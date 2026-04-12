لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۳۳

افغانستان

شمار تلفات رویداد های طبیعی در افغانستان به ۱۸۹ تن رسید

مقام های طالبان می گویند که بر اثر رویداد های طبیعی از جمله سیل دستکم ۱۰ نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بیانیه ای روز یکشنبه (۲۳حمل) گفت که در این مدت ۱۰۲ خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است.

آمار این اداره نشان می دهد که از ۶ حمل به اینسو در نتیجۀ بارندگی ، سیلاب ، لغزش کوه ، زلزله و برخورد صاعقه در مجموع ۱۸۹ تن جان باخته‌اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شماری از افغان‌های ساکن هالند حملات اخیر پاکستان در افغانستان و کشته شدن "غیرنظامیان" را محکوم کرده‌اند

اعتراض افغان‌ها در شهر آمستردام هالند

ده‌ها نفر روز شنبه در شهر آمستردام هالند تجمع کردند و از جامعۀ بین‌المللی خواستند تا علیۀ حملات پاکستان در افغانستان اقدام کند.

به گفتۀ معترضان، "هدف قرار دادن غیرنظامیان افغان نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی است."

معترضان همچنین از محکمۀ بین‌المللی جزایی خواستند تا ارتش و مقامات پاکستانی دخیل در حملات به غیرنظامیان را پاسخگو قرار دهد.

اما حکومت پاکستان مدعی است که مخفیگاه‌ها "تروریست‌ها و مرکزهای نظامی" را هدف قرار داده است.

درگیری‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در اواخر ماه فبروری تشدید شد، اما اخیراً پس از گفت‌وگوها میان هر دو طرف در شهر ارومچی چین تنش‌ها کاهش یافته است.

حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

اما رادیو آزادی به گونۀ مستقلانه نمی‌تواند ادعای هیچ یک از طرف‌ها را تأیید کند.

ادامه خبر ...

یوناما: در رویداد تیراندازی روز جمعه در هرات دست کم یازده نفر کشته شدند

لوگوی یوناما

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای ده‌مهری در بین ولسوالی انجیل و زنده‌جان هرات دست کم ۱۱ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلامیۀ یوناما که روز یک‌شنبه منتشر شده، قربانیان شامل زنان و کودکان نیز می‌شود.

جورجیت گاگنون، مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان، گفت: "ما مراتب تسلیت خود را به قربانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده از این جنایت وحشتناک ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم."

او خواستار تحقیقات مقام‌های طالبان در این باره شده و گفته که آنان باید اطمینان حاصل کنند که همه جوامع در سراسر افغانستان از خشونت مسلحانه محافظت می‌شوند.

مسئولان محلی طالبان در هرات پیش از این شمار تلفات این رویداد را ۱۱ کشته و ۷ زخمی اعلام کرده بودند.

ادامه خبر ...

برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه؛ آمارها افزایش از پاکستان و کاهش از ایران را نشان می‌دهد

برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان

تنها به روز شنبه نزدیک به چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که به روز شنبه، ۲۲ حمل ۶۹۶ خانواده که شامل ۳۸۵۹ نفر می‌شود از پاکستان و از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند.

این کمیسیون افزوده که روز شنبه ۴۳ مهاجر دیگر افغان از ایران به افغانستان برگشتند.

پیش از این رادیو آزادی هم با استناد به آمارهای رسمی گزارش داده بود که پس از آغاز جنگ در ایران، برگشت مهاجرین افغان از این کشور به گونۀ چشمگیری کاهش یافته است.

هر چند اخیراً برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونۀ چشمگیری کاهش یافته، اما اخراج مهاجرین افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد.

ادامه خبر ...

مذاکرات میان ایران و امریکا بدون توافق به پایان رسید

یک سرباز پاکستانی در حال عبور از کنار بیلبوردی مربوط به مذاکرات صلح امریکا و ایران در اسلام آباد

جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، بامداد یک‌شنبه در پاکستان به خبرنگاران گفت که مقام‌های امریکایی بدون دستیابی به توافق با ایران، محل مذاکرات را ترک می‌کنند و قصد بازگشت به ایالات متحده را دارند.

معاون رئیس‌جمهور امریکا با اشاره به اینکه گفت‌وگوها با ایران به توافق ختم نشد، گفت که پس از ارائۀ "آخرین و بهترین پیشنهاد"، اسلام‌آباد را ترک می‌کند.

ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: "ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک می‌کنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانی‌ها آن را می‌پذیرند یا نه."

معاون رئیس‌جمهور امریکا به کاستی‌هایی در روند گفت‌وگوها اشاره کرد و گفت ایران تصمیم گرفته است شرایط امریکا، از جمله نساختن سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرد.

از سوی دیگر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران دربارهٔ مذاکرات اسلام‌آباد گفت که "در مورد یک‌سری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در مورد ۲–۳ موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد."

بقایی افزود: "بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگۀ هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد."

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان، کشوری که میزبان این مذاکرات بود، از هر دو طرف خواسته که به آتش‌بس دوهفته‌ای اعلام شده پابند بمانند.

ادامه خبر ...

تلفات رویدادهای طبیعی هفته‌های اخیر در افغانستان به ۱۷۹ تن افزایش یافت

مسافران منتظر عبور از یک جادۀ سیل‌زده در ولسوالی زاول ولایت هرات

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که از ۶ تا ۲۲ حمل در نتیجۀ باران‌های شدید، سیلاب‌ها، لغزش زمین و زلزله در افغانستان ۱۷۹ نفر جان باختند و ۲۳۸ نفر دیگر زخمی شدند.

تاج محمد همت، معاون سخنگوی این ادارۀ روز شنبه در یک کلیپ ویدیویی در صفحۀ ایکس این اداره گفته که همچنان در این مدت ۹ نفر ناپدید شده اند.

ناپدیدشدگان معمولاً افرادی اند که در آب‌های سیلاب‌ها غرق شده اند.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزوده که در حدود سه هفته گذشته همچنان ۱۲۷۷ خانه به گونۀ کامل و ۵۷۷۰ خانۀ دیگر به گونۀ جزئی تخریب شده اند.

بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن در کنار خسارات مالی هر از گاهی از مردم آن قربانی می‌گیرد.

ادامه خبر ...

در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، دو تن کشته شدند

دفتر رسانه‌های ولایت غزنی در خبرنامه‌ای گفته که روز شنبه (۲۲ حمل) در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، دو تن کشته شده‌اند.

در این حال، ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز روز شنبه (۲۲ حمل) گفت«در دو روز گذشته، در اثر بارندگی‌ها، سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی، ۲۲ تن کشته و ۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) هم روز شنبه گفت«در بسیاری از ولایت‌های افغانستان، در اثر بارندگی‌های اخیر، باران‌های شدید و سیلاب‌ها، حدود ۷۳ هزار تن آسیب دیده‌اند.»

به گفتۀ اوچا «در اثر سیلاب‌های اخیر حدقل ۹۳ تن کشته، ۱۸۱ تن زخمی و چهار تن دیگر ناپدید شده‌اند.»

ادامه خبر ...

کمپاین ملی مبارزه با پولیو در افغانستان دوشنبه آغاز می‌شود

کمپاین ملی مبارزه با بیماری فلج اطفال(پولیو) سال ۲۰۲۶ میلادی، سر از دوشنبه(۲۴ حمل) در افغانستان آغاز می‌شود.

در این کمپاین سه روزه، به حمایت نهادهای بین‌المللی، حدود دوازده میلیون و شش‌صد هزار کودک زیر پنج سال، واکسین خواهند شد.

ادارۀ افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که به دلیل سردی هوا، این کمپاین در ولایات دایکندی و بامیان با تأخیر آغاز خواهد شد.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری جهان اند که در آنها بیماری فلج اطفال ریشه کن نشده و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حداقل نُه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده بود.

ادامه خبر ...

طالبان: یک تن در پیوند به حمله روز جمعه بر غیرنظامیان در قریه «ده مهری» ولسوالی انجیل هرات بازداشت شد

طالبان از بازداشت یک تن در پیوند به حملۀ روز جمعه بر غیرنظامیان در قریۀ «ده مهری» ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر داده‌اند.

احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات امروز گفت که از فرد بازداشت‌شده تحقیق جریان دارد، اما در مورد هویت او جزئیات بیشتری با رسانه‌ها شریک نکرد.

به گفته متقی، در این حمله ۱۱ تن کشته و ۸ تن دیگر زخمی شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که وضعیت صحی دو تن از زخمیان وخیم است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز به مصاف تاجیکستان می‌رود

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا (کافا) با تیم تاجیکستان دیدار می‌کند.

این بازی چهارمین و آخرین مسابقه تیم افغانستان در این رقابت‌ها است و قرار است ساعت یک‌ونیم بعدازظهر به وقت کابل برگزار شود.

افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده که در نخستین دیدار به قرغیزستان باخته، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی کرده و در سومین مسابقه نیز ازبکستان میزبان را شکست خورده است.

رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا میان تیم‌های افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در ازبکستان در حال برگزاری است

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG