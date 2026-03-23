با پایان زمان آتش‌بس میان پاکستان و حکومت طالبان، برخی از بزرگان قومی و باشندگان محل در دو سوی خط دیورند خواستار حل و فصل دائمی اختلافات بین هر دو طرف شده‌اند.

بزرگان قومی در پکتیا و کورمه روز دوشنبه، سوم حمل به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد گفتند که به دلیل اعلام آتش‌بس موقت، مردم در دو سوی خط دیورند روزهای عید را بدون درگیری‌ها سپری کردند.

حاجی لایق، یک بزرگ قومی در پکتیا، از پاکستان و حکومت طالبان خواست که از جنگ دست بکشند و مذاکرات را آغاز کنند.

پیام ما این است که این آتش‌بس سه روزه یا شش روزه باید به آتش‌بس دائمی تبدیل شود.

"توقع، آرزو و پیام ما این است که بالای هر دو کشور صدا می‌کنیم که جنگ را متوقف کنند. جنگ راه حل نیست، روی دیپلماسی تمرکز کنید، روی گفتگوهای دیپلماتیک تمرکز کنید و از رهبران تاریخی اقوام و قبایل استفاده کنید. در جنگ، کشتار است، کشتن مردم است و ملک‌ها خراب می‌شوند. بنابراین پیام ما این است که این آتش‌بس سه روزه یا شش روزه باید به آتش‌بس دائمی تبدیل شود."

حاجی لایق تأکید کرد که برای حل و فصل مناقشه، باید به اقوام و قبایل اختیار مذاکره داده شود تا آنها نقش سنتی خود را در حل اختلافات ایفا کنند.

از سوی دیگر، عون علی، بزرگ قومی کورمه نیز به خبرنگار مشال گفت که آتش‌بس موقت مردم منطقه را بسیار خوشحال کرده و آوارگان جنگی برای عید به روستاهای خود بازگشته‌اند.

او گفت که همه مردم خواهان آتش‌بس دائمی هستند.

ما یک بار دیگر می‌گوییم که این آتش‌بس باید شکل دائمی به خود بگیرد و مسائل باید از طریق مذاکرات حل شوند.

"ما از هر دو حکومت و ریاست‌ها می‌خواهیم که به این (آتش‌بس) شکل دایمی دهند. مسائلی که بین ما وجود دارد باید به شیوه‌ای برادرانه حل شود. ما می‌خواهیم که از سرحد تا بورکی، خرلاچی و کراچی صلح و خوشحالی برقرار باشد و هیچ شکایتی وجود نداشته باشد. به همین ترتیب، از پتان تا کابل و شمال خیر وخیریت و امن باشد. ما یک بار دیگر می‌گوییم که این آتش‌بس باید شکل دائمی به خود بگیرد و مسائل باید از طریق مذاکرات حل شوند."

برخی باشندگان ولایت ننگرهار نیز خواهان آتش‌بس دایمی هستند.

عبدالمجید، یکی از باشندگان ولسوالی مهمندره این ولایت، به رادیو آزادی گفت: "ما از ارتش پاکستان می‌خواهیم که این آتش‌بس را تمدید کند و دیگر تلفات ملکی را متوقف سازد، و اگر آتش‌بس نقض شود، ما از خاک خود دفاع خواهیم کرد."

اوضاع در مناطق جنگ‌زده از زمان شروع آتش‌بس موقت نسبتاً آرام بوده است، اما حکومت طالبان در ۲۲ مارچ مدعی شد که پاکستان حملاتی را در ولایت‌های کنر و پکتیکا انجام داده و در این حملات یک مرد و یک زن کشته شدند.

طالبان پیش از آن نیز پاکستان را به نقض آتش‌بس متهم کرده بود، ادعایی که اسلام‌آباد آن را رد کرده است.

برخی از باشندگان ولایت کنر هم به رادیو آزادی گفتند که این درگیری‌ها تلفات سنگینی به غیرنظامیان وارد کرده و ادامۀ آن فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.

ستارخان، یکی از باشندگان ولسوالی ناری این ولایت، روز دوشنبه ۳ حمل به رادیو آزادی گفت: "با آن‌که روزهای عید را هم بدون جنگ سپری نکردیم و هر لحظه در ناری و برخی ولسوالی‌های دیگر حملات توپخانه‌ای صورت می‌گرفت، اما در مجموع شدت جنگ زیاد نبود، حالا که آتش‌بس پایان می‌یابد، مردم دوباره در هراس‌اند، زیرا در جنگ بیشترین آسیب را مردم ملکی می‌بینند؛ مردم بیجا شده‌اند، شهید داده‌اند و اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، معلوم نیست از چند خانواده دیگر قربانی گرفته خواهد شد."

حاجی بادشاه، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی مرور این ولایت، از جامعۀ جهانی خواست که درباره کشته‌شدن افراد ملکی در روزهای آتش‌بس پاکستان را پاسخگو قرار دهد.

او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت: "ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که باید از پاکستان بپرسد؛ آنان آتش‌بس کرده بودند، پس چرا باز هم زنان و کودکان ما را کشتند؟"

حکومت طالبان و پاکستان چهارشنبۀ گذشته به مناسبت عید فطر آتش‌بس موقت اعلام کردند.

هر چند حکومت طالبان زمان پایان آتش‌بس را اعلام نکرد، اما وزیر اطلاعات پاکستان گفت که آتش‌بس در نیمه‌شب دوشنبه به وقت محلی پایان می‌یابد.

پیش از پایان آتش‌بس، وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت که اسلام‌آباد متعهد به از بین بردن تهدید تروریسم است.

اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.

حکومت طالبان تا زمان گزارش در این باره چیزی نگفته است.

در همین حال، گروه بین‌المللی بحران هشدار داده که افزایش درگیری‌ها میان افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان می‌تواند خطر تشدید درازمدت و خطرناک تنش‌ها میان دو طرف را افزایش دهد.

این گروه در گزارش تازۀ خود که در ۲۲ مارچ در صفحه ایکس آن منتشر شده، گفته که در نتیجه این درگیری‌ها بیش از صد هزار نفر در امتداد خط بیجا شده‌اند و هر دو کشور با مشکلات رو‌به‌افزایش اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند.