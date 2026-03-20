منظور پشتین از ادامۀ حملات پاکستان در افغانستان انتقاد کرد

او افزود: "در انفجارات وانا و میرامشاه، غیرنظامیان زخمی و شهید شدند. علاوه بر شهادت ۱۷ نفر از اعضای یک خانواده در ولسوالی بهسود، چهار برادر در باجور و صدها غیرنظامی در کابل که تحت درمان بودند، در بمباردمان ارتش پاکستان به شهادت رسیدند. در بنو، لکی مروت، وزیرستان‌ها، خیبر و کورمه و مناطق دیگر، و همچنین در کندهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، همین گونه غیرنظامیان شهید شدند."

این درحالیست که حکومت پاکستان همواره هدف قراردادن غیرنظامیان را رد کرده و مدعی شده که در حملاتش در داخل افغانستان زیرساخت‌های نظامی و مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) را هدف قرار داده است.

پشتین در پیام خود افزود که به دلیل درگیری‌ها و حملات هوایی، بسیاری از مردم از خانه‌های خود در مناطق پشتون‌نشین پاکستان و افغانستان آواره شده‌اند.

"مردم ما هنوز هم در خانه‌های خود نیستند. مردم تیرا از روستاهای خود آواره شده‌اند. مردم کورمۀ مرکزی از خانه‌ها و روستاهای خود آواره شده‌اند و بسیاری از روستاهای خوست و پکتیکا به دلیل جنگ‌ها و بمباران‌های مکرر، مجبور به ترک روستاهای خود به مکان‌های دیگر شده‌اند."

رهبر جنبش تحفظ پشتون افزود که اعضای این جنبش در تاریخ ۲۴ مارچ در مقابل دفتر ملل متحد در ژنیو اعتراض خواهند کرد و در مورد وضعیت به رسانه‌های بین‌المللی اطلاع خواهند داد.

در همین حال، جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به منظورعیادت زخمی‌های حملۀ هوایی پاکستان در کابل، از شفاخانۀ ایمر جنسی در کابل بازدید کرد.

یوناما روز پنج‌شنبه ویدیویی از این بازدید را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده که در آن خانم گانیون از طریق مترجم با چند نفر از مجروحان صحبت می‌کند.

یکی از مجروحان که روی تخت دراز کشیده است، به خانم گانیون می‌گوید که از مرکز ترک اعتیاد "امید" به شفاخانۀ ایمرجنسی منتقل شده است.

خانم گانیون از او می‌پرسد که چرا در کمپ امید بوده است؟ مرد مجروح پاسخ می‌دهد که در آنجا تحت درمان بوده است زیرا "تابلیت کا" مصرف می‌کرده است.

حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان "امید" در کابل، در ۱۶ مارچ، بیش از ۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. اما ملل متحد تاکنون تعداد کشته‌شدگان را ۱۴۳ نفر تأیید کرده است.

از سوی دیگر پاکستان با رد تلفات غیرنظامیان در این حمله مدعی شده که تاسیسات نظامی طالبان را هدف قرار داده است.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعاهای هیچ یک از دو طرف را تأیید کند.