در جریان سفر به کابل با دو مقام حکومت طالبان در مورد افزایش همکاری های دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

او در پستی در ایکس روز چهارشنبه (۲۰حوت) ملاقات هایش را با امیرخان متقی وزیر خارجه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان سازنده خوانده و گفته است که این دو مقام طالبان آمادگی شان را برای افزایش تلاش ها برای جلوگیری از حملات تروریستی و تأمین امنیت و حفاظت شهروندان چین در افغانستان اعلام کردند.

در انفجاری در اواخر ماه جدی امسال در یک رستورانت چینی در کابل ۷ نفر به شمول یک شهروند چین کشته شدند.

مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت.

وزارت خارجۀ چین پس از این انفجار از حکومت طالبان خواسته بود تا اقدامات بیشتری برای تأمین امنیت شهروندان، پروژه‌ها و نهادهای چینی روی دست بگیرد.

تیم ملی کریکت بنگلادیش، تیم ملی پاکستان را شکست داد

یکی از مسابقات قبلی تیم ملی کریکت بنگلادیش با تیم افغانستان(آرشیف)

تیم ملی کریکت بنگلادیش روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در نخستین دیدار سلسله بازی های پنجاه اورره تیم ملی کریکت پاکستان را شکست داد.

در این مسابقه که در استدیوم داکه انجام شد، تیم پاکستان ۱۱۵ دوش را برای بنگلادیش هدف تعیین کرد، اما تیم بنگلادیش با از دست دادن دو ویکت در اورر پانزدهم به این هدف دست یافت.

دومین دیدار این سلسلۀ بازی های یک روزه میان این دو تیم روز جمعه و آخرین دیدار آن روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

دیدبان حقوق بشر: میکانیزم پاسخگو قراردادن عاملان تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان اجرایی شود

آرشیف

سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که میکانیزم کلیدی پاسخگو قرار دادن عاملان تخطی‌های فاحش از حقوق بشر در افغانستان که در اکتبر گذشته تدوین شده، باید از سوی کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل متحد فوراً اجرایی شود.

فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در این سازمان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در ویدیویی که در شبکۀ اکس منتشر کرده، همچنین گفت:

"امروز مسرت دارم بگویم که این میکانیزم وجود دارد، میدانم که راه طولانی در پیشرواست و گام هایی باید اتخاذ شود. ولی طوریکه قبلاً گفته ام و باید تکرار کنم که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، در ششم اکتوبر ۲۰۲۵ چرخۀ مصونیت در برابر تخطی ها شکست و افغانستان چانس واقعی در پاسخگو قراردادن و تطبیق عدالت را دارد."

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، اقدامات حکومت آنها در برابر زنان و اقلیت ها در افغانستان با انتقادات شدید سازمان‌ها و نهاد‌های ملی و بین المللی حقوق بشری همراه بوده است.

اما طالبان با رد این انتقادات می گویند که حقوق همۀ باشندگان افغانستان براساس شریعت اسلامی تامین شده است.

در ۲۴ گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند

بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)

دارالانشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در خبرنامۀ گفته که در بیست و چهارساعت گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند.

به گفتۀ این کمیسیون، ۳۳ خانواده از طریق راه ابریشم در نیمروز، ۳۱ خانواده از طریق اسلام‌قلعه و ۳۰ خانواده هم از طریق سپین بولدک به افغانستان عودت کرده اند.

در اعلامیه تعدادی مجموعی افرادی که روز چهارشنبه از ایران به افغانستان بازگشته اند، ۳۸۱ تن خوانده شده، اما گفته نشده که آیا این افراد بطور دواطلبانه برگشته اند و یا از کشورهای همسایه اخراج شده اند.

اعلامیه می افزاید که با این خانواده ها و ۸۴۵۸ خانوادۀ دیگر در ولایات کابل، کندهار، زابل، غزنی، لوگر، بلخ، هرات، فراه، بادغیس، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، غور، نیمروز، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، هلمند، کندز و ننگرهار از سوی جمعیت هلال احمر افغانی کمک‌های نقدی، مواد غذایی و غیرغذایی نیز توزیع شده است.

بر اساس آمار ادارۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دو سال گذشته، حدود ۵ میلیون تن به افغانستان بازگشته‌اند که عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شده اند.

تعهد اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده متعهد به بازگرداندن گروگان‌های امریکایی از افغانستان شد

اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) تعهد خود را برای بازگرداندن گروگان‌های امریکایی از افغانستان و اجرای عدالت در مورد آن‌ها اعلام کرده است.

این اداره یک‌بار دیگر یادآوری کرده است که ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۸ حوت، حکومت طالبان در افغانستان را به‌عنوان یکی از کشورهای حامی «بازداشت‌های ناعادلانه» معرفی کرده است.

اداره تحقیقات فدرال امریکا ناوقت روز گذشته، ۱۹ حوت، در شبکهٔ ایکس نوشت:
"مرکز هماهنگی بازیابی گروگان‌ها (HRFC) تلاش‌ها را برای آزادسازی امریکایی‌هایی که در خارج گروگان گرفته شده‌اند، هماهنگ می‌کند و در جریان و پس از رهایی، از گروگان‌ها و خانواده‌های‌شان حمایت می‌نماید. ما در تصمیم‌گیری خود برای حل این پرونده‌ها ثابت‌قدم هستیم."

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، ناوقت روز دوشنبه اعلام کرد که:
"طالبان باید دنیس کویل، محمود شاه حبیبی و تمام امریکایی‌هایی که به‌طور ناعادلانه در افغانستان بازداشت شده‌اند، آزاد کنند."

اما وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات بدون نام بردن از کسی گفت که در افغانستان هیچ شهروند خارجی برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمی‌شود.

این در حالی است که آدم بوهلر، نمایندهٔ ایالات متحده در امور گروگان‌ها، در یک پست در شبکهٔ ایکس گفته است که در حال حاضر سه شهروند «بی‌گناه» امریکا در افغانستان در بند هستند و زمان آن رسیده که آن‌ها آزاد شوند.

طالبان: در حملات تازهٔ پاکستان سه نفر در افغانستان کشته شدند

آرشیف

حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که در حملات تازهٔ نیروهای پاکستانی سه نفر در افغانستان کشته شده‌اند.

فطرت ناوقت روزگذشته سه شنبه (۱۹ حوت) در یک پیام صوتی به رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که در حملات دوشنبه شب نیروهای پاکستانی بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، نورستان و خوست سه نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ او، در نتیجهٔ حملات هاوان و توپخانه، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم محل وارد شده است.

نزدیک به دو هفته می‌شود که درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد.

طالبان ادعا می کنند که «نیروهای پاکستانی غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند»، اما پاکستان با رد این موضوع مدعی است که به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده است.

درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن آغاز شد که در حمله نیروهای پاکستانی در ۲۱ فبروری بر ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هجده عضو یک خانواده کشته شدند.

از آغاز این درگیری‌ها تاکنون، افزون بر تلفات غیرنظامیان در شرق افغانستان و شماری از مناطق مرزی دیگر، هزاران تن نیز مجبور شده‌اند خانه‌های خود را ترک کنند.

