جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، بامداد یک‌شنبه در پاکستان به خبرنگاران گفت که مقام‌های امریکایی بدون دستیابی به توافق با ایران، محل مذاکرات را ترک می‌کنند و قصد بازگشت به ایالات متحده را دارند.

معاون رئیس‌جمهور امریکا با اشاره به اینکه گفت‌وگوها با ایران به توافق ختم نشد، گفت که پس از ارائۀ "آخرین و بهترین پیشنهاد"، اسلام‌آباد را ترک می‌کند.

ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: "ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک می‌کنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانی‌ها آن را می‌پذیرند یا نه."

معاون رئیس‌جمهور امریکا به کاستی‌هایی در روند گفت‌وگوها اشاره کرد و گفت ایران تصمیم گرفته است شرایط امریکا، از جمله نساختن سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرد.

از سوی دیگر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران دربارهٔ مذاکرات اسلام‌آباد گفت که "در مورد یک‌سری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در مورد ۲–۳ موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد."

بقایی افزود: "بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگۀ هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد."

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان، کشوری که میزبان این مذاکرات بود، از هر دو طرف خواسته که به آتش‌بس دوهفته‌ای اعلام شده پابند بمانند.