نعیم خان ساکن پشاور که خود را وکیل و نماینده برخی از افغان‌ها معرفی می‌کند، سه شنبه ۴ حمل به رادیوآزادی گفت این افراد در نیمه‌های ماه رمضان بازداشت شده‌اند.

در حال حاضر عملیات شروع نشده اما در عملیاتی که در ماه رمضان آغاز شده بود در آن افغان های که بازداشت شده اند تا کنون در زندان اند

ضمانت های آنان مسترد شده و قبول نشده آنان عید را هم در زندان سپری کردند در حالی که اسناد «ای سی سی» و « پی او آر » داشتند."

به گفته نعیم خان با آنکه پس از عید فطر هنوز عملیات تازه‌ای برای بازداشت افغان‌ها در خیبر پختونخوا آغاز نشده، اما فضای نگرانی پابرجاست و بسیاری از این مهاجران در پاکستان دارای تجارت و کسب‌وکار اند و به دلیل مساعد نبودن زمینه در افغانستان، تمایلی به بازگشت ندارند.

در این حال، خوشحال خان، نماینده دیگر افغان‌ها در پشاور، نیز مدعی است که تعداد زیادی افغان ها از حدود یک ماه به اینسو بازداشت شده‌اند و در زندان‌ های پشاور نگهداری می‌شوند و درخواست های ضمانت‌شان پذیرفته نشده است.

او سه شنبه ۴ حمل به رادیو آزادی گفت که با وجود آمادگی برخی خانواده‌ها برای بازگشت، مسدود بودن گذرگاه تورخم به دلیل درگیری ها مانع این روند شده است.

"این افغان که بازداشت شده اند حدود سه هزار نفر اند که در زندان پشاور اند و تعدادی هم در زندان چهارصده در قید هستند ضمانت های شان هم پذیرفته نشده خانواده های شان بسیار پریشان اند، آنجا بندر تورخم مسدود است در حالی که آنان همه آماده رفتن اند در صورت که راه باز شود."

او افزود که برخی دیگر از افغان‌ها نیز با فشارهای روانی، توقف کار و نگرانی از آینده روبه‌رو هستند.

رادیو آزادی نمی تواند این ادعا ها را به گونه مستقل تایید کند.

حکومت پاکستان تا کنون رسماً در مورد زندانی شدن افغان های مهاجر چیزی نگفته است.

پاکستان حدود بیش از سه هفته پیش حملات هوایی بر بخش‌هایی از افغانستان انجام داد که پس از آن درگیری‌ها میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان در امتداد خط دیورند نیز آغاز شد و به صورت مقطع ای ادامه دارد.

این در حالیست که شماری از روزنامه های پاکستانی گزارش داده اند که با پایان رخصتی های عید، مقام‌های پاکستان روند اقدامات علیه مهاجران افغان فاقد مدارک در ایالت خیبر پختونخوا را دوباره شدت می‌دهند.

روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان روز سه شنبه ۴ حمل به نقل از منابع گزارش داده که در جریان روزهای عید، بازداشت مهاجران به‌گونهٔ موقت متوقف شده بود، اما اکنون نهادهای امنیتی آماده‌اند تا عملیات را از سر بگیرند و افراد بدون اسناد معتبر را مطابق قوانین مربوطه هدف قرار دهند.

در ادامه آمده که همزمان، روند بسته‌شدن ۹ کمپ مهاجران افغان که در روز های عید به حالت تعلیق درآمده بود، به‌زودی از سر گرفته می‌شود و همچنین، یک برنامهٔ «بازگشت داوطلبانه» برای تشویق اتباع افغان به برگشت به افغانستان از روزهای نزدیک آغاز خواهد شد.

روزنامه اکسپرس تربیون افزوده که در کنار این اقدامات، در شهر پشاور یک سروی تازه برای تکمیل معلومات مهاجران آغاز شده و انتظار می‌رود نتیجه آن در هفته آینده روشن شود، هدف از این سروی، شناسایی دقیق وضعیت مهاجران و تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آنان گفته شده و به گفته منابع، در این روند بیشتر توجه به مهاجرانی است که کسب و کار دارند، کسانی که به‌گونه غیرقانونی اسناد هویتی پاکستانی گرفته‌اند، زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کرده‌اند و دیگر افرادی که وضعیت حقوقی پیچیده دارند.

پیش از آغاز درگیری‌های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اواخر ماه دلو سال قبل گزارش داد که پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است.

یو ان اچ سی آر در اول ماه حوت سال قبل گفت که از سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند و نزدیک به دو میلیون مهاجر دیگر افغان در این کشور اقامت دارند.