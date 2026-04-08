ما به مذاکره و تفاهم جدی متعهدیم

پس از حدود پنج ماه مسدود بودن مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان می‌گوید که در انتظار خبر های خوب در این زمینه است.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز چهارشنبه(۱۹ حمل) در پایان نشست مشورتی «افغانستان – آسیای میانه» در کابل گفت که آن‌ها می‌خواهند افغانستان را به مسیر اتصال جنوب آسیا و آسیای میانه تبدیل کنند.

او بدون اشاره مستقیم به گفت‌وگوها با جانب پاکستان در چین، در سخنرانی به مقامات برخی کشورهای آسیای میانه، ابراز امیدواری کرد که وضعیت بهبود یابد:

«افغانستان عزم دارد که نقش یک پل خوب را میان آسیای میانه و جنوب آسیا، یا میان شمال و جنوب ایفا کند. مشکلاتی که اکنون میان ما و پاکستان به وجود آمده، ما با جدیت تلاش می‌کنیم تا حل شود. ما به مذاکره و تفاهم جدی متعهدیم. به دنبال راه حل هستیم. امید است که پیشرفت حاصل شود و امیدواریم که ما و شما خبرهای خوبی بشنویم.»

در نشست مشورتی «افغانستان – آسیای میانه» که شنبه گذشته در کابل آغاز شد و چهارشنبه (۱۹ حمل) پایان یافت، نمایندگان تاجیکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان حضور داشتند.

بر اساس آمار حکومت طالبان، در سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) حجم تجارت میان افغانستان و آسیای میانه دو اعشاریه هفت میلیارد دالر بود و آن‌ها تلاش دارند که این رقم را در سال‌های آینده به ۱۰ میلیارد دالر برسانند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از اکتوبر سال گذشته تا اکنون مسیرهای ترانسپورت، تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به طور کامل بسته است.

با وجود درخواست‌های مکرر تجار و مردم برای باز شدن مسیرها، حکومت طالبان می‌گوید تا زمانی که ضمانت‌های قوی از پاکستان دریافت نکنند، این راه‌ها باز نخواهند شد.

متقی در حالی در مورد تفاهم با پاکستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات هفت روزه میان نمایندگان حکومت طالبان و جانب پاکستانی در شهر اورمچی در چین روز سه‌شنبه پایان یافت.

ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته که این مذاکرات در فضای مثبت برگزار شد و دربارۀ مشکلات موجود و اقدامات عملی گفتگو شده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، هر دو جانب متعهد شده‌اند که از تشدید هرگونه درگیری نظامی جلوگیری کنند.

یک خبر خوب است، به شرطی که پاکستان از خود صداقت نشان دهد

با توجه به درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و حملات خونین اخیر پاکستان بر کابل، این پرسش مطرح می شود که مصالحه سیاسی و بازگشایی دایمی این مسیرها چقدر عملی است؟

عزیز احمدزی آگاه سیاسی و یکی از بنیانگذاران پروسه صلح در افغانستان در مورد می گوید:

«گشایش راه های آسیای جنوبی با آسیای مرکزی از طریق افغانستان، یک خبر خوب است، به شرطی که پاکستان از خود صداقت نشان دهد. اگر پاکستان مانند گذشته عمل نکند؛ یعنی در وقت محصولات زراعتی و یا تجارت آنها با آسیای میانه این مسیرها و سرحدات باز شود، اما وقتی نوبت محصولات افغانستان می رسد، راه ها بسته شود. اما اگر توافق کرده باشند که تحرکات نظامی بالای این راه ها تاثیری نخواهد کرد و راه ها باز خواهند ماند، یک خبر خوب است.»

حکومت طالبان و پاکستان به مناسبت عید رمضان برای چند روز آتش‌بس کردند، اما حکومت طالبان گفت که پاکستان در جریان و بعد از آتش‌بس بر مناطق شرق و جنوب‌شرق افغانستان حمله کرده است.

پاکستان ادعا می‌کند که مراکز نظامی طالبان و مراکز تحریک طالبان پاکستانی(تی تی پی) را هدف قرار می‌دهد، اما حکومت طالبان می‌گوید که از آغاز درگیری‌ها ۷۶۱ فرد ملکی کشته شده‌اند اما این ارقام توسط منابع مشتقل تائید نشده است.

در سه روز گذشته، وضعیت در امتداد خط دیورند ظاهراً عادی به نظر می رسد و هیچ یک از جوانب از درگیری گزارشی ارائه نکرده‌اند.