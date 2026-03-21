شماری از باشندگان کنر ادعا می کند روز شنبه، اول حمل، در اسعدآباد، مرکز این ولایت، اجساد آن یک داکتر زن و پسرش به خاک سپرده شد؛ که به گفتهٔ آنان، روز پنجشنبه ۲۸ حوت، در روز اول عید فطر، در مسیر نورستان - کنر در نتیجهٔ حملهٔ راکتی نیروهای پاکستانی کشته شدند.
نجیبالله، همسر سحر، داکتر کشتهشده میگوید که در مسیر ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری کنر، در نزدیکی بازار بریکوت و در منطقهٔ کندکسی، در نتیجهٔ حمله راکتی از سوی پاکستان، همسر و پسر چهارسالهاش کشته شدند.
او روز شنبه، اول حمل، به رادیو آزادی گفت: «به رخصتی عید آمده بودیم، وقتی به منطقهٔ کندکسی رسیدیم، بر موتر ما که کرایه کرده بودیم از سوی پاکستان شلیک شد. همه از موتر پایین شدیم، اما همسرم و پسر کوچکم هدف قرار گرفتند و به داخل دریا افتادند. بعداً مردم محل جسدهای آنان را از دریا بیرون کردند، اما زمانی که جسدها بیرون آورده شد، باز هم از پوستههای پاکستانی بر ما شلیک میشد و ما را نمیگذاشتند که اجساد را انتقال دهیم.»
او افزود که پس از تلاشهای زیاد مردم محل، سرانجام روز جمعه، ۲۹ حوت، توانستند اجساد را از محل حادثه بیرون کنند و به روز شنبه اول حمل آنها را در کرهالهٔ اسعدآباد به خاک بسپارند.
با آنکه پاکستان روز جمعه ۲۹ حوت بهگونهٔ رسمی نقض آتشبس را رد کرده، اما دربارهٔ کشتهشدن این دو تن چیزی نگفته است.
در همین حال، حمدالله فطرت،معاون سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیهای که ناوقت روز جمعه در صفحهٔ اکس خود نشر کرده، پاکستان را به نقض آتشبس متهم کرده است.
او نوشته که نیروهای پاکستانی یک داکتر زن و پسرش را که از نورستان آمده بودند، در نتیجه پرتاب هاوان از سوی پاکستان، یک داکتر زن و پسر چهار سالهاش کشته شدند و همچنان در ولسوالی شلتن کنر یک فرد ملکی دیگر نیز به شدت زخمی شده است.
شماری از باشندگان ولایت کنر نیز میگویند که راکتهایی از سوی پاکستان به ولسوالیهای مختلف این ولایت اصابت کرده است.
یکی از باشندگان اسعدآباد که نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت: «با وجود اینکه در عید فطر میان دو طرف بر سر آتشبس توافق شده بود، اما طرف پاکستانی به این توافق پابند نیست و دیشب هم در ولسوالیهای ناری و مرورۀ کنر با توپخانه شلیک میکرد که مردم محل را با مشکلات جدی روبهرو ساخته است.»
در همین حال، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر در صحبت با رسانههای محلی ادعا کردهاند که از روز پنجشنبه تا ناوقت جمعه، نیروهای پاکستانی ۲۵ هاوان را در بخشهای مختلف این ولایت پرتاب کرده اند.
باشندگان شماری از ولسوالیهای ننگرهار در نزدیک خط دیورند که در نتیجهٔ این درگیریها بیجا شده و به شهر جلال آباد آمده، میگویند که هنوز هم به مناطقشان بازنگشتهاند، زیرا به گفتهٔ آنان، هنوز هم شلیکهای پراگنده ادامه دارد.
اسدالله اتمانزی، یکی از باشندگان ولسوالی مهمنددرۀ ننگرهار که چند روز پیش در نتیجهٔ این درگیریها یک برادرزاده خردسال و مادرش را از دست داده است، به رادیو آزادی گفت: «شلیکهای پراگنده هنوز هم ادامه دارد. پوستههای پاکستانی در نقاط بلند موقعیت دارند و هر لحظه بر خانه های ملکی شلیک میکنند. همانگونه که در روز اول عید در کنر یک داکتر زن را شهید ساختند، ما هیچگونه باوری نداریم و منطقهٔ ما هنوز هم از ساکنان خالی است و هیچ کسی به خانه هایشان بازنگشتهاند.»
در همین حال، باشندگان برخی ولایتهای دیگر نزدیک به خط دیورند، بهویژه خوست، پکتیا و پکتیکا، گفتهاند که آتشبس اعلامشده به مناسبت عید تاکنون در مناطق شان تا حدی پابرجاست و وضعیت نسبتاً آرام است.
این در حالی است که یک روز پیش از عید فطر در افغانستان، به تاریخ ۱۸ مارچ، حکومت طالبان و پاکستان به درخواست ترکیه، قطر و عربستان سعودی آتشبس موقتی را اعلام کردند.
پاکستان گفته که تا ۲۴ مارچ حملات خود را در افغانستان متوقف میکند، اما حکومت طالبان زمان دقیق پایان آتشبس را اعلام نکرده است.
این آتشبس دو روز پس از آن اعلام شد که شب ۱۶ مارچ، نیروی هوایی پاکستان به حمله بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل متهم شد. پاکستان ادعا کرده که در آنجا ذخایر تسلیحاتی طالبان را هدف قرار داده، اما حکومت طالبان گفته که در این رویداد ۴۰۸ بیمار بستری کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
روز شنبه اول حمل، وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان اعلام کرده که دهها جسد از قربانیان این حمله هنوز در طب عدلی کابل باقی مانده و هویتشان مشخص نشده است.
شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در پیامی در صفحهٔ اکس خود از خانوادههایی که عزیزان شان در این رویداد ناپدید اند خواسته تا به شفاخانهٔ مربوط در منطقهٔ دارالامان کابل مراجعه کرده و عزیزان خود را شناسایی کنند.