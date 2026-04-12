ریچارد پایبس ، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان در نشست خبری در کابل روز یکشنبه (۲۳حمل ) گفت که این تمرینات به هدف آمادگی برای یک بازی تست و سه بازی یک روزه مقابل هند در آیندۀ نزدیک انجام می شود.

آقای پایبس گفت که در جریان تمرینات و مسابقات ، بهترین بازیکنان برای بازی های پیشرو در برابر هند شناسایی و انتخاب خواهند شد.

حشمت‌الله شهیدی، کاپیتان مسابقات تست و یک روزۀ تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که در تمرینات روی کمی و کاستی بیشتر کار خواهد شد.

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان بازی تست را در برابر هند به تاریخ ۶ جون آغاز کند و سپس تیم های دو کشور در ۱۴، ۱۷ و ۲۰ جون سه بازی یک روزه انجام خواهند داد.