ملل متحد از پاکستان خواست "با احترام به تعهدات بین المللی" اخراج افغانها را متوقف کند

این کارشناسان روز جمعه ۲۹ اگست در اعلامیه ‌ای از حکومت پاکستان خواسته اند، که فورا روند اخراج را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد.

کارشناسان ملل متحد با اشاره به نگرانی های گسترده در مورد نقض حقوق بشر به ویژه محرومیت شدید حقوق زنان و دختران از جمله آزادی رفت و آمد، تحصیل و اشتغال در افغانستان گفته اند که : «میلیون ها افغان در پاکستان در معرض خطر فرستادن به کشوری قرار دارند که قادر به کنار آمدن با بحران بشری نیست، جایی که بیش از سه میلیون نفر در حال حاضر بیجا شده اند و زندگی آنها ممکن است در معرض خطر باشد».

آنان در این اعلامیه افزوده اند که بسیاری از کودکان و جوانان افغان به ویژه زنان و دخترانی که از آموزش فراتر از صنف شش در افغانستان منع شده‌ اند، شاهد قطع ناگهانی آموزش ‌شان خواهند بود.

کارشناسان ملل متحد تاکید کرده اند که «پاکستان براساس قوانین بین ‌المللی حقوق بشر و پناهندگان مکلف است که افراد را به مکانی بر نگرداند که با تهدیدات جدی جانی یا سلب آزادی ‌شان مواجه شوند.»

آنان در ادامه از کاهش یا توقف برنامه اسکان مجدد در کشور های ثالث نیز ابراز تاسف کرده و از جامعه جهانی تقاضا کرده اند که حمایت خود را از مهاجران افغان افزایش بدهد.

در این حال شماری از دارندگان کارت های پی او آر در پاکستان می‌ گویند، در این روزها در شرایط دشواری به سر می‌ برند و نگرانند که با بازگشت به افغانستان، خود و فرزندان ‌شان با آینده‌ ای نامعلوم و تاریک مواجه شوند.

محمد یوسف یکی از این مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان شنبه ۳۰ اگست در این مورد به رادیو آزادی گفت «وضعیت بسیار خراب است ما به ترس گشت و گذارمی کنیم ، در هر چک پاینت افغان ها را تعقیب می کنند، اگر با پول همراه شان جور آمد کردی رها می کنند و گر نه مستقیم اخراج می کنند، بیشتر فامیل ها بازداشت و اخراج شدند، وقت کم مانده است من حالا تلاش دارم که وسایل خود را جمع کرده و به کشورم برگردم .»

همچنان ثناگل یکی دیگر از دارندگان کارت« پی او آر» در منطقه اتک پاکستان ، نگران است که با رفتن به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و دختران اش از آموزش باز خواهند ماند.

او به رادیو آزادی گفت «ما در افغانستان جایداد نداریم که زندگی کنیم این نگرانی را داریم که برای ما خانه پیدا خواهد شد یا نه ، اینجا روزانه حداقل صد دوصد روپیه پیدا می شود و پرده شب و روز می‌شود، اما آنجا کار و بار را از صفر باید شروع کنیم. دیگر آنجا برای دختران ما زمینه آموزش نیست، برای پسرها نیز مشکلات است حالا توقع ما از سوی کمیشنری ملل متحد هم از بین رفته است برای ما گفتند که مدت کارت های تان ختم شده و حالا همه افغان ها با نگرانی روبرو هستند.»

این افغان ها می گویند که چند دهه در پاکستان زندگی کرده اند؛ بعضی ها در آنجا تولد و حالا کهنسال شده و هیچگاه در افغانستان زندگی نکرده اند.

علاوه بر این دسته افغان، افراد دیگر که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند، افغان‌ هایاند که به خاطر فرار از تهدید ها پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به پاکستان پناه برده اند و در حال حاضر مدت اعتبار ویزه های اقامت شان ختم شده است.

کارت پی‌او‌آر یک سند پناهندگی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۷ از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغان ‌ها صادر شد.

به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد ( یو ان اچ سی آر ) از آغاز سال روان تا تاریخ ۲۸ اگست، بیش از ۴۴۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان باز گشته ‌اند که در ماه اگست ۶۹ درصد آنان را دارندگان کارت ‌( پی‌او‌آر) بوده اند.

مدت اقامت قانونی دارندگان کارت های (پی او آر )در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید ، اما پس از شکایت های این مهاجران و تاکید سازمان های بین المللی برا ی اجازه اقامت بیشتر برای این پناهجویان حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا ۳۱ ماه اگست تمدید کرد.

سازمان ملل متحد کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان نیز هشدار داده است که تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان، در واقع یک بحران فوری و گسترده است که بیش از ۱.۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می ‌دهد.