این موضوع را دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در هر دو سوی تورخم به رادیو آزادی گفتهاند.
کارمندان این اداره که نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که از این مسیر، اولویت بازگشت به افغانهایی داده شده که از پاکستان اخراج شدهاند.
این کارمندان "یو ان اچ سی آر" میگویند که دو بس و ۸ موتر فلانکوچ حامل افغانهای اخراجشده به تورخم رسیدهاند که حدود ۲۰۰ نفر را در بر میگیرد و شماری از آنان وارد افغانستان شدهاند.
پیش ازین، قریشی بدلون، آمر اطلاعات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار به رسانهها گفته بود که مسیر تورخم روز پنجشنبه، ساعت ۹ صبح برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز خواهد شد.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان، به نقل از او گزارش داده است که کمپ عمری تورخم بهگونهٔ کامل برای پذیرایی از مهاجران آماده شده، تمام کارمندان به محل رسیدهاند و تدابیر لازم برای بازگشتکنندگان اتخاذ شده است.
موضوعی که برخی کارمندان یو ان اچ سی آر در تورخم نیز آن را به رادیو آزادی تأیید کردهاند.
در همین حال، شماری از مهاجران افغان که در مناطق نزدیک آنسوی گذرگاه تورخم متوقف ماندهاند، میگویند که نزدیک به یک ماه میشود در سرپناههای نامناسب و به گفتۀ خودشان در وضعیت "غیرانسانی" زندگی میکنند و کرایۀ موترهای باربری نیز فشار شدید مالی بر آنان وارد کرده است.
نصرالله، ۴۱ ساله، سرپرست یک خانوادۀ مهاجر افغان در نزدیکی تورخم در ایالت خیبرپختونخوا، ظهر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
"حدود یک ماه میشود که مردم در اینجا در راهها ماندهاند و حتی در این درگیریها شماری هم کشته شدهاند. دو روز است که چشمانتظار باز شدن تورخم هستیم. موتر باربری که کرایه کردهایم، دیروز رانندهاش تماس گرفت و خواستار پرداخت پول پیشکی شد. ما به او گفتیم اگر در این دو سه روز راه باز نشود، مجبور میشویم بار خود را از موتر پایین کنیم. یک اتاق گرفتهایم و در آن من، فرزندانم، خواهران و برادرانم که در مجموع ۲۰ نفر میشویم، زندگی میکنیم، ما تا کمپ عمری ۱۷۰ هزار کلدار کرایه کرده بودیم، اما اکنون هر روز ۵ هزار کلدار مصرف اضافه میِآید."
او میگوید این وضعیت حتی باعث شده که بسیاری از مهاجران گیرمانده برای یافتن غذا با مشکل روبهرو شوند.
یک مهاجر افغان دیگر که در شهر پشاور ایالت خیبرپختونخوا پاکستان متوقف مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
برخی هنوز هم موترها را با کرایه نگه داشتهاند و برخی دیگر اموالشان را از موترها پایین کردهاند، مشکلات زیاد است.
"موترها ایستادهاند و هزینهها برای هرکس بسیار بالا میرود، برخی هنوز هم موترها را با کرایه نگه داشتهاند و برخی دیگر اموالشان را از موترها پایین کردهاند، مشکلات زیاد است، از سوی دیگر بازداشت افغانها آغاز شده، برخی در زندانها هستند و عملیات بازداشت نیز جریان دارد، برخی دوباره به سمت پاکستان بازگشتهاند و کسانی که توان ندارند، در نزدیکی تورخم هرکس برای خود یک ترپال زده و در خیمهها زندگی میکنند."
آنان میگویند که با وجود اینکه تمام عمرشان را در پاکستان سپری کردهاند، اما اکنون پس از بازداشت، بهگونهٔ اجباری مجبور به بازگشت شدهاند و از هر دو طرف میخواهند که هرچه زودتر مشکلات را از طریق گفتوگو حل کرده و مسیر عبور را برای آنان باز کنند.
در همین حال برخی مقامهای پاکستانی در تورخم روز پنجشنبه به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتهاند که نشست میان دو طرف دربارهٔ بازگشایی مسیر ادامه دارد.
رسانههای پاکستانی، از جمله دان، روز چهارشنبه گزارش داده بودند که مسیرهای تورخم و سپین بولدک تنها برای بازگشت مهاجران افغان باز خواهد شد.
قابل ذکر است که دروازهٔ تورخم پس از آغاز درگیریها میان نیروهای طالبان و پاکستانی در ۲۶ فبروری، از سوی پاکستان بسته شده بود.
پاکستان از سال ۲۰۲۳ به اینسو صدها هزار مهاجر افغان را از این کشور اخراج کرده است.
در همین حال، برخی رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که پس از پایان رخصتیهای عید، عملیات علیۀ مهاجران افغان فاقد اسناد در ایالت خیبر پختونخوا افزایش خواهد یافت.
بسته شدن مسیرهای تورخم و سپین بولدک، همراه با سایر گذرگاهها میان افغانستان و پاکستان، نهتنها تجارت میان دو کشور را مختل کرده، بلکه رفتوآمد مردم در دو سوی خط دیورند را نیز تحت تأثیر قرار داده است.