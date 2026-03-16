تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما؛ اما نگرانی شورای امنیت ملل متحد از نقض گستردۀ حقوق بشر در افغانستان همچنان پابرجاست

تمام ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در این جلسه که به ریاست ایالات متحده برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
نمایندۀ چین که پیشنویس این قطعنامه را تهیه کرده بود، در این جلسه گفت:
"در حال حاضر، افغانستان با چالشهای زیادی روبرو است. مهم است که دولت افغانستان و جامعۀ بینالمللی ارتباط خود را حفظ کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به تدریج به نگرانیهای مشروع یکدیگر رسیدگی کنند و به افغانستان در دستیابی به ثبات، توسعه و رفاه پایدار کمک کنند. یوناما نقش اساسی در این زمینه دارد."
قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما از حکومت طالبان در افغانستان میخواهد که فوراً ممنوعیت بر کارکنان زن ادارههای ملل متحد را لغو کند و امکانات لازم را برای انجام کار ادارههای ملل متحد در افغانستان فراهم کند.
این قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد نقض مداوم حقوق اساسی دختران و زنان افغان ابراز میکند و خواستار حذف سیاستهای محدودکنندۀ طالبان است تا دختران و زنان بتوانند از حقوق برابر در آموزش، خدمات صحی، کار و همه جنبههای زندگی عمومی برخوردار شوند.
شورای امنیت ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواسته تا اقدامات بیشتر و قاطعتری علیۀ همه گروههای تروریستی، از جمله شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و ارتش آزادیبخش بلوچ (BLA) انجام دهد.
قطعنامۀ این شورا نگرانی عمیق خود را در بارۀ وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز کرده و بر لزوم حمایت از کمکهای بشردوستانه تأکید میکند.
این قطعنامه به طور خاص خواستار بازسازی سیستم بانکی و مالی افغانستان و استفاده از داراییهای بانک مرکزی افغانستان برای رفاه مردم است.
تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما نشان دهندۀ اختلاف نظر بین قدرتهای بزرگ در شورای امنیت است.
طبق گزارش شورای امنیت، چین در ابتدا تمدید معمول یک ساله را پیشنهاد کرده بود، اما ایالات متحده برای تمدید سه ماهه تلاش کرد.
این اختلافات در بحبوحۀ اختلاف نظر گستردهتری در مورد نحوۀ برخورد جامعۀ بینالمللی با حکومت طالبان رخ میدهد.
واشنگتن که به دنبال آزادی امریکاییهای زندانی در نزد طالبان است، اخیراً حکومت طالبان را به فهرست دولتهایی که از "بازداشت خودسرانه" حمایت میکنند، اضافه کرده است.
حکومت طالبان با ابراز تاسف از این اقدام، مدعی شد که هیچ تبعۀ خارجی بخاطر انجام کدام معاملهای بازداشت نشده است و دو امریکایی به دلیل نقض قوانین آنان در افغانستان در بازداشت شده اند.
از سوی دیگر، روسیه و چین خواستار افزایش کمکهای اقتصادی و توسعهای به افغانستان شدهاند و گفتهاند که کمکهای بشردوستانه نباید با مسائل سیاسی گره بخورد.
یوناما ماموریت اصلی ملل متحد در افغانستان است که هماهنگکنندۀ کمکهای بشردوستانه، نظارت بر تأثیر سیاستهای طالبان بر حقوق بشر و تسهیلکنندۀ تعامل بینالمللی برای یک دولت جامع و صلح پایدار در این کشور است.
به گفتۀ شبکه تحلیلگران افغانستان، تمدید کوتاهمدت ماموریت یوناما به شورای امنیت این فرصت را میدهد تا بررسی جامعی از ماموریت این سازمان انجام دهد.
از سوی دیگر سازمان عفو بینالملل گفته است، در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به وخامت است، تمدید ماموریت یوناما تنها برای سه ماه عمیقاً نگران کننده است.
به گفتۀ این سازمان، تمدید یک سالۀ ماموریت یوناما میتوانست ثبات و قابلیت پیشبینی لازم برای تمرکز این ماموریت بر اجرای ماموریتش به ویژه کار بر روی نظارت و گزارش حقوق بشر و همچنین بخشهای زنان، صلح و امنیت را فراهم کند.