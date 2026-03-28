این طرح جذب نیرو توسط چندین رسانهٔ ایرانی گزارش شده و از سوی یکی از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی ایالات متحده بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، در تاریخ ۲۶ مارچ اعلام گردیده است.
رحیم نادعلی، معاون بخش فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران، در یک اعلامیهٔ تلویزیونی گفت که این اقدام در پاسخ به تقاضای مردمی برای یافتن راههایی جهت کمک به جنگجویانی است که به گفته او «در برابر تجاوز جهانی ایستادگی میکنند»، که به گفتهای او اشاره به حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل دارد.
این ادعا توسط رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بهطور مستقل قابل تأیید نیست، زیرا این نهاد اجازهٔ فعالیت در ایران را ندارد.
نادعلی گفته است که «ما طرحی را راهاندازی کردیم که آن را "برای ایران" مینامیم، که یک برنامهٔ ثبتنام برای جنگجویان مدافع میهن است.» او افزوده: «ما حداقل سن را دوازده سال و بالاتر تعیین کردهایم.»
رسانههای رسمی ایران گزارش دادهاند که وظایف افراد جذبشده شامل شرکت در گزمه ها یا گشت زنی ها و فعالیت در «پوسته های تلاشی» خواهد بود.
این امر میتواند کودکان را در معرض خطر قرار دهد، زیرا حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل قبلاً پوسته های تلاشی متعلق به بسیج، شاخهای از سپاه پاسداران که برای سرکوب خشن مخالفان در ایران استفاده میشود، را هدف قرار دادهاند.
یک پوستر جذب نیرو برای بسیج که در گزارشهای رسانههای ایرانی دربارهٔ برنامهٔ «برای ایران» منتشر شده، کودکانی را نشان میدهد که بهنظر میرسد در محدودهٔ سنی هدف این طرح باشند؛ آنان در میان پرچمهای ایران ایستادهاند، در حالیکه موشکهای شعلهور از آسمان سقوط میکنند.
مشخص نشده است که این کارزار برای جذب نیروی تلاشی و جلب حمایت بوده یا پاسخی به کمبود نیروی انسانی، و یا ترکیبی از این و انگیزههای دیگر.
یک فعال برجستهٔ حقوق کودکان ایرانی به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که جذب کودکان در این کشور «پدیدهٔ تازهای نیست»، اما اینبار در مقیاس بزرگتری انجام میشود.
حمید فراهانی، که در لندن مستقر است، گفت:
بسیج بهطور مداوم کودکان و نوجوانان را جذب کرده است
در مورد ایستهای بازرسی که اکنون مطرح است، این موضوع بهدلیل افزایش در شمار، بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است."
آقای فراهانی افزود که «متأسفانه، بسیاری از والدین ممکن است در واقع با این جذب نیرو موافق باشند. اگر والدین ببینند که فرزندانشان در حال جذب شدن هستند، باید تلاش کنند آنان را منصرف کنند.»
ایران سابقهای در جذب کودکان برای نقشهای امنیتی و حتی رزمی دارد؛ از جمله بهکارگیری کودکان سرباز در جنگ دههٔ ۱۹۸۰میلادی با عراق.
روایتهایی از فداکاری کودکان که جان خود را برای نابود کردن تانکهای عراقی از دست میدادند، در مکاتب ایران به عنوان بخشی از آموزش ایدیولوژیک تدریس می شد.
در سال ۲۰۱۷، سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که ایران کودکان افغان را برای جنگ در سوریه جذب میکرد.
این سازمان گفت که این کودکان، با سنین حتی تا ۱۴ سال، در یک واحد متشکل از افغانها که از سوی ایران حمایت میشد، خدمت میکردند و در کنار نیروهای وفادار به رئیسجمهور وقت سوریه، بشار اسد، در جنگ داخلی آن کشور میجنگیدند.
دیدهبان حقوق بشر تصاویری از سنگ های قبر هشت کودک که در میدانهای نبرد مختلف سوریه جان باخته بودند را ارائه کرد.
در سالهای اخیر، ایران متهم شده است که از افراد کمسن برای کمک به سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ استفاده کرده است؛ اعتراضاتی که در آن صدها تن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند، کودکانی را نشان میدهند که لباسهایی شبیه یونیفورم بسیج و تجهیزات ضدشورش به تن دارند.
یک نهاد خیریهٔ ایرانی به نام «جمعیت امام علی» گفته است که این کودکان از خانوادههای فقیر بوده و در برابر کارشان «چند بسته مواد غذایی» دریافت میکردند.
رسانههای رسمی گفتهاند که وظایف دیگر در طرح فعلی جذب نیرو شامل «توزیع اقلام مورد نیاز جنگجویان و رسیدگی به خانههایی که در اثر حملات دشمن آسیب دیدهاند» نیز میباشد.