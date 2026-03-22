او یکشنبه ۲ حمل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سال گذشته در کنر ماشالله بارانهای خوبی بارید و ما امیدوار هستیم که حاصلات بسیار خوب باشد
انتظار ما این است که حکومت در بخش بازاریابی محصولات با ما همکاری کند، زیرا ما مردم فقیر هستیم و زندگیمان به همین زراعت وابسته است."
اما غلام فاروق، یک دهقان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، میگوید که آنان سال گذشته نیز خشکسالی سختی را تجربه کردند و به حاصلات گندم امسال چندان امیدوار نیست:
"امسال بارانها آنگونه که انتظار داشتیم نبارید و باز هم یک سال خشک را سپری کردیم. گندم کشت کردهایم، اما فکر نمیکنم حاصل خوبی بدهد."
شماری از دهقانان در ولایت کندز نیز میگویند که منطقهشان در چند سال گذشته بهگونه پیهم از خشکسالی آسیب دیده است.
محمدعلی، یک دهقان از ولسوالی قلعهزال این ولایت، به رادیو آزادی گفت:
ما به تخمهای اصلاحشده نیاز داریم، به کود ضرورت داریم. باید در این بخش با ما کمک شود
ما از خشکسالی شدید آسیب دیدهایم. باید برای ما چاههای عمیق حفر شود تا بتوانیم در سیستم آبیاری از آن استفاده کنیم."
آنان از حکومت طالبان و نهادهای کمکرسان میخواهند که در بخش های مختلف با آنان همکاری کنند.
اینکه حکومت طالبان در سال نو خورشیدی چه برنامههایی برای دهقانان دارد، از شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، به تاریخ ۲۳ دلو سال گذشته خورشیدی در گزارش خود، هرچند بارندگیهای زمستانی را برای مناطق آسیبدیده از خشکسالی مفید خوانده بود، اما افزوده که سطح خشکسالی در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر نکرده است.
این اداره همچنان گفت که یخچالهای طبیعی که پیش از این به دلیل خشکسالی های اخیر بهشدت آسیب دیده و به سطح پایین رسیده بودند، اکنون در برخی مناطق بهبود قابل توجهی نشان میدهند.
در همین حال، برخی از کارشناسان بخش زراعت از حکومت طالبان می خواهند تا در مناطق مختلف آسیبدیده از خشکسالی، بندهای کوچک برای ذخیره آب باران و سیلاب ایجاد کرده و برای ذخیره برف در دامنه کوهها حوضچههایی حفر کند.
سلیم رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دهقانان باید در چنین وضعیت از سیستمهای ذخیره آب استفاده کنند و تلاش نمایند مصرف آب را کاهش دهند
همچنان ذخیرههای آب ایجاد کنند تا آب باران در آن جمعآوری شود. همچنان تخمهای مقاوم بکارند که به آب کمتر نیاز داشته باشد. علاوه بر آن، فاصله میان نباتات را کاهش دهند تا سایه ایجاد شود و زمین مرطوب باقی بماند. استفاده از مواد عضوی را در زمینهایشان افزایش دهند تا خاک بتواند آب باران را بهتر جذب کند."
در این حال اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان برای روز یکشنبه دوم حمل در ۲۸ ولایت افغانستان بارش باران و برف پیشبینی کرده که شامل هرات، فراه، نیمروز،غور، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، سرپل، بامیان، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان، بغلان، ننگرهار، نورستان، تخار و بدخشان میشود.
این اداره همچنان از وزش بادهای شدید و احتمال سرازیر شدن سیلابها نیز هشدار داده است.
پیش از این ،دوم ماه حمل در افغانستان به نام روز ملی دهقان، با برگزاری مراسم بزرگ در استدیوم ملی غازی در کابل گرامی داشته میشد، اما در سالهای اخیر این مراسم تحت عنوان «میله دهقان» با برگزاری نمایشگاههای زراعتی در بادامباغ کابل برگزار میشود.
حکومت طالبان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی تاریخ برگزاری این نمایشگاه را نیز از دوم حمل به پنجم حمل تغییر داده است.