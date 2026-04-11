تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در برابر تیم تاجیکستان شکست خورد

اعضای تیم فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان (آرشیف)

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز شنبه( ۲۲ حمل) با تیم تاجیکستان به میدان رفت.

در این مسابقه که در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا (کافا) برگزار شد، تیم افغانستان ۳ در برابر ۲ از تیم تاجیکستان شکست خورد.

بازی روز شنبه، چهارمین و آخرین مسابقۀ تیم افغانستان در این رقابت‌ها بود.

افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده بود؛ در نخستین دیدار به قرغیزستان باخت، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی شد و در سومین مسابقه نیز از تیم کشور میزبان ازبیکستان را شکست خورد.

رقابت‌های قهرمانی زیر سن ۱۷ سال آسیا، میان تیم‌های افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که ۱۶ حمل در ازبیکستان آغاز شد تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG