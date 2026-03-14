شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرف‌ها بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفت‌وگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.

این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند این حملات پناهگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلام‌آباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.