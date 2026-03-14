این مهاجرین برای امنیت شان نخواستند هویت فاش و صدایشان نشر شود.

یکی از این مهاجران، دختری است که برای پیگیری پروندۀ مهاجرتی‌اش به ایران رفته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام آغاز حملات در تهران بود و منتظر بود تا نامۀ سفارت جرمنی برای انجام مصاحبه را دریافت کند.

او که اخراً توانسته با رادیو آزادی تماس بگیرد، گفت که پس از آغاز حملات، به خانۀ یکی از دوستانش در شمال ایران رفته است؛ جایی که به گفته او شدت حملات کمتر است.

او گفت: "وقتی به شمال رسیدیم، تمام پنجره‌ها را با کاغذهای روزنامه پوشاندیم. در این روزها چندین بار خطوط تماس داخلی قطع شد. به اینترنت دسترسی نداشتم و نتوانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم. من از حکومت طالبان فرار کردم تا اینجا منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتی‌ام باشم، اما اینجا هم جنگ شد."

او گفت، از روزی که حملات آغاز شد، بانک‌ها به تعطیلی رفتند و پیدا کردن پول نقد هم مشکل شده است.

عبدالرووف انعامی، عضو ولسی جرگۀ افغانستان در نظام جمهوری پیشین که اکنون در ایران بسر می‌برد، می‌گوید که پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، مجبور شده که از تهران به مشهد نقل مکان کند.

او به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات مختلف روبه‌رو هستند و هر گروهی از مهاجرین مشکلات خاص خودشان را دارند.

"یک تعدادی هم که حالا وضعیت اینجا خوب نیست، به افغانستان هم برگشت کرده نمی‌توانند، چون زندگی‌شان در خطر است و این‌ها هم آخرین نفس‌های خود را می‌کشند و منتظر اند که چه حالتی در آینده منتظرشان خواهد بود. خوب مشکلات‌ به حدی است که آدم نمی‌تواند با بیان چند کلمه بازتاب‌شان دهد."

در همین حال، یک کارگر افغان در شهر اصفهان که چندین سال در بخش ساختمانی کار می‌کند، روز جمعه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حدود یک هفته است کار متوقف شده و درآمدی ندارد.

او با نگرانی شدید از وضعیت‌اش گفت که نه بانک‌ها پول می‌دهند و نه پول نقد پیدا می‌شود.

به گفتۀ این مهاجر افغان، حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند به افغانستان برگردند.

او افزود: "همه منتظرند ببینند وضعیت چه می‌شود. هیچ‌کس جایی نمی‌تواند برود. اردوگاه‌ها ما را نمی‌پذیرند و موتر هم پیدا نمی‌شود."

این کارگر افغان همچنین گفت که نتوانسته برای خانواده‌اش پول بفرستد یا با آنان تماس بگیرد، زیرا هزینۀ یک دقیقه تماس تلفنی برایشان حدود ۵۰ هزار تومان ایرانی تمام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس آمار ملل متحد، پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، روزانه هزاران مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بر می‌گردند.

بیش از دو هفته است که ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی را به ایران انجام می‌دهند.

این حملات بسیاری از مردم را در ایران مجبور به ترک خانه‌های خود و رفتن به مناطق امن‌تر و کمتر آسیب‌دیده کرده است.

ملل متحد تأیید کرده است که درگیری‌های جاری در شرق‌میانه بیش از چهار میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.

بیشتر این افراد در ایران، لبنان، افغانستان و پاکستان هستند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، خاطرنشان کرد که پناهندگان افغان در ایران نیز عمیقاً تحت تأثیر درگیری‌های جاری قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، درگیری‌ها و حملات مداوم بین حکومت طالبان و پاکستان بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در دو طرف خط دیورند به ویژه در افغانستان، آواره کرده است که آنان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.