در ادامهٔ تنشها و درگیریهای جاری میان حکومت طالبان و پاکستان، شماری از مردم که شام جمعه، ۷ حمل شاهد حملات راکتی بر شهر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر بوده اند، می گویند که برای حفظ جان خود مجبور به ترک خانهها و مناطقشان شدهاند.
آنان به رادیو آزادی گفتند که این حملات راکتی آنان را وحشتزده ساخته و برای جلوگیری از تلفات احتمالی مجبور به فرار از خانهها و محلاتشان کرده است.
یکی از ساکنان شهر اسعدآباد که جمعه ناوقت شب همراه خانوادهاش به شهر جلالآباد ولایت ننگرهار رفته، روز شنبه ۸ حمل، به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
دیشب راکتها بسیار زیاد بود، در نقاط مختلف بازار اصابت میکرد، در کُرهمار، دمکلی و کراله نیز برخورد کرد.
"دیشب راکتها بسیار زیاد بود، در نقاط مختلف بازار اصابت میکرد، در کُرهمار، دمکلی و کراله نیز برخورد کرد. مردم همه در حال فرار بودند، ما هم شب به جلالآباد نزد اقارب آمدیم. هنوز هم در منطقه ترس وجود دارد که ممکن است در روز راکت های بیشتر اصابت کند."
یکی دیگر از باشندگان اسعدآباد که او نیز همراه خانوادهاش به منطقهٔ شیوۀ ولسوالی کوزکنر در ولایت ننگرهار رفته، به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
"از دیروز بعدازظهر بار دیگر این مرمیهای کور بسیار زیاد شد و بیشتر اهداف خانههای مردم بود،بعد از شام وضعیت بسیار خراب شد، مردم همه از مناطقشان بیرون شدند. وضعیت بسیار بد بود، مردم، کودکان و زنان فریاد میزدند، همه در حال فرار بودند وضعیت قسمی بود مثل قیامت باشد."
یکی دیگر از بیجا شدگان از ولسوالی مروره کنر نیز از دو طرف خواست تا مشکلات را از راه گفتوگو حل کنند و به جنگ پایان دهند.
ما بهسختی جان خود را نجات دادیم، تا جایی پیاده آمدیم، بعد موتر پیدا کردیم. حالا در جلالآباد هستیم.
او که اکنون با خانوادهاش در شهر جلالآباد بهسر میبرد، روز شنبه ۸ حمل گفت:
"ما بهسختی جان خود را نجات دادیم، تا جایی پیاده آمدیم، بعد موتر پیدا کردیم. حالا در جلالآباد هستیم. خواست ما این است که دولتها این مشکل را از راه گفتگو حل کنند تا ما بتوانیم دوباره به خانههای خود برگردیم."
خبرگزاری باختر، تحت ادارهٔ طالبان، نیز به نقل از مقام های محلی طالبان بتازگی گزارش داده که بیشتر مرمیهای توپ از سوی پاکستان در مروره و نیز در بخشهای کڅۍ و مانو شهر اسعدآباد بر خانه های غیرنظامیان اصابت کرده که باعث خسارات سنگین مالی به مردم شده است.
هرچند خبرگزاری باختر در مورد تلفات جانی غیرنظامیان در این حملات چیزی نگفته، اما یک منبع در بخش صحت در اسعدآباد به رادیو آزادی زخمی شدن سه فرد ملکی را تأیید کرده است.
این خانوادهها که به تازگی بیجا شده اند از حکومت طالبان خواهان کمک در زمینهٔ فراهم ساختن سرپناه و مواد غذایی هستند.
این در حالی است که ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز شنبه ۸ حمل اعلام کرده که برای کمک به بیجا شدگان در شرق افغانستان سروی را آغاز کرده است.
هرچند پاکستان بهگونهٔ رسمی در مورد درگیریهای تازه چیزی نگفته، اما پس از پایان آتشبس به مناسبت عید، گزارشها از افزایش حملات راکتی پاکستان بر کنر منتشر شده است.
این آتشبس که به تاریخ ۱۸ مارچ، یک روز پیش از عید فطر، برقرار شده بود، در شب ۲۳/۲۴ مارچ پایان یافت. پس از آن، گزارشی از حملات طالبان بر مواضع پاکستانی در امتداد خط دیورند منتشر نشده است.
در همین حال، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز که ناوقت روز جمعه نشر شد، از ادامهٔ حملات بر افغانستان خبر داده گفته که «برای دستیابی به نتایج بیشتر، این عملیات باید بهگونهٔ کامل ادامه یابد.»
از سوی هم وزارت خارجهٔ پاکستان در اعلامیهای که روز جمعه ۷ حمل در صفحهٔ ایکس خود نشر کرده، گفته که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجهٔ این کشور، در گفتگوی تیلیفونی با وانگ یی، همتای چینیاش بر ادامهٔ تلاشها برای صلح در منطقه تأکید کرده ، با این حال، تاکنون نشانهٔ روشنی از کاهش تنشها دیده نشده است.
بر اساس گزارش نهادهای مختلف، این درگیریها و حملات هوایی که از ۲۶ فبروری آغاز شده و بهگونهٔ وقفهیی ادامه دارد، باعث بیجا شدن بیش از صد هزار تن در امتداد خط دیورند شده است.
همچنان، گزارشهایی از تلفات گستردهٔ غیرنظامیان در این درگیریها منتشر شده که نگرانی نهادهای بینالمللی را افزایش داده است.
حکومت طالبان کشته شدن صدها غیرنظامی را در حملات زمینی و هوایی پاکستان تأیید کرده، اما چندی پیش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که از ۲۶ فبروری به اینسو، ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
این نهاد اما افزوده که آمار قربانیان حمله بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل در این ارقام شامل نیست؛ حملهای که به گفتهٔ طالبان، در آن ۴۰۸ معتاد در حال درمان کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
وزارت اطلاعات پاکستان پیش از این ادعا کرده بود که در این درگیریها مراکز بهگفتهٔ آنان «تروریستان» را هدف قرار داده و تلفات سنگینی به آنان وارد کرده است.
اما باشندگان ولایتهای نزدیک به خط دیورند، بهویژه ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند و کندهار به رادیو آزادی گفتهاند که بیشترین آسیب را غیرنظامیان متحمل میشوند و هر روز بهای سنگینی از این درگیریها میپردازند.