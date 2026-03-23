اسحاق دار: پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش همچنان به‌طور قاطع به «از میان بردن تهدید تروریسم» متعهد است.

این درحالیست که آتش‌بس کوتاه‌مدت میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان، تا ساعات دیگر به پایان می رسد.

کابل و اسلام‌آباد چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، درگیری‌ها متوقف شده و آتش‌بس موقت تا نیمه‌شب دوشنبه رعایت خواهد شد.

اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که نیروهای پاکستانی بر بخش‌هایی از ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کرده‌اند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

مقام‌های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته‌اند.

شهباز شریف صدراعظم پاکستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز پاکستان گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشان‌دهنده عزم ملی ما در مبارزه با تروریسم است.» او افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که به صلح و امنیت کشور ما آسیب برسد.»

با آن‌که برخی کشورها از تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس دایمی میان دو طرف خبر داده‌اند، هنوز روشن نیست که با پایان آتش‌بس موقت، دو طرف از درگیری‌ها خودداری خواهند کرد یا بار دیگر به سوی تنش‌های گسترده‌تر خواهند رفت.