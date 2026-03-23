گلدسته، یکی از باشندگان شهر کابل، میگوید که با کمبود جدی آب روبرو است و او برای رفع این مشکل، هنگام بارندگی سطلها و تشتها را در فضای باز قرار میدهد تا از آب باران پر شوند و سپس از این آب برای شستن لباسها استفاده میکند.
کمبود آب آنقدر زیاد است که آب در هر خانه افغانستان خشک شده است
بخاطر این که لباس ها را با آب باران شستشو کنم سطل ها، تشت ها و وسایل دیگر را از آب باران پر می کنم. مشکلات آب در کابل بسیار زیاد شده ما هیچ نداریم."
یک زن دیگر از ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با مشکل کمبود آب روبرو اند؛ اما توان خرید آب را ندارند و دخترش مجبور است از خانه همسایه ها آب بیآورد.
"در برخی ساحات آب نیست کسانی که دارا اند موتر پشت دروازه می آید آب می خرند کسانی که نادار اند اگر همسایه های شان چاه داشته باشند از آنجا می آورند، دختر خودم می رود از چاه همسایه آب می آورد برخی از مردم از بمبهها آب میگیرند، اما بعضیها حاضر به دادن آب نیستند و اگر هم بدهند، با منت زیاد همراه است."
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید بحران جهانی آب و دسترسی نابرابر به آب پاک، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده و نابرابری ها را عمیقتر می سازد.
بر اساس بیانیه این نهاد که روز یکشنبه ۲ حمل به مناسبت روز جهانی آب منتشرکرده، زنان هر روز ساعت های طولانی را صرف جمعآوری آب و رسیدگی به نیازهای خانواده میکنند، مسئولیتی که به گفته بخش زنان سازمان ملل متحد اغلب به بهای از دست دادن فرصتهای آموزشی، کاهش درآمد و تهدید صحت و امنیت شان تمام میشود.
در ادامه تأکید شده که زنان تنها قربانیان این بحران نیستند، بلکه نقش مهم و تأثیرگذاری در مدیریت منابع آب، افزایش آگاهی عمومی، و تقویت مقاومت جوامع خود ایفا میکنند و مشارکت فعال زنان در تصمیمگیریهای مرتبط با منابع طبیعی میتواند به راهحلهای پایدارتر و عادلانهتر منجر شود.
با آنکه در گزارش از کشور مشخصی نام برده نشده، اما افغانستان نیز در حال حاضر با بحران فزاینده کمبود آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی روبرو است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته که برای مدیریت آب برنامه پنجساله دارد که شامل ساخت بندهای بزرگ، کانالها و سربندها میشود.
بتازگی، اما کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ۲۲ مارچ، به مناسبت روز جهانی آب، گفت که کمبود آب زندگی روزمره افغانها را تحت تأثیر قرار داده است.
در گزارش این کمیته آمده که کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، آبهای زیرزمینی افغانستان را با فشار شدید و استفاده بیرویه مواجه ساخته است.
دکتر نجیبالله سدید، متخصص امور آب و محیطزیست، می گوید که در صورت نبود مدیریت منظم و علمی منابع آب، بحران خشکسالی در کشور ابعاد گستردهتر و عمیقتری به خود خواهد گرفت.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود یکماه قبل گفت که در سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۵.۹ میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ الصحه نیاز به کمک خواهند داشت.