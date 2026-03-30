نوسانات چشمگیر در برگشت مهاجرین افغان از ایران

طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) بیش از ۷۰ هزار افغان در دو هفتۀ اول جنگ از ایران به کشور خود بازگشتند، اما در هفتۀ گذشته، این تعداد به تنها ۳۰۰ نفر رسید.

حملات امریکا و اسرائیل بر ایران به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که تنها به روز یک‌شنبه، نهم حمل ۲۴ خانوادۀ مهاجر افغان که شامل ۱۰۰ نفر می‌شود، از طریق گذرگاه اسلام‌قلعه به افغانستان برگشتند.

محمد کبیر نظری، یک مهاجر افغان که پس از آغاز جنگ ایران از این کشور به افغانستان برگشته، می‌گوید:

"ما افغان‌ها نه کدام پناهگاه داشتیم و نه کسی اجازه می‌داد که به پناهگاه برویم. در همانجا در محل کار مشغول نگهبانی بودم."

به دلیل قطع انترنت و خدمات شبکه‌های مخابراتی نتوانستم با افغان‌های ساکن ایران صحبت کنیم.

اما پیش از این عبدالرووف انعامی، عضو ولسی جرگۀ افغانستان در نظام جمهوری پیشین که اکنون در ایران بسر می‌برد، گفته بود که پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، مجبور شده که از تهران به مشهد نقل مکان کند.

او به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات مختلف روبه‌رو هستند و هر گروهی از مهاجرین مشکلات خاص خودشان را دارند.

"یک تعدادی هم که حالا وضعیت اینجا خوب نیست، به افغانستان هم برگشت کرده نمی‌توانند، چون زندگی‌شان در خطر است و این‌ها هم آخرین نفس‌های خود را می‌کشند و منتظر اند که چه حالتی در آینده منتظرشان خواهد بود. خوب مشکلات‌ به حدی است که آدم نمی‌تواند با بیان چند کلمه بازتاب‌شان دهد."

اخیراً شورای پناهندگان ناروی از وضعیت بیش از چهار میلیون مهاجر افغان در ایران نگرانی کرده است.

یان ایگلند، رئیس این شورا روز جمعه، هفتم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفت که مهاجرین افغان در ایران از آسیب‌پذیر اقشار جامعه هستند و بسیاری از آنان تنها منبع درآمد خود را که مشاغل غیررسمی بودند، از دست داده اند.

به گفتۀ او، بسیاری از افغان‌هایی که در ایران هستند، نمی‌توانند فرار کنند زیرا جایی برای رفتن ندارند یا اجازۀ انجام این کار را ندارند.

مقام‌های حکومت ایران تا به حال در این باره و در کل در بارۀ وضعیت مهاجرین افغان در ایران اظهار نظر نکردند.

رئیس شورای پناهندگان ناروی افزوده که تقریبا اکثریت افغان‌ها در ایران در شهرهایی زندگی می‌کنند که تحت حملات شدید قرار دارند.

بر اساس آمار این شورا، بیش از یک میلیون افغان در ایران همچنان در معرض خطر اخراج به افغانستان هستند، کشوری که در موقعیتی نیست که بتواند آنها را بپذیرد.

پیش از این سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده بود که جنگ در ایران به شدت بر خانواده‌های افغان در این کشور که زندگی‌شان وابسته به کار روزانه است، تاثیر گذاشته است.

او گفته بود که این موضوع می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای بازگشت آنان به افغانستان باشد و این درحالیست که ظرفیت ادغام مجدد در افغانستان در نقطۀ شکست خود قرار دارد.