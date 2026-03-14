افغانستان
آصف زرداری: طالبان با حملات با پهپادهای ابتدایی «از خط سرخ عبور کردهاند»
آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان گفته است که حکومت طالبان با انجام حملات با «پهپاد ابتدایی» علیه پاکستان «از خط سرخ عبور کرده است».
خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از زرداری گزارش داده که حملات پهپادی از سوی افغانستان به سوی اسلامآباد خنثی شده است.
اردوی پاکستان ادعا کرده است که بر اثر سقوط قطعات پهپادها در شهرهای کویته، کوهات و راولپندی سه غیرنظامی، از جمله دو کودک، زخمی شدهاند.
در مقابل، وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شام گذشته تأسیسات نظامی به نام «حمزه» را در منطقه فیضآباد در اسلامآباد هدف قرار داده است.
پس از این رویداد، رسانههای پاکستانی از توقف موقت فعالیتهای میدان هوایی اسلامآباد خبر دادند.
وزارت دفاع طالبان همچنین گفته است که صبح امروز یک پوسته نظامی پاکستان را در آن سوی خط مرزی در مناطق نزدیک به ولایت کونر و ولایت ننگرهار تصرف کرده و ۱۴ سرباز پاکستانی را کشته است.
رادیو آزادی اروپا میگوید که نمیتواند ادعاهای هر دو طرف را به طور مستقل تأیید کند.
سه سازمان حامی رسانهها در یک نامه مشترک از صدراعظم پاکستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از این کشور شدند
سازمانهای گزارشگران بدون مرز (RSF)، کمیته محافظت از خبرنگاران (CPJ) و آزادی مطبوعات (FPU) در این نامه که روز جمعه منتشر شد، نوشتند که پس از ۲۷ فبروری و تشدید درگیریها بین طالبان و پاکستان، فشارها بر خبرنگاران افغان افزایش یافته است.
این سازمانها از پاکستان خواستهاند تمامی خبرنگارانی که تنها به دلیل وضعیت مهاجرتی یا ملیت افغان خود بازداشت شدهاند، آزاد شوند و برای خبرنگارانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند، یک چارچوب حمایتی موقت فراهم شود.
سازمانهای بینالمللی همچنین اعلام کردند که آماده همکاری با مقامات پاکستانی برای یافتن راهحلهای سازنده هستند.
در حالی که دولت پاکستان هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است، اخیراً بازداشت و اخراج مهاجران افغان در این کشور افزایش یافته است.
نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفتوگو سه روزه با مقامهای پاکستانی درباره تنشهای مرزی خبر داد
شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقامهای پاکستانی درباره تنشهای اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفتوگو کرده است.
او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرفها بر جلوگیری از تشدید تنشها و بازگشت به گفتوگو تأکید کردهاند.
پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتوگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شدهاند.
مقامهای پاکستانی گفتهاند این حملات پناهگاههای شبهنظامیان را هدف قرار داده است.
در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلامآباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.
سلطانعلی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.
کشتمند حدود یک دهه در دوران ببرک کارمل و سپس در دوره دکتر نجیبالله بهعنوان صدراعظم افغانستان خدمت کرد.
او نخستین فرد از قوم هزاره بود که به این مقام رسید.
کشتمند در سال ۱۹۳۵ در ولسوالی چهاردهی کابل به دنیا آمده بود.
او در سخنرانیها و مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد که برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهبود اقتصاد و بهتر شدن شرایط زندگی مردم بسیار مهم است.
تیم ملی فوتبال زیر هفده سال افغانستان برای اشتراک در «کافا» ۲۰۲۶ آماده می شود
تیم ملی فوتبال زیر هفده سال افغانستان برای اشتراک در رقابت های مرکز آسیا «کافا» ۲۰۲۶ آماده می شود.
فدراسیون فوتبال افغانستان ناوقت پنجشنبه در فیس بوک نوشت که مسابقات قهرمانی فوتبال زیر ۱۷ سال مرکز آسیا (کافا ۲۰۲۶) از تاریخ ۴ تا ۱۴ اپریل برگزار خواهد شد.
گفته شده است که این مسابقات پنج تیم بشمول افغانستان در شهر تاشکند راه اندازی خواهد شد.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان با پیروزی یک بر صفر مقابل ازبکستان در سال ۲۰۲۴ قهرمان جام ملتهای مرکز آسیا شده بود.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان : ۲۱ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان های پاکستان به افغانستان بازگشتند
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در خبرنامه ای امروز پنجشنبه (۲۱حوت) گفت که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودند.
در بارۀ دلیل زندانی شدن این افغان ها چیزی گفته نشده است.
پیش از این ، برخی از مهاجران افغان در گفتوگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که مهاجران در پاکستان پس از بازداشت بهجای انتقال به کمپها یا برگشت دادن به افغانستان به زندان ها منتقل میشوند.
پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی ، روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد اقامت را آغاز کرد.
نمایندهی ویژۀ چین: طالبان تلاش برای تأمین امنیت شهروندان چین را در افغانستان افزایش میدهند
یو شیائو یونگ، نمایندۀ ویژه چین برای افغانستان میگوید که در جریان سفر به کابل با دو مقام حکومت طالبان در مورد افزایش همکاری های دوجانبه گفتوگو کرده است.
او در پستی در ایکس روز چهارشنبه (۲۰حوت) ملاقات هایش را با امیرخان متقی وزیر خارجه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان سازنده خوانده و گفته است که این دو مقام طالبان آمادگی شان را برای افزایش تلاش ها برای جلوگیری از حملات تروریستی و تأمین امنیت و حفاظت شهروندان چین در افغانستان اعلام کردند.
در انفجاری در اواخر ماه جدی امسال در یک رستورانت چینی در کابل ۷ نفر به شمول یک شهروند چین کشته شدند.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت.
وزارت خارجۀ چین پس از این انفجار از حکومت طالبان خواسته بود تا اقدامات بیشتری برای تأمین امنیت شهروندان، پروژهها و نهادهای چینی روی دست بگیرد.
تیم ملی کریکت بنگلادیش، تیم ملی پاکستان را شکست داد
تیم ملی کریکت بنگلادیش روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در نخستین دیدار سلسله بازی های پنجاه اورره تیم ملی کریکت پاکستان را شکست داد.
در این مسابقه که در استدیوم داکه انجام شد، تیم پاکستان ۱۱۵ دوش را برای بنگلادیش هدف تعیین کرد، اما تیم بنگلادیش با از دست دادن دو ویکت در اورر پانزدهم به این هدف دست یافت.
دومین دیدار این سلسلۀ بازی های یک روزه میان این دو تیم روز جمعه و آخرین دیدار آن روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر: میکانیزم پاسخگو قراردادن عاملان تخطیها از حقوق بشر در افغانستان اجرایی شود
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که میکانیزم کلیدی پاسخگو قرار دادن عاملان تخطیهای فاحش از حقوق بشر در افغانستان که در اکتبر گذشته تدوین شده، باید از سوی کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل متحد فوراً اجرایی شود.
فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در این سازمان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در ویدیویی که در شبکۀ اکس منتشر کرده، همچنین گفت:
"امروز مسرت دارم بگویم که این میکانیزم وجود دارد، میدانم که راه طولانی در پیشرواست و گام هایی باید اتخاذ شود. ولی طوریکه قبلاً گفته ام و باید تکرار کنم که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، در ششم اکتوبر ۲۰۲۵ چرخۀ مصونیت در برابر تخطی ها شکست و افغانستان چانس واقعی در پاسخگو قراردادن و تطبیق عدالت را دارد."
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، اقدامات حکومت آنها در برابر زنان و اقلیت ها در افغانستان با انتقادات شدید سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری همراه بوده است.
اما طالبان با رد این انتقادات می گویند که حقوق همۀ باشندگان افغانستان براساس شریعت اسلامی تامین شده است.
در ۲۴ گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند
دارالانشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در خبرنامۀ گفته که در بیست و چهارساعت گذشته به تعداد ۹۴ خانواده به افغانستان، عودت کرده اند.
به گفتۀ این کمیسیون، ۳۳ خانواده از طریق راه ابریشم در نیمروز، ۳۱ خانواده از طریق اسلامقلعه و ۳۰ خانواده هم از طریق سپین بولدک به افغانستان عودت کرده اند.
در اعلامیه تعدادی مجموعی افرادی که روز چهارشنبه از ایران به افغانستان بازگشته اند، ۳۸۱ تن خوانده شده، اما گفته نشده که آیا این افراد بطور دواطلبانه برگشته اند و یا از کشورهای همسایه اخراج شده اند.
اعلامیه می افزاید که با این خانواده ها و ۸۴۵۸ خانوادۀ دیگر در ولایات کابل، کندهار، زابل، غزنی، لوگر، بلخ، هرات، فراه، بادغیس، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، غور، نیمروز، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، هلمند، کندز و ننگرهار از سوی جمعیت هلال احمر افغانی کمکهای نقدی، مواد غذایی و غیرغذایی نیز توزیع شده است.
بر اساس آمار ادارۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دو سال گذشته، حدود ۵ میلیون تن به افغانستان بازگشتهاند که عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شده اند.