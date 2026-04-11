تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در برابر تیم تاجیکستان شکست خورد

در این مسابقه که در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا (کافا) برگزار شد، تیم افغانستان ۳ در برابر ۲ از تیم تاجیکستان شکست خورد.

بازی روز شنبه، چهارمین و آخرین مسابقۀ تیم افغانستان در این رقابت‌ها بود.

افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده بود؛ در نخستین دیدار به قرغیزستان باخت، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی شد و در سومین مسابقه نیز از تیم کشور میزبان ازبیکستان را شکست خورد.

رقابت‌های قهرمانی زیر سن ۱۷ سال آسیا، میان تیم‌های افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که ۱۶ حمل در ازبیکستان آغاز شد تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.