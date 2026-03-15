به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، خانواده هایی که آواره شده اند در ابتداء بسکویت های تقویت شده برای رفع گرسنگی «فوری» با غذای آمادۀ خوردن دریافت خواهند کرد.
دبلیو ایف پی ، گفته است که به خانوادههای آسیبپذیر در هفته های آینده ، کمکهای اضافی شامل مواد غذایی و پول نقد توزیع خواهد شد.
شورای مهاجرین ناروی روز جمعۀ گذشته گفت که در نتیجهٔ درگیری ها بین نیروهای طالبان و پاکستان از تاریخ ۲۶ فبروری به اینسو، بیش از ۱۱۵ هزار تن از مناطق اصلیشان بیجا شدهاند.
عطاءالله باشندۀ ولسوالی ناری ولایت کنر یکی از بیجا شدگان است.
او به رادیو آزادی گفت که آوارگان به کمک های فوری نیاز دارند.
شماری از مردم در کنار دریا در ترپال در هوای سرد زندگی میکنند
« در مناطق محتلف اطراف اسعدآباد کمپ ها ایجاد شده است ، شماری از مردم در کنار دریا در ترپال در هوای سرد زندگی میکنند. ما از بنیاد های خیریه و مؤسسات و امارت اسلامی میخواهیم که با بیجا شدگان در زمینۀ تهیۀ سرپناه و مواد خوراکی کمک کنند.در اینجا کسانی هستند که برای روزه افطار هیچ چیز ندارند.»
سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که در نتیجۀ درگیریها دستکم ۷۵ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۱۹۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
موسسۀ نجات کودکان (Save the Children) روز سه شنبه هفتۀ گذشته گفت که ۶۸ هزار کودک در شرق افغانستان بر اثر تشدید درگیری ها مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
این نهاد همچنان گفته است که فعالیتهایش در بخش های صحت، تغذیه، حمایت از کودکان و آموزش برای حدود ۱۳۴ هزار تن مختل شده است.
برنامۀ جهانی غذا در بیانیه ای گفته است: «با وجود شرایط خطرناک در منطقه، این اداره در بیشتر مناطق مرزی فعالیت خود را از سر گرفته است.»
بی ثباتی بیشتر میلیون ها نفر را به گرسنگی عمیقتر سوق خواهد داد
جان ایلیف، رئیس این اداره در افغانستان هشدار داده است که « هرگونه بی ثباتی بیشتر میلیون ها نفر را به گرسنگی عمیقتر سوق خواهد داد.»
پیش از آغاز درگیری بین طالبان و پاکستان ، سازمان ملل متحد گفته بود که ۱۹.۹ میلیون نفر یعنی نزدیک به نصف از جمعیت افغانستان امسال به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
جورجت گانیون ، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست روز دوشنبه گذشتۀ شورای امنیت این سازمان در بارۀ افغانستان گفت که درگیری ها بین طالبان و پاکستان زیان های انسانی و اقتصادی به همراه داشته است.
او از دو طرف خواست که اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل و در بارۀ آتشبس توافق کنند.