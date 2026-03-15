ادعاهای ضد و نقیض در بارۀ حملات هوایی دیشب پاکستان بر کندهار

ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه، ۲۴ حوت در پیام صوتی که به رسانههای داخلی فرستاده گفته که پاکستان یک شفاخانه درمان معتادان و یک قرارگاه قدیمی را در کندهار هدف قرار داده که به گفتۀ او در آن به کسی آسیب نرسیده است.
اما تلویزیون دولتی پاکستان "پیتیوی" ناوقت شنبهشب، ۲۳ حوت ادعا کرده که در این حملات "تاسیسات تخنیکی و مخفیگاه طالبان افغان و گروه فتنه خوارج" اصطلاحی که حکومت پاکستان به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به کار میبرد، هدف قرار گرفته اند.
منابع نظامی پاکستان هم به خبر گزاری فرانسه مدعی شدند که در حملات هوایی دیشب به شهر کندهار، تأسیسات نظامی حکومت طالبان و "مخفیگاههای تروریستها" را هدف قرار داده اند.
این حملات هوایی در کندهار یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع طالبان ادعا کرد در داخل پاکستان در راولپندی، اسلامآباد، کوهات و کویته بر برخی مراکز نظامی حملات درون انجام داده است.
همزمان مقامهای محلی حکومت طالبان در پکتیکا و خوست نیز از راهاندازی حملاتی بر پوستههای اردوی پاکستان در آن سوی خط دیورند خبر دادهاند
مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست ناوقت شنبه، ۲۳ حوت در صفحۀ ایکس خود در یک بیانیه ادعا کرده که در ولسوالی زازی میدان این ولایت، نیروهای لیزری آنان در آن سوی خط دیورند پنج سرباز پاکستانی را کشتهاند.
تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان نیز در همان تاریخ در صفحۀ ایکس خود با نشر یک ویدیو ادعا کرده که نیروهای طالبان در ولسوالی برمل پکتیکا یک پوسته اردوی پاکستان را در آن سوی خط دیورند تخریب کرده و مقداری سلاح و مهمات به دست نیروهای آنان افتاده است.
در کنر نیز تلویزیون دولتی محلی روز یکشنبه، ۲۴ حوت به نقل از ضیاءالرحمن سپینغر، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گزارش داده که در ۲۴ ساعت گذشته پاکستان بر ولسوالیهای ناری، مرورې، سرکانو، دانگام و شلتن این ولایت ۱۵۹ حملۀ توپخانهای انجام داده اما به کسی تلفات جانی نرسیده است.
حکومت و مقامهای پاکستان تا اکنون دربارۀ این درگیریها و ادعاها چیزی نگفتهاند، اما وزارت اطلاعات این کشور پیش از این ادعا کرده بود که در درگیریهای جاری اهداف نظامی را در داخل افغانستان هدف قرار دادهاند.
رادیو آزادی نمیتواند به گونۀ مستقل ادعاهای هیچ یک از طرفها را تأیید کند.
در همین حال رحمانالله، باشندۀ ولسوالی برمل پکتیکا یکشنبه، ۲۴ حوت به رادیو آزادی گفت که هرچند در دو روز گذشته درگیریها نسبتاً آرام بود، اما به گفته او شب گذشته بار دیگر شاهد درگیریهای شدید بودند.
"شب گذشته جنگ بسیار شدید بود، صدای فیر های بسیار قوی از سلاحهای سبک و سنگین شنیده میشد، هم از این طرف و هم از آن طرف، در منطقه مرغی بازار همه مردم محل را ترک کردهاند، تقریباً از بیشتر مناطق برمل مردم بیرون شدهاند، زیرا گلولههایی که از آن طرف میآیند همه به خانههای ملکی اصابت میکنند و به مردم آسیب میرسد. چه کنیم، این جنگ جان بسیاری از مردم را گرفته و آنان را آواره ساخته است، خواست ما این است که این جنگ باید متوقف شود تا مردم بتوانند در آرامش به زندگی خود ادامه دهند."
شماری از باشندگان ولایت کنر نیز میگویند که شب قبل صدای فیرهای زیادی را شنیدهاند.
یک باشندۀ اسعدآباد، مرکز این ولایت که نخواست نامش نشر شود، پس از ظهر یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
"دیشب و دیروز وضعیت بسیار خراب بود، از آن طرف بسیار زیاد توپها شلیک میشد. تقریباً تمام ولسوالیهای نزدیک خط زیر حمله بودند، اما خوب است که مردم از قریهها بیرون شدهاند و به کسی تلفات جانی نرسیده، ولی خانهها تخریب شدهاند. از ناری تا سرکانو، مرورې، شلتن و دانگام همه این ولسوالیها زیر حملات توپخانهای قرار گرفتند. اکنون که ساعت دو بعدازظهر است، وضعیت کمی عادی شده، اما شب گذشته وضعیت بسیار بد بود."
درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، وارد هجدهمین روز شده است.
در همین حال لین جیان، سخنگوی وزارت خارجۀ چین شنبه، ۱۴ مارچ در صفحۀ ایکس خود در یک بیانیه گفته که کشورش امیدوار است دو طرف تنشهای جاری را کاهش دهند، خویشتنداری نشان دهند و به گفتوگوهای مستقیم روی آورند.
در این بیانیه آمده که یوشیا ویونگ، نماینده ویژۀ چین برای افغانستان اکنون سفرهایی را به افغانستان و پاکستان برای میانجیگری آغاز کرده و به گفتۀ او، بیجینگ میخواهد حکومت طالبان و پاکستان هرچه زودتر آتشبس کنند.
پیش از این ترکیه و شماری از کشورهای دیگر نیز از هر دو طرف خواسته اند که درگیریها را پایان دهند.
همچنان جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) هفتۀ گذشته در نشست شورای امنیت در نیویارک هنگام سخنرانی دربارۀ وضعیت افغانستان خواستار توقف جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان شد.
او با تأکید بر حفاظت از غیرنظامیان گفت که این جنگ تلفات انسانی و اقتصادی به همراه داشته و هر دو طرف باید اختلافات خود را از راههای دیپلوماتیک حل کنند.