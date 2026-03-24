دنیس کویل، شهروند ۶۴ ساله امریکایی که بیش از یک سال را در بازداشت طالبان سپری کرده بود، روز سه‌شنبه آزاد شد.

مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا پس آزادی وی در صفحه ایکس آزادی دنیس را گام مثبت در جهت پایان دادن به رویه «دیپلماسی گروگان‌گیری» توصیف کرده است.

او از امارت متحده و قطر برای میانجیگری در آزادی دنیس کویل قدردانی کرده است.

با آزادی دنیس کویل؛ ایالات متحده امریکا خواستار آزادی دو شهروند امریکایی به شمول محمود شاه حبیبی افغان تبار شده است.

حکومت طالبان بارها از بازداشت محمود شاه حبیبی انکار کرده و حضور او را در زندان‌های خود رد کرده است.

وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آزادی دنیس کویل به مناسبت عید فطر، به درخواست خانواده‌اش و بر اساس تصمیم ستره محکمه طالبان صورت گرفته است.

دنیس کویل که استاد پوهنتون و زبان‌شناس، پس از آزادی در یک نشست خبری کوتاه در میدان هوایی کابل در کنار زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، حضور یافت.

خلیلزاد به خبرنگاران گفت که این اقدام «یک پیشرفت بسیار مثبت و تصمیم خوبی از سوی مقامات» به شمار می‌رود.

اعلام آزادی کویل پس از دیدار دیروز امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، خلیلزاد، سیف محمد الکتبی سفیر امارات متحده عربی در کابل و یکی از اعضای خانواده او منتشر شد.

وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که امارات متحده عربی در تسهیل این روند نقش داشته و این تصمیم به دلایل بشردوستانه و به عنوان نشانه‌ای از «حسن نیت» اتخاذ شده است.

بنیاد فولی، یک نهاد مدافع آزادی شهروندان امریکایی بازداشت‌شده در خارج، گفته است که کویل در جنوری ۲۰۲۵ بازداشت شده بود.

وزارت خارجه طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که او به دلیل «نقض قوانین نافذ افغانستان» بازداشت شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

در مقابل، خانواده کویل در وب‌سایتی که برای دادخواهی آزادی او ایجاد کرده‌اند، گفته‌اند که وی هنگام بازداشت «به‌طور قانونی به‌عنوان یک پژوهشگر علمی برای حمایت از جوامع افغان کار می‌کرده است.»

آنان همچنین مدعی شده‌اند که او در شرایط نزدیک به انفرادی نگهداری می‌شد و دسترسی کافی به خدمات صحی نداشت.

دنیس کویل در حالی از زندان طالبان آزاد شد که پیش از این مقام‌های امریکایی به شمول دونالد ترمپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد آزادی زندانیان امریکایی از زندان طالبان هشدار داده بود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده به تاریخ ۱۸ حوت اعلام کرده بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهایی قرار گرفته که در «بازداشت‌های ناعادلانه» دست دارند.

روبیو آنزمان طالبان را متهم کرد که با استفاده از «تاکتیک‌های تروریستی» در پی کسب امتیاز هستند.

مقامات طالبان این اظهارات را «تأسف‌بار» خوانده و تأکید کرده‌اند که اختلافات باید از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.

طالبان در چهار سال گذشته در کنار دنیس کویل، دست‌کم پنج شهروند دیگر امریکایی را از بند آزاد کرده‌اند. راین کوربت و ویلیام والاس مک‌کینتی در بدل خان محمد، که در امریکا به اتهام مواد مخدر زندانی بود، آزاد شدند.

همچنین دو زندانی پیشین افغان که تا سال ۲۰۱۷ در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شدند، در فبروری سال گذشته، به افغانستان بازگشتند.