کارشناسان سازمان ملل حملات پاکستان بر افغانستان را نقض حق حیات غیرنظامیان دانستند

این گروه در بیانیه‌ی که روز سه‌شنبه «۴ حمل» در صفحه اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده‌اند، از هر دو طرف خواسته که به یک آتش‌بس دایمی دست یابند و برای حل ریشه‌های منازعه اقدام کنند.

این کارشناسان تأکید کرده‌اند که این حملات بر اساس ماده دوم منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اقدامی غیر قانونی است و حق دفاع از خود تنها زمانی قابل توجیه است که طالبان نخست بر پاکستان حمله کرده باشند یا جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را به آن کشور فرستاده باشند.

در بیانیه آمده که پاکستان تا کنون شواهد معتبر ارائه نکرده که نشان دهد حملات «تی‌تی‌پی» در داخل آن کشور از سوی طالبان افغان سازمان‌دهی شده‌است.

کارشناسان سازمان ملل متحد بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز منازعات برای حفظ امنیت جهانی تأکید کرده و گفته اند "هرچند دولت‌ها مسئولیت دارند از مردم خود در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کنند، اما این اقدام باید کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شود".

بر اساس این بیانیه، از ۲۶ فبروری به این‌سو، در نتیجه حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶ غیر نظامی کشته و ۲۱۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش از این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز این آمار تلفات را تأیید کرده بود، اما گفته بود که قربانیان حمله بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شامل این آمار نمی‌شود.

حکومت طالبان ادعا کرده که در حمله هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد به نام «امید»، ۴۰۸ تن از افراد تحت درمان کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اما حکومت پاکستان به‌گونه رسمی گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در این حمله را رد کرده‌است.

کارشناسان سازمان ملل متحد این حمله هوایی را نیز محکوم کرده و گفته اند که در نتیجه آن ده‌ها تن آسیب دیده‌اند.

این کارشناسان افزوده‌اند که در پی این بحران، مکاتب و تمامی گذرگاه‌ها میان دو کشور بسته شده و فعالیت‌های تجارتی نیز متوقف شده‌اند.

بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد، در این درگیری‌ها تأسیسات ملکی، به‌ویژه مراکز صحی، بازارها و خانه‌های بی‌جا شده‌گان آسیب دیده‌اند.

آنان تأکید کرده‌اند که طرف‌های درگیر باید به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند، از غیر نظامیان محافظت کنند و همچنان در مورد تخطی‌ها تحقیقات مستقل انجام دهند تا عاملان آن پاسخ‌گو قرار گیرند.

این درحالی‌ست که از ۲۶ فبروری به این‌سو، درگیری‌های شدید میان طالبان و پاکستان ادامه دارد.

مقام‌های محلی حکومت طالبان در کنر روز چهارشنبه «۵ حمل» گفته‌اند که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای پاکستانی در ولسوالی‌های مختلف این ولایت حملات توپخانه‌ای انجام داده‌اند که در نتیجه آن ۲ غیرنظامی کشته و ۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

رادیو تلویزیون دولتی کنر به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت گزارش داده که نیروهای پاکستانی در مرکز اسعدآباد، سرکانو، مروره و ناری ۸۵ مرمی توپ شلیک کرده‌اند که بیشتر آن بر خانه‌های غیر نظامیان اصابت کرده‌است.

یکی از باشنده‌گان اسعدآباد ظهر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته است که با وجود این‌که تا فعلا‌ وضعیت نسبتا آرام است، اما قابل اعتماد نیست: "دیشب وضعیت آرام بود و امروز هم تا حالا که ساعت یک روز است وضعیت عادی است، اما مردم هنوز می‌ترسند، زیرا دیروز حدود ۱۰ تا ۱۲ راکت در مرکز اصابت کرد که به ساحه مانو خورد و باعث خسارات شد. مردم می‌ترسند که دوباره حملات صورت گیرد. در ناری و مروره تا جایی که من خبر دارم، هر لحظه راکت‌ها شلیک می‌شود و به خانه‌های غیر نظامیان اصابت می‌کند، بنابراین وضعیت چندان خوب نیست."

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان می‌گویند که راه عمومی میان برگمتال و کامدیش که این ولسوالی‌ها را به کنر وصل می‌کند، به دلیل ترس از درگیری‌ها همچنان مسدود است و مردم با مشکلات جدی روبه‌رو اند.

یکی از باشنده‌گان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفته است: "مردم با مشکلات زیادی مواجه اند، دکان‌ها بسته است، مواد غذایی اولیه در دکان‌ها تمام شده، بسیاری از مردم چیزی برای خوردن ندارند، حتی برخی تمام ماه رمضان را با آب و نان خشک سپری کردند. راه هم بسته است و مسئولان اطمینان می‌دهند که راه وصل کننده به پارون به‌زودی باز خواهد شد."

در عین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های نزدیک به خط دیورند، از جمله ننگرهار، گفته اند که پس از پایان آتش‌بس، تا روز چهارشنبه در مناطق‌شان درگیری بزرگی رخ نداده است.

با این حال، آنان می‌گویند که افراد ملکی که به دلیل ترس از درگیری‌ها بی‌جا شده‌اند، هنوز به خانه‌های خود بازنگشته اند.

در همین حال، شماری از علمای دینی افغانستان و پاکستان نیز خواستار پایان این درگیری‌ها شده‌اند.

این عالمان دینی که شمار شان به دست‌کم ۲۲ تن می‌رسد، در بیانیه‌ی از هر دو طرف خواسته اند که به آتش‌بس دایمی دست یابند.

پیش از این، کشورهایی چون روسیه، چین، قطر، ترکیه، ایران و عربستان سعودی نیز از هر دو طرف خواسته بودند که خویشتن‌داری کرده و به درگیری‌ها پایان دهند، اما تا اکنون نشانه‌ی از آغاز گفت‌وگوهای سیاسی یا توقف درگیری‌ها دیده نمی‌شود.