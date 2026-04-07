با آنکه دو طرف بهگونه رسمی تا کنون در مورد پیشرفت مذاکرات چیزی نگفتهاند، اما شماری از رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که هیئت پاکستانی سه خواست مهم را مطرح کرده است.
روزنامه «اکسپریس تریبیون» پاکستان، ناوقت دوشنبه ۱۷ حمل گزارش داده که پاکستان در گفتگوهای جاری در ارومچی سه خواست اساسی را از طالبان افغان مطرح کرده است.
براساس این گزارش، اسلامآباد از طالبان افغان خواسته که کابل باید بهگونه رسمی تحریک طالبان پاکستان را یک گروه تروریستی اعلام کند، ساختار این گروه را در افغانستان از میان ببرد و همچنان شواهد این اقدامات را ارائه کند.
اکسپریس تریبیون نوشته که این سه خواست، اساس موقف مذاکراتی پاکستان را تشکیل میدهد و به گفته منابع، این موقف به دلیل نگرانیهای امنیتی جاری ، سختتر شده است.
این همان خواسته هایی است که به اساس گزارشها، پیش از این نیز در گفتگوهای قطر و همچنان ترکیه مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید.
با آنکه اکسپریس تریبیون گفته این گفتوگوها ممکن است تا پنجشنبه آینده ادامه یابد، اما یک منبع طالبان از این مذاکرات، به شرط فاش نشدن نام و صدایش، به رادیو آزادی گفته است که بهگونه رسمی قرار است این گفتوگوها روز سهشنبه ۱۸ حمل پایان یابد.
این منبع در مورد وضعیت تازه گفتوگوها جزئیات نداد، اما دوشنبه ۱۷ حمل یک منبع دیگر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که مذاکرات آغازشده به پایان نزدیک شده و دو طرف در برخی موارد بر ارائه ضمانتهای کتبی به یکدیگر توافق کردهاند.
او گفته که هیئت طالبان آماده شده تا به پاکستان بهگونه کتبی اطمینان دهد که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد کرد، اما تأکید کرده که مسئولیت رویدادهای امنیتی در داخل پاکستان بر عهده طالبان افغان نیست.
این منبع همچنان گفته که، هیئت پاکستانی نیز آماده است تا بهگونه کتبی تضمین دهد که در هر حالت، راهها مسدود نخواهد شد.
در همین حال، در شبکههای اجتماعی برخی حسابهای نزدیک به طالبان نوشتهاند که ممکن است مذاکرات جاری با پاکستان به نتیجه برسد، اما این امر را وابسته به اراده و سیاست پاکستان دانستهاند.
با این حال، نه طالبان و نه حکومت پاکستان تا کنون بهگونه رسمی در مورد این گفتگوها چیزی نگفتهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند بهگونه مستقل گفتههای منابع را تأیید کند.
پیش از این، در سوم اپریل، وزارت امور خارجه چین گفته بود که این گفتگوها بهگونه تدریجی و مثبت پیش میرود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
این مذاکرات در ۱۳ حمل سال روان در شهر ارومچی چین آغاز شده است.
طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، دوشنبه ۱۷ حمل، در نشست خبری هفتگی خود گفت که اشتراک پاکستان در این گفتوگوها، بهویژه در مورد عملیات علیه گروههای مسلح، نباید بهعنوان تغییر در سیاست آن کشور تعبیر شود.
ادامه تنشها
تنشها، درگیریها، حملات هوایی و راکتی میان پاکستان و افغانستان تحت اداره طالبان، از ۲۶ فبروری به اینسو ادامه دارد که در نتیجه آن، در مناطق نزدیک به خط دیورند، تلفات گستردهای به غیرنظامیان وارد شده و هزاران خانواده بیجا شدهاند.
حکومت طالبان بهگونه رسمی ادعا کرده است که از ۲۲ فبروری به اینسو، در حملات هوایی و زمینی پاکستان، ۷۶۱ غیرنظامی افغان کشته و ۶۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند و بیش از ۲۷ هزار خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدهاند.
اما این آمار تلفات غیرنظامیان از سوی هیچ نهاد مستقل در افغانستان تأیید نشده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که از ۲۶ فبروری تا ۱۶ مارچ، در نتیجه حملات پاکستان، ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ تن دیگر زخمی شدهاند، اما گفته است که این آمار شامل قربانیان حمله بر یک مرکز درمان معتادان در کابل نمیشود؛ حملهای که به گفته طالبان، در آن ۴۰۸ معتاد کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
این حملات واکنشهای گسترده جهانی را نیز در پی داشته، اما پاکستان تلفات غیرنظامیان را رد کرده و ادعا کرده که در این حملات مراکز نظامی طالبان را هدف قرار داده است.
رادیو آزادی نمیتواند بهگونه مستقل ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.
پاکستان حکومت طالبان را متهم میکند که گروههای طالبان پاکستانی و جداییطلبان بلوچ از خاک افغانستان بر آن کشور حمله میکنند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید به هیچکس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند.