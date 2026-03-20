فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز نیروهای مسلح حکومت طالبان، ناوقت روز پنج‌شنبه ۲۸ حوت در پیام عیدی‌اش در صفحهٔ اکس تویتر سابق این وزارت، گفته که در نخستین روز عید، چند تن از افراد ملکی کشته شدند که به‌گفتهٔ او این امر بیانگر «بی‌تعهدی و فریب‌کاری» رژیم پاکستان است.

او افزوده که نیروهای امنیتی و دفاعی آنان تا کنون به آتش‌بس اعلام شده با میانجی‌گری کشورهای دوست پابند بوده‌اند، اما هشدار داده که در صورت تکرار چنین اقدامات، ادامه آتش‌بس بی‌معنی خواهد بود و آنان ناگزیر به دادن پاسخ «قاطع و دندان‌شکن» خواهند شد.

وزارت اطلاعات پاکستان اما این ادعا را بی‌اساس و نادرست خوانده است.

حساب بررسی حقایق منسوب به این وزارت صبح روز جمعه ۲۹ حوت در صفحهٔ اکس خود نوشته است

این‌گونه تبلیغات احتمالاً از سوی مخالفان در داخل رژیم طالبان مطرح می‌شود

که هدف آن ایجاد بهانهٔ نادرست برای انجام برخی اقدامات تروریستی یا سایر اقدامات هدایت شده از سوی طالبان افغان است."

این وزارت همچنان هشدار داده که "هر گونه عمل تروریستی، حملهٔ فرامرزی، حملهٔ طیارهٔ بی‌پیلوت و مانند آن از سوی طالبان افغان یا گروه‌های وابسته به آن، منجر به پایان فوری آتش‌بس مؤقت و از سرگیری فوری عملیات «غضب‌الحق» با شدت بیشتر خواهد شد."

رادیوآزادی به گونه مستقل ادعاهای دو طرف را تأیید کرده نمی‌تواند.

اما شماری از باشنده‌گان ولایت‌های نورستان و کنر می‌گویند شلیک‌های پاکستان تا ناوقت پنجشنبه ادامه داشته و ادعا می‌کنند که در نتیجه آن تلفات نیز وارد شده‌ است.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه ۲۹ حوت در صحبت با رادیوآزادی گفت پس از اعلام آتش‌بس، افرادی‌که از مناطق خود بی‌جا شده بودند یا در جاهای دیگر گیر مانده بودند، می‌خواستند به خانه‌های‌شان برگردند که هدف حمله قرار گرفتند:

"از برگ‌متال یک موتر آمده بود در منطقهٔ منده‌گل، یک قابله همراه با طفل و شوهرش و چند مسافر دیگر در آن بودند. زمانی‌که موتر در منطقهٔ باغچه، نزدیک یک بند برق رسید، بالای آنان شلیک شد و موتر هدف قرار گرفت. همان قابله و طفلش کشته شدند، شوهرش زخمی شد و سایر مسافران فرار کردند."

برخی باشنده‌گان ولسوالی ناری ولایت کنر می‌گویند این زن که باشندهٔ اصلی کنر بوده و در ولایت نورستان ایفای وظیفه می‌کرد، اکنون جسد او و پسرش در همان محل باقی مانده و تلاش‌ها برای انتقال آن به ولسوالی ناری ادامه دارد.

عبدالستار، یکی از باشنده‌گان این ولسوالی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

تا هنوز راه‌ها میان ولسوالی کامدیش و ناری مسدود است و حتی زمینه برای انتقال اجساد فراهم نشده‌است

مردم تلاش می‌کنند اجساد را از راه‌های فرعی به ولسوالی ناری انتقال دهند تا بعداً از آن‌جا توسط امبولانس به اسعدآباد منتقل شوند."

او مدعی است که نیروهای پاکستانی هرگونه وسایط یا افراد را در مناطق نزدیک به خط دیورند هدف قرار می‌دهند و به همین دلیل انتقال اجساد با دشواری مواجه است.

شماری دیگر از باشنده‌گان ولسوالی ناری ولایت کنر نیز می‌گویند شلیک‌های نیروهای پاکستانی از بامداد روز پنج‌شنبه آغاز شده و تا ناوقت شب ادامه داشته است.

تلاش کردیم در این مورد دیدگاه فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان را نیز داشته باشیم، اما تماس‌های ما تا زمان نشر این گزارش بی‌پاسخ ماند.

با این حال ضیاءالرحمن سپین غر، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، در صحبت با شبکه خبری طلوع‌نیوز گفته که نیروهای پاکستانی آتش‌بس با طالبان را نقض کرده و از شب چهارشنبه تا کنون ۳۵ حملهٔ راکتی بر ولسوالی ناری و ۳۷ حملهٔ دیگر بر ولسوالی مرورۀ این ولایت انجام داده‌است.

ادعاها درباره نقض آتش‌بس از سوی پاکستان، در حالی مطرح می‌شود که حکومت طالبان و پاکستان به درخواست ترکیه، قطر و عربستان سعودی، آتش‌بس مؤقت اعلام کرده‌اند.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، به تاریخ ۱۸ مارچ در صفحهٔ اکس خود نوشته بود که به درخواست این کشورها، نیروهای پاکستانی تا ۲۴ مارچ سال جاری حملات بر افغانستان را متوقف خواهند کرد.

در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، نیز در صفحهٔ اکس خود بدون مشخص کردن تاریخ دقیق پایان آتش‌بس، اعلام کرده که آنان نیز در روزهای عید عملیات انتقامی علیه پاکستان را متوقف می‌کنند.

تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر به‌گونهٔ کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

این درگیری‌ها پس از حملات هوایی پاکستان بر برخی اهداف در داخل افغانستان و تبادل آتش در امتداد خط دیورند شدت گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این درگیری‌ها باعث تلفات غیرنظامیان، بی‌جا شدن صدها خانواده و تخریب خانه‌ها در مناطق نزدیک به خط دیورند، به‌ویژه در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و ننگرهار شده‌است.