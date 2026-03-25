اتحادیۀ اروپا از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش بیشتر خشونت جلوگیری کنند، امنیت و حفاظت از افرادملکی را تأمین کنند و به تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.

این اتحادیه روز چهارشنبه(۵ حمل) در یک اعلامیه همچنان تأکید کرده که از قلمرو افغانستان نباید برای تهدید یا حمله بر کشورهای دیگر استفاده شود و از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که در برابر گروه‌های مسلحی که در داخل این کشور و یا از آنجا فعالیت می‌کنند، اقدامات مؤثر انجام دهد.

اتحادیۀ اروپا همچنین در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته محدودیت‌هایی که هنوز پابرجاست، بر کار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همکاران کمک‌های بشری، تأثیر منفی می‌گذارد.

افغانستان و پاکستان به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، یک روز پیش از عید رمضان، آتش‌بس موقت اعلام کردند. هرچند حکومت طالبان ادعا کرده که پاکستان در زمان آتش‌بس، بر ولایت کنر با سلاح‌های سنگین گلوله‌باری کرده، اما پاکستان گفته که آتش‌بس را نقض نکرده است.

در همین حال، گروهی از علمای دینی پاکستان و افغانستان از حکومت طالبان و پاکستان خواسته‌اند که موعد آتش‌بس را تا عید قربان تمدید کنند.

آنها روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک از مقام‌های دو کشور خواستند که با تمدید موعد آتش‌بس، از یک‌سو زمینه‌ای آن را فراهم کنند که مردم در یک «فضای صلح‌آمیز» مراسم حج را برگزار کنند و از سوی دیگر راه‌هایی برای حل صلح‌آمیز مشکلات پیدا شود.

این علما افزوده ‌اند که تلاش های آنها‌ این است تا راه‌حلی پیدا شود که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد و باعث ثبات پایدار و هماهنگی در منطقه گردد.

از سوی دیگر، شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز از حکومت‌های پاکستان و طالبان خواسته‌اند که میان خود آتش‌بس دایمی برقرار کنند، برای رسیدن به صلح به ریشه‌های منازعه توجه نموده و قوانین بین‌المللی را رعایت کنند.

این کارشناسان گفته‌اند که حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان از دید حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد مشروعیت ندارد و تجاوز بر حق زندگی افرادملکی محسوب می‌شود.

به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل متحد در ژینو، تا زمانی که طالبان افغان بر پاکستان حمله نکرده‌اند و یا طالبان پاکستانی را به حمله بر پاکستان تحریک نکرده‌اند، پاکستان نمی‌تواند از حق دفاع از خود استفاده کند.

اعلامیۀ کارشناسان سازمان ملل متحد می‌افزاید که پاکستان اسناد و شواهد کافی ارائه نکرده که نشان دهد حملات تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) بر آن کشور به دستور مقام‌های حکومت طالبان افغانستان انجام می‌شود.

این کارشناسان بر ضرورت حل صلح‌آمیز منازعات برای تأمین امنیت جهانی تأکید کرده، گفته اند، با آن‌که حکومت‌ها وظیفه دارند تا مردم خود را در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کنند، اما این کار باید در چهارچوب قانون بین‌المللی انجام شود.