آتشبس فعلی موقتی است. کسی جرأت نمیکند به قریههای خود برگرددیک باشندۀ ولسوالی علیشیر
موسسۀ"پاملرنه" میگوید که در حال حاضر حدود نصف نفوس افغانستان، یعنی حدود ۲۳ میلیون تن، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، وضعیت را بدتر خواهد کرد، زیرا بهدلیل کاهش کمکهای بینالمللی، روند ارائه کمکها بشری نیز بهشدت کاهش یافته است.
به گفته موسسۀ"پاملرنه"، مردم در چندین ولایت افغانستان آسیب دیدهاند و بر اساس گزارشها، بیش از نصف تلفات را زنان و کودکان تشکیل میدهند که نشاندهنده تأثیر جدی این بحران بر وضعیت زنان، دختران و کودکان است.
ارزیابیهای ابتدایی نشان میدهد که بیش از ۱۶۰ هزار تن بیجا شدهاند و به کمکهای فوری مانند مواد غذایی، سرپناه، آب آشامیدنی صحی، خدمات و حمایتهای صحی عاجل نیاز دارند.
یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر در ولایت خوست که در نتیجه گلولهباران سلاحهای سنگین پاکستان خانهاش را ترک کرده و اکنون در خیمه زندگی میکند، میگوید:
«آتشبس فعلی موقتی است. کسی جرأت نمیکند به قریههای خود برگردد، چون اگر آتشبس شکسته شود، دوباره مشکلات بهوجود میآید. برخی مردم عید را در خیمهها سپری میکنند و شماری دیگر هم در خانههای کرایی.»
مواد خوراکی و غیرخوراکی بسیار قیمت شده استیک باشندۀ ولایت هرات
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد(اوچا) نیز گفته که بهدلیل ادامه درگیریها میان طالبان و پاکستان، بحران بشری در افغانستان شدیدتر شده و میزان تلفات ملکی، بیجاشدگی و نیاز ها به کمکهای عاجل بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در همین حال، بهدلیل جنگ در ایران همسایه غربی افغانستان نیز، قیمت کالاهای مختلف از جمله محصولات نفتی افزایش یافته است.
یکی از باشندگان ولایت هرات که نمی خواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
«مواد خوراکی و غیرخوراکی بسیار قیمت شده، قبلاً قیمت یک لیتر تیل ۵۰ افغانی بود، حالا به ۱۵۰ رسیده است و سایر مواد هم بسیار قیمت شده است.»
محمد اکمل شریف، رئیس موسسۀ"پاملرنه" در افغانستان، گفته که «وضعیت افراد ملکی در افغانستان بسیار نگرانکننده، زیرا آنها از سالها به اینسو با بحران روبهرو بودهاند. بسیاری از خانوادههایی که اکنون دوباره بیجا میشوند، تازه از پاکستان برگشته اند و یا در سال گذشته در نتیجه زلزله همهچیز خود را از دست داده اند.»
به گفتۀ اکمل شریف زنان و دختران بیشترین آسیب را میبینند، زیرا بیجاشدگی خطرات را برای آنها افزایش میدهد، دسترسیشان به خدمات صحی و حفاظتی را محدود میکند و فشار بیشتری بر زنانی وارد میسازد که مسئولیت خانوادهها را بر عهده دارند.
موسسۀ"پاملرنه" همچنین گفته که در مناطق آسیبدیده از جنگ، حدود ۷ هزار خانواده قبلاً بهدلیل زلزله سال ۲۰۲۵ بیجا شده اند و میلیونها افغان دیگر از کشورهای همسایه بازمیگردند که این امر فشار بیشتری بر اقتصاد ضعیف افغانستان وارد میکند.
موسسۀ بحران بین المللی نیز در گزارش تازه خود هشدار داده که افزایش درگیریها میان طالبان و پاکستان بهویژه پس از حملۀ مرگبار بر شفاخانه تداوی معتادان در کابل در۱۶ مارچ، یک مرحله مهم در افزایش خشونتها محسوب میشود. در گزارش همچنین هشدار داده شده که ادامه این وضعیت، پیامدهای جدی بشری و اقتصادی در قبال خواهد داشت.