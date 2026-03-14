در حالی که درگیریها در امتداد خط دیورند میان حکومت طالبان و پاکستان هنوز ادامه دارد، شورای پناهندگان ناروی «NRC» میگوید که بیشترین بهای این تنشهای رو به افزایش را غیرنظامیان میپردازند.
جاکوپو کاریـدی، رئیس این شورا برای افغانستان، روز جمعه ۲۲ حوت در بیانیه ای گفته که این درگیریها تأثیرات شدید بر باشندگان ملکی در شرق افغانستان گذاشته است.
در اعلامیهٔ «NRC» به نقل از آقای کاریـدی آمده که: "افغانستان پس از یک بحران، اکنون با بحران دیگری روبهرو شده است و بیشترین بهای آن را غیرنظامیان میپردازند. همهٔ طرفهای درگیر باید قوانین بشردوستانهٔ بینالمللی را رعایت کنند و از مصونیت غیرنظامیان و تأسیسات ملکی اطمینان حاصل کنند."
او افزوده که هزاران تن از کسانی که از خانههایشان بیجا شدهاند، در خیمههای موقت و خانههای ویران پناه گرفتهاند و افراد آسیبدیده به خدمات صحی، از جمله آب آشامیدنی پاک، دسترسی ندارند.
در همین حال، شماری از بیجا شدگان در ولایتهای کنر و ننگرهار نیز میگویند که در حال حاضر با مشکلات جدی روبرو هستند.
نورمحمد، یکی از بیجا شدگان ولسوالی ناری ولایت کنر که اکنون در منطقهای در نزدیکی شهر اسعدآباد زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت: "پاکستان بر مردم عام به گونهٔ وحشیانه بمباران میکند و همچنان مردم را هدف توپها قرار میدهد. به همین دلیل تمام باشندگان ولسوالی ناری خانههای خود را ترک کرده و به اینجا، اسعدآباد، بیجا شدهاند. اکنون در کنار دریاها، زیر آسمان باز، جابهجا شدهایم و در انتظار کمکهای حکومت هستیم."
عطاءالله، یکی دیگر از بیجا شدگان همین منطقهٔ کنر نیز در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امدادرسان درخواست کمک کرد و گفت: "در اطراف اسعدآباد افتادهایم؛ شماری از مردم در خانهها هستند، اما تعداد زیادی زیر ترپالها شبها را در سرمای شدید سپری میکنند. ما از بنیادهای خیریه و مؤسسات میخواهیم که با مردم کمک کنند، برای ما سرپناه و مواد غذایی اولیه فراهم سازند. در اینجا حتی کسانی هستند که برای افطار هیچ چیزی ندارند."
زرجان، یکی از باشندگان منطقهٔ دکه در ولسوالی مهمندرهٔ ولایت ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل درگیریها منطقهٔ آنان از مردم خالی شده است:
"پاکستان بر خانههای مردم حمله میکند. دیروز هم در اینجا یک خانه هدف قرار گرفت و در آن افراد کشته شدند. شمار زیادی از مردم از قریه بیرون شدهاند؛ هرگاه این جنگ آرام شود، این مردم دوباره به خانههای خود باز خواهند گشت."
پیش از این حکومت پاکستان هدف قرار دادن خانه های ملکی را رد کرده و مدعی شده که پناهگاه های تروریستان را در خاک افغانستان هدف قرار داده ،آنچه که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
شورای مهاجرین ناروی همچنان گفته که در نتیجهٔ این درگیریها از تاریخ ۲۶ فبروری به اینسو، بیش از ۱۱۵ هزار تن از مناطق اصلیشان بیجا شدهاند، ۸۲۶ خانه آسیب دیده یا بهگونهٔ کامل ویران شده و بیش از ۶۰۰ کودک نیز به دلیل ناامنی از آموزش محروم شدهاند.
در اعلامیه آمده که در کنر نزدیک به ۲۵ هزار تن که شش ماه پیش به دلیل یک زلزلهٔ مرگبار بیجا شده بودند، اکنون مجبور شدهاند دوباره به مناطق اصلیشان برگردند و همچنان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن دیگر نیز با خطر بیجاشدن دوباره روبرو هستند.
در همین حال، جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، به تاریخ ۲۲ حوت گفت که افزایش درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان روند کمکهای بشردوستانه را مختل میکند و غیرنظامیان را از خانههایشان بیجا میسازد.
همچنان استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۲ حوت هشدار داد که افزایش خشونتها در افغانستان ممکن است رنجهای غیرنظامیان را بیشتر کرده و زیربناهای اساسی ملکی را که از پیش نیز ضعیف هستند، آسیب برساند.
پیش از این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در این درگیریها تا تاریخ ۱۳ مارچ ۶۰ غیرنظامی کشته و ۱۴۳ تن دیگر زخمی شدهاند،این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان و رسانههای نزدیک به آنها در گزارشهای جداگانه گفتهاند که در نتیجهٔ این درگیریها حدود ۱۹۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۰۰ غیر نظامی دیگر زخمی شدهاند؛ با این حال، آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست.
این در حالی است که درگیریهایی که از ۲۶ فبروری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان آغاز شده، در ۱۴ مارچ برای هفدهمین روز همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات و خسارات متهم میکنند.
وزارت دفاع طالبان روز شنبه ۲۳ حوت در اعلامیه ای ادعا کرده که نیروهایش شب قبل در ولایتهای ننگرهار و کنر، آن سوی خط دیورند، پوستههای پاکستان را هدف قرار داده و به آنان تلفات سنگینی وارد کردهاند.
حکومت طالبان همچنان ادعا کرده که روز جمعه ۲۲ حوت با استفاده از طیارههای بیپیلوت، اهداف نظامی را در پایتخت پاکستان اسلامآباد و شماری از مناطق دیگر هدف قرار داده است.
اما بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان ناوقت روز جمعه در یک اعلامیه مدعی شد که چند طیارهٔ کوچک بیپیلوت پرتابشده از سوی طالبان را پیش از رسیدن به هدف از بین بردهاند و در نتیجهٔ سقوط بقایای این طیارهها در شهرهای کویته، راولپندی و کوهات، چهار غیرنظامی از جمله دو کودک زخمی شدهاند.
با این حال، طالبان گفتهاند که حملات طیارههای بیپیلوت آنان اهداف دقیق را مورد اصابت قرار داده است.
در همین حال، آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، گفته که حکومت طالبان با انجام حملهٔ طیارههای بیسرنشین کوچک از «خط سرخ» عبور کرده است.
او روز شنبه ۲۳ حوت در صفحهٔ ایکس خود نوشته که پاکستان حملات علیه غیرنظامیان خود را تحمل نخواهد کرد.
با این حال، رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای دو طرف را بهگونهٔ مستقل تأیید کند.