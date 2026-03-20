آقای سهیل می‌گوید که برای این کنسرت از پنج ماه پیش آماده‌گی گرفته بود.

او به رادیوآزادی می‌گوید:

هدف از این کنسرت فقط این بود که برای افغان‌های مقیم بلجیم شبی سرشار از موسیقی وطنی، موسیقی عیدی و نوروزی داشته باشیم

همچنین می‌خواستیم بلجیمی‌هایی که این‌جا زنده‌گی می‌کنند با موسیقی افغانی بیشتر آشنا شوند و بدانند که ما فرهنگ بسیار زیبا و موسیقی دل‌نشینی داریم و مناسبت‌هایی مانند عید و نوروز داریم که در آن شادی می‌کنیم و موسیقی اجرا می‌شود."

ساغر محبوبی، یکی دیگر از هنرمندان جوان، خواننده و نوازنده آکاردئون، نیز می‌گوید که برای عید و نوروز برنامه‌های هنری ویژه‌ای دارد.

ساغر درباره این برنامه‌هایش به رادیوآزادی می‌گوید:

"در هالند در تاریخ ۲۰ مارچ یک برنامه در شهر روتردام داریم که برنامه‌ی بسیار بزرگی است و در ۲۱ مارچ هم در شهر اِسِن آلمان به مناسبت نوروز و عید برنامه دیگری برگزار می‌شود."

در همین حال، شماری دیگر از آوازخوانان جوان افغان نیز برای عید و نوروز در کشورهای مختلف جهان، از جمله در اروپا، امریکا و کانادا، کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری اعلام کرده‌اند.

هنرمندان جوانی‌که در این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده می‌گویند عید و نوروز روزهای شادی هستند و به همین دلیل می‌خواهند هنر خود را به مردم‌شان هدیه کنند.

در گذشته در داخل افغانستان نیز به مناسبت عید و نوروز کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری ویژه برگزار می‌شد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این برنامه‌ها متوقف شده‌اند.

طالبان پخش و شنیدن موسیقی را در افغانستان ممنوع اعلام کرده و آن را حرام خوانده اند.

با این حال، در خارج از افغانستان گاه‌گاهی چنین برنامه‌هایی برگزار می‌شود که علاوه بر افغان‌ها، شماری از اعضای نهادهای فرهنگی کشورهای میزبان و علاقه‌مندان نیز در آن شرکت می‌کنند.