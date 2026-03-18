وقفه در جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان به مناسبت عید فطر

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه گفت این وقفه از روز پنج‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه اجرا خواهد شد.

او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورم‌های اسلامی انجام می‌دهد.»

اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بی‌سرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، عملیات‌ها فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»

اندکی پس از این اعلام پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از توقف موقت درگیری میان دو طرف خبر داد، بی آن که به زمان پایان وقفه در جنگ اشاره کند.

او در بیانیه‌ای گفت که آن‌ها به مناسبت عید سعید فطر و نیز به درخواست و میانجی‌گری کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، ترکیه و قطر، عملیات دفاعی «ردالظلم» را به‌گونهٔ موقت متوقف می‌کنند.

در ادامه آمده است که حکومت طالبان حفظ امنیت ملی، حاکمیت و جان شهروندان افغانستان را وظیفۀ خود می‌داند و در صورت تهدید، به هرگونه تجاوز پاسخ خواهد داد.

وقفه در جنگ میان دو طرف در حالی اعلام می شود که شماری از قربانیان حملۀ هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل به روز چهارشنبه به خاک سپرده شدند.

حکومت طالبان گفت که این مرکز ناوقت دوشنبه مورد حمله قرار گرفت.

حکومت طالبان مدعی شد که در این رویداد بیش از چهارصد تن کشته شدند.

تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند آن را تایید کند.

پاکستان ادعای حمله بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» را رد کرده و گفته است که در حملات دوشنبه فقط تأسیسات نظامی در کابل و ننگرهار هدف قرار گرفته است. پاکستان همچنان ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن صدها تن را «تبلیغات» خوانده است.

وزیر اطلاعات پاکستان، چهارشنبه در اسلام‌آباد گفت: «ما فقط رژیم طالبان افغانستان، تأسیسات نظامی آن‌ها، شبکه‌های تروریستی‌شان و مراکزی را که از تروریسم حمایت می‌کنند، هدف قرار داده‌ایم.»

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله حکومت طالبان، که دیروز در مراسم خاکسپاری قربانیان حمله پاکستان شرکت کرده بود، گفت که از پاکستان به خاطر این رویداد مرگبار انتقام خواهند گرفت.

حقانی قربانیان را افراد بی‌گناه خواند که به گفته او چند روز پیش از پایان ماه رمضان کشته شدند.

جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان با وصف درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس، از اواخر فبروری به این سو ادامه داشته است.